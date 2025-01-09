作為土生土長的中壢人，說到在地美食，絕對不能錯過超有人氣的「劉家現做潤餅」！這間店可是許多人的童年回憶，據說開業超過三十年，每次路過都能看到排隊的人潮，人氣真的不是蓋的！

中壢 劉家現做潤餅

中壢 劉家現做潤餅

不過我記得之前試過幾次，感覺好像還好，但有一天朋友vivi告訴我，她再去吃了一次，發現一定要「現場吃」才好吃，那剛出爐的一口，真的讓人驚豔，帶回家就……沒那麼好吃了。聽了朋友的推薦，我決定再給這家店一次機會，親自去試試看！

店家資訊

店名：劉家現做潤餅

地址：桃園市中壢區中和路124號

營業時間：12:00-22:00（星期二店休）

電話：0983-014-606

價格：每份55元

中壢 劉家現做潤餅

果然，現點現做，現場吃真的很讚！不僅份量十足，口味也很豐富，整體來說CP值超高！

中壢 劉家現做潤餅

老實說，以這樣的價格和份量來說，真的很划算！一般潤餅多是用一片餅皮，但劉家潤餅竟然常用兩到三片，捲得滿滿當當，咬一口就是滿足感爆棚！

中壢 劉家現做潤餅

更棒的是，他們的口味選擇超豐富！除了經典的原味，還有辣味、咖哩、芥末、海苔等創意口味。我們這次選了辣味，微辣的口感，讓人一口接一口，真的好吃！

中壢 劉家現做潤餅

「劉家現做潤餅」真的做到現點現包，用料超級新鮮！聽說連餅皮都是每天現做的，Q彈有嚼勁。內餡也超豐富，像是高麗菜、豆芽菜、肉鬆、紅燒肉、蛋酥、酸菜、豆干等，每樣料都給得很實在，吃起來滿足感滿分！看著老闆娘熟練地把各種料鋪滿整片餅皮，再捲成飽滿的一捲，真的讓人忍不住在心裡大喊：「也太誘人了吧！」

在中壢，劉家潤餅的名氣可是響當當，每次經過都能看到排隊人潮。那天運氣很好，前面只排了兩位，很快就輪到我們！老闆娘親自把潤餅遞給大家，笑容滿滿，服務態度讓人覺得彷彿在日本旅遊時的貼心感受。

劉家潤餅的位置就在中壢火車站前站附近，交通非常便利。開車來的話，附近也有許多收費停車場，停車完全不是問題！可以說，劉家現做潤餅是中壢美食清單裡必吃的一項！份量大、用料實在、口味選擇多，價格又親民，CP值超高。如果有機會來中壢，千萬別錯過，絕對讓你不虛此行！

中壢 劉家現做潤餅

最後提醒大家，劉家潤餅真的非常熱門，建議避開尖峰時段，這樣不用等太久。而且記得一定要現場吃，因為放久了內餡的蔬菜容易出水，味道就會大打折扣囉（苦笑）。

.............................吃喝玩樂，沒有終點

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