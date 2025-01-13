台中也有晶瑩剔透、皮薄肉餡香的手工水晶餃，微甜鹹香，一口一個飽滿又唰嘴！！

不用再跑嘉義了！！台中也有晶瑩剔透的皮薄肉餡香手工水晶餃囉！！ 成功水晶餃 一天出爐三次，且都是現場純手工製作，目前在台中只有這一家無分店喔！！！

成功水晶餃 就位於在成功路４３２號，這邊是單行道，所以建議大家先看下地圖在看如何轉進來，小涼是走台灣大道然後原子街右轉接成功路，就剛好在我的左手邊，這附近不好停車、建議可以騎機車來卡方便，開車的話就試試運氣是否剛好有路邊停車格可暫停囉！

出爐時間在這邊！！但建議大家還是先打電話預訂，比較不會跑空趟啦！！

第一批出爐的時間是早上10:00，所以小凉當然要當頭一批的顧客囉！！！剛出爐的手工水晶餃顆顆晶瑩剔透的好誘人唷！

稍微放涼後，會先刷上油，以免相黏再一起～

然後就會一盤一盤的放在桌上，開始裝盒．．．

成功水晶餃 ／一盒六顆$90，於114/02/04開始就調整為一盒六顆$100。

保存方式：當日沒吃完就要放冷藏囉（冷藏可放7天）。

加熱方式：以電鍋放半杯水蒸熱，就可以吃囉，有沒有很簡單啊！

每一盒內都有六顆手工水晶餃，一次12顆感覺比較威XDD 這手工水晶餃基本上不用在沾醬味道就很足了，除非妳無辣不歡XD

跟嘉義北回的水晶餃比起來，成功水晶餃真的比較小顆點，但這個就見仁見智囉！有人說這個樣子看起來比較像涼丸！！

但不得不說我喜歡皮薄一點的水晶餃，因為這樣咬上一口就能直接吃到餡料的鹹香！這 水晶餃 皮薄帶點微Ｑ的口感加上內餡的肉香四溢迷人，且餡料內除了豬肉、脆脆的豆薯以外，還有冬蝦、油蔥酥等配料，基本上鹹香有勁小涼我兩口就吃光了，然後好姊妹竟然給我表演一口塞XDD 這成功水晶餃就推薦給愛吃手工水晶餃的妳囉～～

成功水晶餃

電話：04-22291118

地址：台中市北區成功路432號

營業時間：09:00～18:00（週一公休）

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