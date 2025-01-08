台北後車站商圈的「尚雯早午餐」是一家高CP值的早午餐店，其招牌「海鮮炒麵」以美味順口聞名，讓人一口接一口停不下來，份量大又價格實惠。

「尚雯早午餐」坐落於長安西路與延平北路交叉口，外觀雖然低調樸實，像一般早餐店，但裡頭的餐點可是十分有特色。翻開菜單，可以看到蛋餅、捲餅、蔥抓餅、鐵板麵等常見選項，而特別之處在於還提供炒麵、大阪燒和文字燒等，這些可不是一般早餐店會有的餐點！

店內的桌子不算大，擺上幾道餐點就滿了，特別是那盤超大的招牌「海鮮炒麵」，絕對搶眼。

來到尚雯早午餐，最不能錯過的就是他們的招牌「海鮮炒麵」！

獨家醬料拌入滑順的麵條，香氣濃郁撲鼻，搭配豐富的海鮮食材，讓整道料理更加誘人。

這盤海鮮炒麵份量超級豪邁，價格卻不到百元，CP值爆表，建議大家要分著吃！

另外還點了蛋餅，酥脆的外皮包裹著滿滿內餡，外脆內嫩，口感超棒，讓人吃得好滿足！

尚雯早午餐的辣醬也很棒，愛吃辣的朋友一定要試試。

尚雯早午餐的大阪燒和文字燒也是早餐菜單中的亮點，份量大又厚實，配料豐富，一口咬下超滿足！

「尚雯早午餐」絕對是我的最愛，一頓早餐不僅吃得飽又吃得開心，價格親民、份量實在，真的值得一再回訪！