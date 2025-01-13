麵食主義斗六店｜超佛平價五星主廚義大利麵，最低只要90元就能吃!

太誇張了吧!這年頭居然還有90元的義大利麵，近期在斗六新開幕不久的【麵食主義斗六店】，由五星級飯店主廚所創立，主打超佛心的平價義大利麵，最低只要90元就能吃，麵條使用義大利進口麵粉製作，義大利麵還可以客製化調整辣度、軟硬度、湯汁多寡，不用花大錢就能吃到飯店級水準!

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麵食主義斗六店 環境分享

▼【麵食主義斗六店】位於雲林斗六永昌西街上，鄰近斗六火車站，開車可停放於附近的白線。

▼【麵食主義斗六店】用餐環境充滿異國風情，以兩~四人的座位為主，搭配沉穩的黑紅色調很有質感。

▼【麵食主義斗六店】採取半自助式用餐模式，內用提供醬料自行免費取用，點主餐也能加價升級飲料享受。

麵食主義斗六店 菜單

麵食主義斗六店 餐點介紹

漁夫海鮮蒜辣麵💰170元

▼用料超澎派的漁夫海鮮蒜辣麵，使用頂級橄欖油以清炒重香，加入淡菜、扇貝、鮮蝦還有魷魚，大愛他們家的義大利麵條，偏粗的口感咬起來很有嚼勁，還可以客製化調整辣度、麵硬度、湯汁多寡。

墨魚醬海鮮燉飯💰180元

▼這是我吃過最厲害的墨魚醬海鮮燉飯，看這黑嚕嚕的色澤就知道厲害，將鮮墨囊搭配豐富的海鮮熬製，可以吃到淡菜、鮮蝦和魷魚，每一粒米飯都吸附了醬汁精華，風味超濃郁鮮美~

青醬奶油雞肉麵💰145元

▼大人小孩都愛的青醬奶油雞肉麵，將香濃青醬搭配頂級鮮奶油，帶有明顯的九層塔香氣，彈牙醬汁緊緊扒附著麵條，吃起來滑順不膩口~

蘇丹王榴槤披薩💰110元

▼超酷的蘇丹王榴槤披薩這裡也有!還沒吃就聞到超濃的榴槤香，趁熱咬下還會有邪惡的牽絲效果，推薦大家一定要試看看~

義式蔥花麵包💰60元 起司佛卡夏💰50元

▼麵包控不能錯過他們家的義式蔥花麵包和起司佛卡夏，完全不輸給專業麵包店水準，義式蔥花麵包撥開能看到滿滿蔥花，起司佛卡夏濃郁香氣超迷人，都是越吃越散發麵包香的類型!

麵食主義斗六店 用餐心得

不用百元就能吃到義大利麵，這家【麵食主義斗六店】真的超佛心，雖然價格超級便宜，但口感和口味完全不輸給飯店等級，所謂的真材直實料就是這樣吧!

麵食主義斗六店 品牌資訊

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地址 : 雲林縣斗六市永昌西街3號

電話：05 700 7500

營業時間 : 11:00–14:00, 17:00–20:30

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