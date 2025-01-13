宜蘭市區不小心就會錯過的佛系糕點和懷舊零食，古早味米香、麻荖和堅果超便宜!已經五年，每次到宜蘭總會特地來，12月底再訪竟然還沒漲價。

平凡的小店，卻蘊藏著老闆緊守家傳的古早味，傳承父親的獨特風味和人情味。與老闆交談後，再吃著米香，滋味彷彿變得更加美味。

到了農曆年前夕餅舖是另一波忙碌時節，寸棗、生仁、壽桃過年拜拜甜食，這時候也會推出。

五年前偶然發現市區這間「振地餅舖」後都會專程來，傳統糕點，堅果類零食都是佛系價格，餅店內各式食品，看到價格標籤真的會誤以為是老闆標錯價!!!

回想當年因為排了蒜味肉羹、北門綠豆沙、廟口紅糟魷魚、檸檬愛玉和瓜仔雞吃遍北門小吃的行程，正好就停在餅舖前公有停車格。

架上擺滿各式各樣傳統零食，這麼常來北門，怎麼都沒注意到這家店呢?等一下好好地逛。

「呷米香，嫁好尪」古式訂婚大餅米香，也能成為平日茶點，原味、咖哩、梅子，多種口味米香，鹹甜交織的海苔米香是我最愛的口味。

大中小三個尺寸，依個人喜好來選擇。

花生荖、芝麻荖等傳統麻荖，還有做成比較迷你的圓球狀麻荖，符合現代人方便的飲食原則。

傳統糕點，兒子特別喜愛梅子口味李仔糕，另外還有咖哩餅、蛋黃酥。蛋黃酥尺寸略迷你，一盒六顆蛋黃酥價格才百元出，一盒大概只要市售二顆蛋黃酥的價格。

蔥餅、香椿餅。

老闆大量進貨，將製作糕餅多的堅果，自己烘烤再銷售，各式堅果價格會這麼甜，也是這代老闆秉持父親回饋鄉親的理念。

大包的葵瓜子、南瓜子等，老闆其實調高一些價格還是覺得很便宜。

振地餅舖連榛果都有，一次都拿好幾包。

裏麵粉的甜花生，應該是家中受歡迎的零嘴，脆脆甜甜的，大家搶著吃。

卡哩卡哩一袋50元，還有菜脯餅、金少爺花生糖等零食，透明小袋裝的金桔乾及蜜餞大概都20元，小小的店面販售的商品應有盡有。

手工西點單價好親民，一次都要拿好幾盒。

老闆感覺酷酷的但其實可以聊，老闆還帶我們到隔壁間指了天花板說「感念父親傳承下來的家業」，印象老闆是第二還是第三代。

店名：振地餅舖

地址：宜蘭縣宜蘭市中山路三段230號

營業時間：10:30~18:00

電話：03 933 2754

交通：

臺北轉運站：搭1916A至宜蘭轉運站，轉乘市區公車1790經竹安至蘭陽別院下車步行2分鐘

南港轉運站西站：搭1878至宜蘭轉運站，轉乘市區公車1790經竹安至蘭陽別院下車步行2分鐘

開車：路邊公有停車格