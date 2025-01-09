員林美食王記豆漿燒餅員林店｜香酥燒餅加入蔥蛋好厲害，員林小吃銅板價就可以解決早餐！

如果你正在找員林的美食，千萬別錯過王記豆漿燒餅員林店！這家店在員林可是相當有名氣，尤其在員林早午餐選擇多以中式為主的情況下，這裡的中式美味顯得特別搶手。傳聞如果想吃到王記的燒餅，最好趁八點前就到，否則可能會撲空哦！王記燒餅的招牌就是外酥內軟的燒餅以及鮮嫩多汁的鮮肉湯包，這兩款可是店內的超人氣必點！我終於也親身體驗到了，酥脆的燒餅果然名不虛傳，吃上一口就讓人愛不釋手！

王記燒餅的地點位於員林的浮圳路上，一到早晨就吸引了許多饕客排隊搶購。這裡的燒餅實在太受歡迎，很多熟客都會早早來報到，稍微晚一點就可能與燒餅無緣了！

店外的鮮肉湯包也備受推崇，香嫩的肉汁令人回味無窮！不過這款湯包可是限量供應的，建議大家一定要早點來才能品嚐到哦！

走進王記燒餅，首先映入眼簾的是整潔舒適的用餐環境。菜單上琳琅滿目的美食等你選擇，但如果來得晚了，可能只能挑些還有的餐點品嘗囉！

手工現作的燒餅製作過程完全透明～

店內還有整齊排列的小籃子，擺放著各式美味的餐點，讓你可以自由選擇是否加蔥蛋或其他配料，超方便！

醬料也有用蓋子蓋起來～乾淨又衛生，看起來真安心。

特別推薦他們自製的辣椒醬，搭配湯包吃上一口，瞬間提升風味，辣得剛剛好！

點上一份燒餅夾蔥蛋、一籠鮮肉湯包，再來一杯無糖豆漿。

湯包真的很厲害，輕輕咬一口，鮮美的肉汁立刻在嘴裡爆開！記得一定要趁熱享用，才能品嘗到最佳口感！

我個人超愛搭配店裡的醬料，瞬間讓整個味道更加豐富～

我特別喜歡這裡香氣四溢的燒餅，不但不油膩還特別有麵香。如果覺得有點乾，加上一顆荷包蛋一起吃，口感更棒！

燒餅的層次感超分明，外皮酥脆、內裡柔軟，濃郁的麵香讓人一口接一口，完全停不下來！

如果你在找員林的小吃美食，推薦一定要試試王記豆漿燒餅！這家店不僅名氣大，而且價格親民，只需要幾個銅板就能享用美味的一餐。在中式早餐居多的員林，王記更顯得特別有吸引力。想吃燒餅的朋友記得早上八點前來，不然可能就搶不到了！特別推薦他們的燒餅和鮮肉湯包，這兩款超人氣商品絕對值得一試。

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