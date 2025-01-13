以自製的手作貝果為漢堡主體的貝果店，包括餡料也是自家調配，絕不使用現成品，獨家口味只有這裡才吃得到，口味選擇也很豐富，有嫩烤雞胸、肉蛋、花生培根、蔬食、和季節限定的檸檬奶酥……等，飲品則提供兩種，分別是特調美式和日月老茶廠英式紅茶，營業時間很短想吃要早點來，在這個位置開了四年了，工作室就在貨櫃屋的後方，以純白色底搭配木質色調簡約又好看，一旁有種植一些植栽讓環境看起來充滿朝氣與生命力。

現點現做，如果不知道點甚麼餐檯前面也有食物的照片可以參考，但是產品攝影的照片通常會為了呈現食材的內容物，所以會跟拿到的不太相同，就跟很多知名速食店一樣，下面有分享實際拿到的樣子。

現點現做貝果都會放進像烤吐司機裡稍微烤一下，如果不想等也可以先用電話點餐後再來取。

買了三杯飲料四份餐點，飲料有用杯架裝著避免傾倒，會建議要留意一下，杯架的邊邊有可能會割破袋子，所以放在機車或式汽車坐椅上時要留意一下。

日月老茶廠英式紅茶

容量大約500CC上下，它是比較瘦長型的杯子，所以沒有用量杯只能大約抓一下，這次拿到的都沒有加冰塊，是一杯很實在的飲料......( 繼續閱讀文章 )

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