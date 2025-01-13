近年來台中冒菜的選擇愈來愈多啦！今年逢甲新開幕了一間「冒香香冒菜」，主打辣度能夠調整的「經典紅油冒菜」、酸辣交織的「酸爽金湯冒菜」，以及怕辣的朋友也能吃的「鮮香金湯冒菜」。

除了基本食材之外，單點的肉品、菜品也能自由搭配，而且份量超級彈性，從1個人到4個人都能享用，不論想要自己獨享、或是和三五好友聚餐都是很不錯的選擇哦！

逢甲美食｜冒香香冒菜地點與環境

冒香香冒菜逢甲店就在福星路上，位處逢甲商圈的熱鬧地段，距離星享道酒店也相當近；門口機車好停，開車的朋友可以停在星享道酒店的公有停車場，走路大概只要三分鐘就能抵達。

用餐環境溫馨明亮，座位以2人座至4人座為主，整體座位還不少。

像我們是平日中午剛開店沒多久就來用餐，如果是晚上或假日時段，建議提早過來或事先預訂哦～

櫃檯與烹調區位在最裡面，雖然他們家賣的是冒菜，不過室內倒沒有什麼惱人的油煙味，這點還蠻加分的！

大胃王的福利來了！凡是週一至週四的16:00以前，內用即可享白飯吃到飽！剛好冒菜本身就是下飯神器，當然要給它吃得飽飽的～

對了，他們家是以送餐機器人送餐，送餐時還會唱歌超可愛～如果有需要餐具和飲料，都可以自取與加購哦！

最搞笑的是，送餐時還會附上這次挑戰的辣度旗幟，像魚編這次吃的就是微辣，被歸類在膽小鬼等級，我哭XDDD 其他辣度就等大家來挑戰吧！

逢甲美食｜冒香香冒菜菜單

這裡提供冒香香冒菜的菜單給你們參考，有使用紅油的料理皆含有牛油，不吃牛的朋友可以稍微留意一下。

鍋物份量則有分為1人份的小盛、2人份的大盛，以及適合3-4人份的巨無霸土豪鍋，鍋內基本食材就有超過10幾種，算是還蠻豐盛的。

冒香香冒菜｜經典紅油冒菜

我們一人點了一碗，分別是1人份小盛的份量，可以交換試試不同的口味；經典紅油冒菜看起來整碗紅通通的，入口辣香帶麻，辣度真的不能小覷，突然慶幸自己只點了微辣。

魚編最愛吸飽湯汁精華的響鈴卷，鍋內還有土豆片、蓮藕片、金針菇、豆皮、米血、黃豆芽菜、鑽鴨肉丸、香Q魚蛋、年糕、鳥蛋、豆腸、玉米筍、晶鑽魚豆腐與高麗菜等等。

我們另外單點了嚴選牛肉，偏瘦肉的口感吃起來軟嫩又略帶點嚼勁，辣香夠味非常下飯呢！

冒香香冒菜｜鮮香金湯冒菜

不吃辣的朋友可以點這道「鮮香金湯冒菜」，湯底本身以有海鮮下去熬煮，所以會使得食材吃起來更加溫醇鮮美。

鍋內基本食材同樣也有超過10幾種，與前面的「經典紅油冒菜」擁有相同的食材組合。

不同的是，這鍋我們加點了御品豬肉，稍有厚度的肉質鮮嫩好咬，不是那種薄可透光的火鍋豬肉片，吃起來更有肉感。

冒香香冒菜｜紅薯寬粉與白飯

套餐內附有米飯一碗，另一碗我們加價換購紅薯寬粉，吃起來嫩Q又有厚度，微微的辣度也蠻開胃。

冒香香冒菜｜四川手工寬粉

單點的限量冒菜小品「四川手工寬粉」，有別於前面的「紅薯寬粉」，是以木樹粉製作而成，口感也相對更有嚼勁。

紅油迷人的香氣充份地巴附著手工寬粉，辣香入味卻不死鹹，讓人忍不住一口接著一口。

冒香香冒菜｜冒豆花

常常吃到冰涼涼的甜豆花，不過熱騰騰的冒豆花應該不常吃到吧？豆花本身大塊綿密，入口特別軟嫩，甚至比一般的蒸蛋還要軟綿呢！

乍看整盤紅通通一片，好像辣度非常高，不過實際上吃起來卻比微辣的「經典紅油冒菜」來得溫和，辣口又不辣喉，魚編即使不配飯也沒問題。

冒香香冒菜｜飲料

吃辣肯定少不了加多寶，喝起來是涼茶的風味，就像是微糖版的仙草茶，讓人愈喝愈順口，而且解辣又解膩哦～分享給你們！

冒香香冒菜逢甲店

營業時間：平日11:00-00:00，六日11:00-23:30

電話：04 2707 3399

地址：台中市西屯區福星路339號

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