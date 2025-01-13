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【台東 美食】新開幕四川名菜 ｜錄鼎記老罈酸菜魚 台東店｜紅顏番茄魚鍋｜自助吧吃到飽｜壽星優惠｜聚餐｜春酒

台東美食 台東酸菜魚 台東自助吧吃到飽 錄鼎記酸菜魚 more
2025-01-13 11:19:00 文字：愛麗
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愛麗

愛麗

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酸菜魚是四川的一道家常名菜，酸辣香口味偏重

愛吃酸辣的我對於酸菜魚個人很喜歡，

近年來主打酸菜魚餐廳也一間間的開業

知名錄鼎記老罈酸菜魚也在台東插旗囉!

這次回台東工作之外與好友們一起用餐

來錄鼎記酸菜魚之前，聽朋友分享兩極不同評價

但美食口味各人喜好不同

這次回台東我跟好友約來這裡午餐聚一下

食後心得與大家分享

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錄鼎記老罈酸菜魚-台東店

服務專線｜089-337777

營業時間｜11:30~21:00

店址台東市四維路三段49號 【台東 美食】新開幕四川名菜 ｜錄鼎記老罈酸菜魚 台東店｜紅顏番茄魚鍋｜自助吧吃到飽｜壽星優惠｜聚餐｜春酒

錄鼎記FB粉專IG

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錄鼎記老罈酸菜魚-台東店

【新裝潢開幕最新優惠活動

自助吧買一送一

平日時段:11:00~16:00

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如優惠活動有更動以店家現場資訊為正確

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壽星優惠活動

當月壽星主鍋+自助吧 ｜即可享66折優惠(需出示證件)

一整桌只要加88元豬五花牛五花吃到飽

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單吃酸菜魚鍋

288元獨享個人鍋｜588元雙人鍋

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338元-單吃自助吧(豐富多元)

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418元---個人鍋+自助吧

868元---雙人鍋+自助吧

用餐時間為90分鐘，10%服務費

本文章以當日用餐店家優惠活動分享

如優惠活動有更動以店家現場資訊為正確

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｜菜單參考

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餐後心得是依照我個人口味分享

不代表任何人的口味，對美食的要求喜好是因人而異

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蝦咪!!!

鍋物加98元啤酒無限暢飲

這一定要分享給愛喝啤酒的好友們!

還等什麼?一起來開鍋

【喝酒不開車。未成年請勿飲酒】

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｜餐廳環境介紹

熱情紅色是錄鼎記的主色調，

重新裝潢的錄鼎記用餐區座位分為兩區

空間寬敞，用餐環境乾淨舒適

三五好友、團體聚餐、或是兩個人都很適合

尾牙、春酒品嚐不同的美味

新開幕期間優惠活動超好康，還有專屬壽星好禮喔!

還沒吃過錄鼎記的朋友可以來嘗鮮

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【開幕優惠活動】自助吧【買一送一太划算了!

平日時段:11:00~16:00

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義大利麵、炒飯、滷肉、紅糟肉、炸雞翅、炸薯條、滷肉飯、湯包、

竹筒飯、小肉粽、各式食蔬熱炒等

自助吧菜色會依每日新鮮採買的食材做變化

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自助吧的菜色讓人食指大動 

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沙拉吧、可樂、飲品、咖啡、各式冰品、甜點等

自助吧豐富的菜色，西式、美式、中式通通都有

不想吃鍋的朋友可以揪好友家人一起來享用沙拉吧吃到飽

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冰淇淋、霜淇淋、還有自助剉冰

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用餐的饕客們，每人一鍋獨享鍋、老罈酸菜魚雙人鍋

個個比臉盆還大

一個人獨享鍋這麼大一鍋有點嚇到 

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不愛吃酸菜的朋友，推薦紅顏番茄魚鍋

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紅顏番茄魚鍋

魚鍋下方是可以持續保溫的陶鍋，保持溫度餐點的美味

紅顏番茄鍋魚很適合不敢吃辣的朋友們

獨家熬製紅番茄湯底，搭配多樣配料

有豆皮、油條、酸辣粉、招牌魚肉、金針菇

放上檸檬片、撒上蔥花、芝麻放上特殊保溫鍋，熱騰騰的端上桌

也可以加購自助吧，在等待鍋物上桌期間可以先享用自助吧美食 

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口感咕溜肉質鮮嫩的烏鯉魚片，讓人一口接一口搭配米飯入口

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喝一口濃郁的番茄紅湯頭，溫和的滋味很順口

好友不愛吃辣，紅顏番茄魚鍋剛好合他的口味

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在高雄吃過一次酸菜魚就愛上這四川美食

沒想到台東也能吃到酸菜魚

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酸菜是老罈酸菜魚這道菜的靈魂

好吃的酸菜製作酸菜過程繁瑣

用天然發酵42天的老罈酸菜，讓菜餚滋味昇華

用天然食材加上特製酸菜熬煮出，獨特的香麻辣酸菜湯底

上桌前淋上熱油帶出湯中的酸香蒜辣味、撒上菊花花瓣、蔥花

一大盆雙人老罈酸菜魚上桌

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這一大盆的酸菜魚除了酸菜、魚片

還有豬五花肉、酸辣粉、金針菇、油條、豆皮等豐富配料

壽星優惠活動一整桌只要加88元豬五花牛五花吃到飽

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濃郁微辣、酸香的湯頭，配上口感滑嫩細緻的烏鯉魚片

一口鮮魚一口好湯，酸爽椒麻滋味超開胃，讓人很難扒上一碗飯

油條一邊浸泡了湯汁、另一邊保持了脆感，吃起來很有層次感

一時讓我忘了還有自助吧可以享用

店家有提供高湯可以自行加湯

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自助吧多樣菜色、飲品、甜點吃到飽

以個人食量吃完再取用，不要浪費食物喔

最後用甜點與冰品收尾，愛玉、霜淇淋吃完才想到忘了拍照

店裡另有多種魚鍋都有吸引力

還沒吃過錄鼎記老罈酸菜魚的朋友

趕快預約訂位揪好友一起開鍋

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錄鼎記老罈酸菜魚-台東店

服務專線｜089-337777

營業時間｜11:30~21:00

店址台東市四維路三段49號 【台東 美食】新開幕四川名菜 ｜錄鼎記老罈酸菜魚 台東店｜紅顏番茄魚鍋｜自助吧吃到飽｜壽星優惠｜聚餐｜春酒

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錄鼎記老罈酸菜魚-台東店

phone089-337777
place台東縣台東市四維路三段49號
4.10 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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