如果你熱愛重慶火鍋的麻辣風味，李鐵柱火鍋村絕對會是吃貨們想嘗試的鍋物，這裡的每一道菜、每一鍋湯底，都用心呈現出重慶火鍋的靈魂讓人麻得過癮辣得痛快，無限供應的茶湯和小菜，保證讓你吃得盡興、喝得滿足！

李鐵柱火鍋村從店外裝潢上就很吸人目光，不由自主的會想走進很有中國風味。

店內的裝潢與服務也值得一提而中式風格的木質裝潢及餐具也很考究充滿濃濃的重慶風情，牆面上也不會有太過的裝飾品給人一種簡單時尚低調的氛圍感。

座位空間設計也非常舒適，充分考慮到了顧客的用餐需求寬敞的桌椅排列讓每位食客都有足夠的空間。

服務方面，無論是小菜、茶湯都可以無限續用，讓每位顧客都能有賓至如歸的感受。

來看看湯底怎麼點？

1. 紅油全紅鍋（八兩底料，三斤紅油）

2.子母鴛鴦鍋（任選兩種湯底）

麻辣湯底是火鍋的靈魂，這裡的紅油湯底分為四種辣度——辣、中辣、大辣、爆辣，不管你是辣度新手還是重度挑戰者，都能找到適合的選擇。

這次是第二回來我直接爆辣到底，看看鍋裡的辣椒多麼厲害而湯底加入老鷹茶麻香十足，辣味層次分明，越吃越上癮！

我們點的是子母鴛鴦鍋可以在選一個湯底，選胡椒豬骨鍋其他湯頭有：

有重慶老火鍋：經典麻辣，原汁原味。

板栗雞湯鍋：甜香濃郁，清甜不膩。

野生菌菇鍋：養生清香，健康之選。

湯鍋上來，滿滿的辣椒讓我瞬間感受到一股強烈的麻辣氣息，紅油湯底的色澤鮮艷，辣椒和香料的味道撲鼻而來。

重慶火鍋的醬料碟，除了麻辣鍋底，還是不可或缺的好味道！在網上科普了一下看看哪款最合你的口味：

1. 經典麻辣醬料碟香油、蒜泥、香菜和蔥花，解辣又提味經典搭配！

2. 蒜香醬料碟大蒜加香油和鹽，簡單但濃郁，蒜香十足特別下飯。

3. 香辣醋醬料碟香油配紅油辣椒和醋，酸辣開胃，增添層次感。

4. 花生芝麻醬料碟花生碎和芝麻碎，帶來香濃口感，適合不吃辣的朋友。

5. 沙茶醬料碟沙茶醬加香油，搭配香菜和蔥花，鹹香濃郁適合涮海鮮。

我的特製香料醬料碟有香菜、蔥、辣椒、香醋、白糖、芝麻醬，再加兩勺辣湯層次豐富香氣十足。

小酥肉：熱騰騰吃外層酥脆內裡嫩滑，若是浸泡湯汁後更加香濃好好吃啊！

炸好的小酥肉總能引起食慾來這必點！

豆漿鮮豆皮的口感獨特，既柔滑又帶有些微的韌性，像是入口即化的絲滑感，又不失一點彈性口感清爽，卻又有一種自然的濃厚感。

手打草蝦滑、老油條、土豆片，每一樣都能帶來不同的口感風味，草蝦滑彈牙鮮美，與湯底相互融合風味層次豐富；老油條吸滿湯汁後外酥內軟麻辣香氣十足。

而土豆片吸湯後柔軟香辣十足，吃上一口讓人還想再來一盤。

重慶老四樣拼盤，這道拼盤簡直是火鍋界的「夢幻組合」，包括了黃喉、黑毛肚、白千層肚和鮮鵝腸。

鮮鵝腸涮煮後，鵝腸外層略帶彈性又柔軟而富有嚼勁，湯汁渗透其中每一口都充滿了濃郁的湯底味。

無論是黃喉的韌性、黑毛肚的鮮嫩還是千層肚的層次感，每一口都讓人愛不釋手，簡直是重慶火鍋的靈魂搭配，每一樣食材涮煮後都能保持爽脆彈牙的口感，不吃就錯過了火鍋的精髓囉！

鮮豬腦花是重慶火鍋的靈魂涮品，也是李鐵柱火鍋村的必點之一。輕輕涮煮後，入口細膩如絲滑嫩得幾乎在舌尖融化，帶著淡淡的鮮甜味好吃的不得了！

雪花牛肉切片薄而均勻，雪花紋理完美展現只需在麻辣湯底中涮個3~5秒，牛肉就鮮嫩多汁，入口滑順細膩，完全鎖住肉質的鮮甜與湯底的麻辣香氣。

隨著涮煮，牛肉吸收湯汁的精華，越涮越好吃，濃郁的滋味讓人一口接一口，停不下來！

鐵盒蛋炒飯：每次看美食影片都覺得為什麼火鍋店要有蛋炒飯，也就來試試結果讓我一口愛上炒飯粒粒分明蛋香跟蔥跟味道都很細膩，搭配火鍋湯底特別解辣。

鹹檸氣泡飲：鹹檸檬的獨特風味結合氣泡水清涼解膩，是麻辣火鍋的最佳拍檔；爆打檸檬茶濃郁檸檬香氣與茶香交融，酸甜適中，喝一口就能瞬間平衡辣味的刺激感。

紅糖糍粑是一道充滿甜蜜溫度的壓軸甜品，外層煎得金黃酥脆，淋上濃郁的紅糖醬汁再被香濃的花生粉細細包裹，每輕咬一口內裡糯軟香甜的口感立即溢滿口中這個我很喜歡。

太極燒麻薯（冬季限定）柔韌Q彈的滋味伴隨著濃郁的芝麻或是花生香氣，讓人一口接一口這個必須趁熱吃美味更顯。

我的用餐心得分享：李鐵柱火鍋村用正宗的麻辣湯底、豐富的涮品選擇和貼心的服務，成功詮釋了什麼叫做「重慶火鍋的靈魂」會讓人再訪的店。

店家資訊：李鐵柱火鍋村 | 竹北店

地址：新竹縣竹北市光明一路266號

營業時間：

午餐：11:30-14:00

晚餐：17:30-22:00

電話：03-657-500