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台北隱藏在後車站高CP值早餐推薦！「尚雯早午餐」招牌海鮮炒麵必吃！

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2025-01-08 18:43:12 文字：寶小銘
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寶小銘

寶小銘

台北隱藏在後車站高CP值早餐推薦！「尚雯早午餐」招牌海鮮炒麵必吃！

台北後車站商圈的「尚雯早午餐」是一家高CP值的早午餐店，其招牌「海鮮炒麵」以美味順口聞名，讓人一口接一口停不下來，份量大又價格實惠。

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「尚雯早午餐」坐落於長安西路與延平北路交叉口，外觀雖然低調樸實，像一般早餐店，但裡頭的餐點可是十分有特色。翻開菜單，可以看到蛋餅、捲餅、蔥抓餅、鐵板麵等常見選項，而特別之處在於還提供炒麵、大阪燒和文字燒等，這些可不是一般早餐店會有的餐點！

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店內的桌子不算大，擺上幾道餐點就滿了，特別是那盤超大的招牌「海鮮炒麵」，絕對搶眼。

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來到尚雯早午餐，最不能錯過的就是他們的招牌「海鮮炒麵」！

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獨家醬料拌入滑順的麵條，香氣濃郁撲鼻，搭配豐富的海鮮食材，讓整道料理更加誘人。

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這盤海鮮炒麵份量超級豪邁，價格卻不到百元，CP值爆表，建議大家要分著吃！

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另外還點了蛋餅，酥脆的外皮包裹著滿滿內餡，外脆內嫩，口感超棒，讓人吃得好滿足！

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尚雯早午餐的辣醬也很棒，愛吃辣的朋友一定要試試。

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尚雯早午餐的大阪燒和文字燒也是早餐菜單中的亮點，份量大又厚實，配料豐富，一口咬下超滿足！

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「尚雯早午餐」絕對是我的最愛，一頓早餐不僅吃得飽又吃得開心，價格親民、份量實在，真的值得一再回訪！

  • 店家資訊
  • 店名：尚雯早午餐
  • 地址：台北市大同區長安西路231號
  • 營業時間：05:30-14:30（週日公休）
  • 電話：0936-085-646

 

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尚雯早午餐

phone09-36085646
place台北市大同區長安西路231號
4.40 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
5.00
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