酸菜魚是四川的一道家常名菜，酸辣香口味偏重

愛吃酸辣的我對於酸菜魚個人很喜歡，

近年來主打酸菜魚餐廳也一間間的開業

知名錄鼎記老罈酸菜魚也在台東插旗囉!

這次回台東工作之外與好友們一起用餐

來錄鼎記酸菜魚之前，聽朋友分享兩極不同評價

但美食口味各人喜好不同

這次回台東我跟好友約來這裡午餐聚一下

食後心得與大家分享

錄鼎記老罈酸菜魚-台東店

服務專線｜089-337777

營業時間｜11:30~21:00

店址｜台東市四維路三段49號

錄鼎記FB粉專｜IG｜

錄鼎記老罈酸菜魚-台東店

【新裝潢開幕最新優惠活動】

自助吧買一送一

平日時段:11:00~16:00

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如優惠活動有更動以店家現場資訊為正確

壽星優惠活動

當月壽星主鍋+自助吧 ｜即可享66折優惠(需出示證件)

一整桌只要加88元豬五花牛五花吃到飽

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單吃酸菜魚鍋

288元獨享個人鍋｜588元雙人鍋

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338元-單吃自助吧(豐富多元)

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418元---個人鍋+自助吧

868元---雙人鍋+自助吧

用餐時間為90分鐘，10%服務費

本文章以當日用餐店家優惠活動分享

如優惠活動有更動以店家現場資訊為正確

｜菜單參考

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餐後心得是依照我個人口味分享

不代表任何人的口味，對美食的要求喜好是因人而異

蝦咪!!!

鍋物加98元啤酒無限暢飲

這一定要分享給愛喝啤酒的好友們!

還等什麼?一起來開鍋

【喝酒不開車。未成年請勿飲酒】

｜餐廳環境介紹

熱情紅色是錄鼎記的主色調，



重新裝潢的錄鼎記用餐區座位分為兩區

空間寬敞，用餐環境乾淨舒適

三五好友、團體聚餐、或是兩個人都很適合

尾牙、春酒品嚐不同的美味

新開幕期間優惠活動超好康，還有專屬壽星好禮喔!

還沒吃過錄鼎記的朋友可以來嘗鮮

【開幕優惠活動】自助吧【買一送一】太划算了!

平日時段:11:00~16:00

義大利麵、炒飯、滷肉、紅糟肉、炸雞翅、炸薯條、滷肉飯、湯包、

竹筒飯、小肉粽、各式食蔬熱炒等

自助吧菜色會依每日新鮮採買的食材做變化

自助吧的菜色讓人食指大動

沙拉吧、可樂、飲品、咖啡、各式冰品、甜點等

自助吧豐富的菜色，西式、美式、中式通通都有

不想吃鍋的朋友可以揪好友家人一起來享用沙拉吧吃到飽

冰淇淋、霜淇淋、還有自助剉冰

用餐的饕客們，每人一鍋獨享鍋、老罈酸菜魚雙人鍋

個個比臉盆還大

一個人獨享鍋這麼大一鍋有點嚇到

不愛吃酸菜的朋友，推薦紅顏番茄魚鍋

紅顏番茄魚鍋

魚鍋下方是可以持續保溫的陶鍋，保持溫度餐點的美味

紅顏番茄鍋魚很適合不敢吃辣的朋友們

獨家熬製紅番茄湯底，搭配多樣配料

有豆皮、油條、酸辣粉、招牌魚肉、金針菇

放上檸檬片、撒上蔥花、芝麻放上特殊保溫鍋，熱騰騰的端上桌

也可以加購自助吧，在等待鍋物上桌期間可以先享用自助吧美食

口感咕溜肉質鮮嫩的烏鯉魚片，讓人一口接一口搭配米飯入口

喝一口濃郁的番茄紅湯頭，溫和的滋味很順口

好友不愛吃辣，紅顏番茄魚鍋剛好合他的口味

在高雄吃過一次酸菜魚就愛上這四川美食

沒想到台東也能吃到酸菜魚

酸菜是老罈酸菜魚這道菜的靈魂

好吃的酸菜製作酸菜過程繁瑣

用天然發酵42天的老罈酸菜，讓菜餚滋味昇華



用天然食材加上特製酸菜熬煮出，獨特的香麻辣酸菜湯底

上桌前淋上熱油帶出湯中的酸香蒜辣味、撒上菊花花瓣、蔥花

一大盆雙人老罈酸菜魚上桌

這一大盆的酸菜魚除了酸菜、魚片

還有豬五花肉、酸辣粉、金針菇、油條、豆皮等豐富配料

壽星優惠活動一整桌只要加88元豬五花牛五花吃到飽

濃郁微辣、酸香的湯頭，配上口感滑嫩細緻的烏鯉魚片

一口鮮魚一口好湯，酸爽椒麻滋味超開胃，讓人很難扒上一碗飯

油條一邊浸泡了湯汁、另一邊保持了脆感，吃起來很有層次感

一時讓我忘了還有自助吧可以享用

店家有提供高湯可以自行加湯

自助吧多樣菜色、飲品、甜點吃到飽

以個人食量吃完再取用，不要浪費食物喔

最後用甜點與冰品收尾，愛玉、霜淇淋吃完才想到忘了拍照

店裡另有多種魚鍋都有吸引力

還沒吃過錄鼎記老罈酸菜魚的朋友

趕快預約訂位揪好友一起開鍋

錄鼎記老罈酸菜魚-台東店

服務專線｜089-337777

營業時間｜11:30~21:00

店址｜台東市四維路三段49號

錄鼎記FB粉專｜IG｜

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