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台中市西屯區一個人也能大啖爽辣冒菜！多人聚餐也有巨無霸土豪鍋，還有入口即化的好吃冒豆花

2025-01-13 12:25:00 文字：柚香魚子醬
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柚香魚子醬

柚香魚子醬

台中市西屯區一個人也能大啖爽辣冒菜！多人聚餐也有巨無霸土豪鍋，還有入口即化的好吃冒豆花

近年來台中冒菜的選擇愈來愈多啦！今年逢甲新開幕了一間「冒香香冒菜」，主打辣度能夠調整的「經典紅油冒菜」、酸辣交織的「酸爽金湯冒菜」，以及怕辣的朋友也能吃的「鮮香金湯冒菜」。

除了基本食材之外，單點的肉品、菜品也能自由搭配，而且份量超級彈性，從1個人到4個人都能享用，不論想要自己獨享、或是和三五好友聚餐都是很不錯的選擇哦！

逢甲美食｜冒香香冒菜地點與環境

台中市西屯區一個人也能大啖爽辣冒菜！多人聚餐也有巨無霸土豪鍋，還有入口即化的好吃冒豆花冒香香冒菜逢甲店就在福星路上，位處逢甲商圈的熱鬧地段，距離星享道酒店也相當近；門口機車好停，開車的朋友可以停在星享道酒店的公有停車場，走路大概只要三分鐘就能抵達。

台中市西屯區一個人也能大啖爽辣冒菜！多人聚餐也有巨無霸土豪鍋，還有入口即化的好吃冒豆花用餐環境溫馨明亮，座位以2人座至4人座為主，整體座位還不少。

台中市西屯區一個人也能大啖爽辣冒菜！多人聚餐也有巨無霸土豪鍋，還有入口即化的好吃冒豆花像我們是平日中午剛開店沒多久就來用餐，如果是晚上或假日時段，建議提早過來或事先預訂哦～

台中市西屯區一個人也能大啖爽辣冒菜！多人聚餐也有巨無霸土豪鍋，還有入口即化的好吃冒豆花台中市西屯區一個人也能大啖爽辣冒菜！多人聚餐也有巨無霸土豪鍋，還有入口即化的好吃冒豆花櫃檯與烹調區位在最裡面，雖然他們家賣的是冒菜，不過室內倒沒有什麼惱人的油煙味，這點還蠻加分的！

台中市西屯區一個人也能大啖爽辣冒菜！多人聚餐也有巨無霸土豪鍋，還有入口即化的好吃冒豆花大胃王的福利來了！凡是週一至週四的16:00以前，內用即可享白飯吃到飽！剛好冒菜本身就是下飯神器，當然要給它吃得飽飽的～

台中市西屯區一個人也能大啖爽辣冒菜！多人聚餐也有巨無霸土豪鍋，還有入口即化的好吃冒豆花對了，他們家是以送餐機器人送餐，送餐時還會唱歌超可愛～如果有需要餐具和飲料，都可以自取與加購哦！

台中市西屯區一個人也能大啖爽辣冒菜！多人聚餐也有巨無霸土豪鍋，還有入口即化的好吃冒豆花最搞笑的是，送餐時還會附上這次挑戰的辣度旗幟，像魚編這次吃的就是微辣，被歸類在膽小鬼等級，我哭XDDD 其他辣度就等大家來挑戰吧！

台中市西屯區一個人也能大啖爽辣冒菜！多人聚餐也有巨無霸土豪鍋，還有入口即化的好吃冒豆花

逢甲美食｜冒香香冒菜菜單

這裡提供冒香香冒菜的菜單給你們參考，有使用紅油的料理皆含有牛油，不吃牛的朋友可以稍微留意一下。

台中市西屯區一個人也能大啖爽辣冒菜！多人聚餐也有巨無霸土豪鍋，還有入口即化的好吃冒豆花鍋物份量則有分為1人份的小盛、2人份的大盛，以及適合3-4人份的巨無霸土豪鍋，鍋內基本食材就有超過10幾種，算是還蠻豐盛的。

冒香香冒菜｜經典紅油冒菜

台中市西屯區一個人也能大啖爽辣冒菜！多人聚餐也有巨無霸土豪鍋，還有入口即化的好吃冒豆花我們一人點了一碗，分別是1人份小盛的份量，可以交換試試不同的口味；經典紅油冒菜看起來整碗紅通通的，入口辣香帶麻，辣度真的不能小覷，突然慶幸自己只點了微辣。

台中市西屯區一個人也能大啖爽辣冒菜！多人聚餐也有巨無霸土豪鍋，還有入口即化的好吃冒豆花魚編最愛吸飽湯汁精華的響鈴卷，鍋內還有土豆片、蓮藕片、金針菇、豆皮、米血、黃豆芽菜、鑽鴨肉丸、香Q魚蛋、年糕、鳥蛋、豆腸、玉米筍、晶鑽魚豆腐與高麗菜等等。

台中市西屯區一個人也能大啖爽辣冒菜！多人聚餐也有巨無霸土豪鍋，還有入口即化的好吃冒豆花我們另外單點了嚴選牛肉，偏瘦肉的口感吃起來軟嫩又略帶點嚼勁，辣香夠味非常下飯呢！

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冒香香冒菜｜鮮香金湯冒菜

台中市西屯區一個人也能大啖爽辣冒菜！多人聚餐也有巨無霸土豪鍋，還有入口即化的好吃冒豆花不吃辣的朋友可以點這道「鮮香金湯冒菜」，湯底本身以有海鮮下去熬煮，所以會使得食材吃起來更加溫醇鮮美。

台中市西屯區一個人也能大啖爽辣冒菜！多人聚餐也有巨無霸土豪鍋，還有入口即化的好吃冒豆花鍋內基本食材同樣也有超過10幾種，與前面的「經典紅油冒菜」擁有相同的食材組合。

台中市西屯區一個人也能大啖爽辣冒菜！多人聚餐也有巨無霸土豪鍋，還有入口即化的好吃冒豆花不同的是，這鍋我們加點了御品豬肉，稍有厚度的肉質鮮嫩好咬，不是那種薄可透光的火鍋豬肉片，吃起來更有肉感。

台中市西屯區一個人也能大啖爽辣冒菜！多人聚餐也有巨無霸土豪鍋，還有入口即化的好吃冒豆花冒香香冒菜｜紅薯寬粉與白飯

台中市西屯區一個人也能大啖爽辣冒菜！多人聚餐也有巨無霸土豪鍋，還有入口即化的好吃冒豆花套餐內附有米飯一碗，另一碗我們加價換購紅薯寬粉，吃起來嫩Q又有厚度，微微的辣度也蠻開胃。

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冒香香冒菜｜四川手工寬粉

台中市西屯區一個人也能大啖爽辣冒菜！多人聚餐也有巨無霸土豪鍋，還有入口即化的好吃冒豆花單點的限量冒菜小品「四川手工寬粉」，有別於前面的「紅薯寬粉」，是以木樹粉製作而成，口感也相對更有嚼勁。

台中市西屯區一個人也能大啖爽辣冒菜！多人聚餐也有巨無霸土豪鍋，還有入口即化的好吃冒豆花紅油迷人的香氣充份地巴附著手工寬粉，辣香入味卻不死鹹，讓人忍不住一口接著一口。

冒香香冒菜｜冒豆花

台中市西屯區一個人也能大啖爽辣冒菜！多人聚餐也有巨無霸土豪鍋，還有入口即化的好吃冒豆花常常吃到冰涼涼的甜豆花，不過熱騰騰的冒豆花應該不常吃到吧？豆花本身大塊綿密，入口特別軟嫩，甚至比一般的蒸蛋還要軟綿呢！

台中市西屯區一個人也能大啖爽辣冒菜！多人聚餐也有巨無霸土豪鍋，還有入口即化的好吃冒豆花乍看整盤紅通通一片，好像辣度非常高，不過實際上吃起來卻比微辣的「經典紅油冒菜」來得溫和，辣口又不辣喉，魚編即使不配飯也沒問題。

冒香香冒菜｜飲料

台中市西屯區一個人也能大啖爽辣冒菜！多人聚餐也有巨無霸土豪鍋，還有入口即化的好吃冒豆花吃辣肯定少不了加多寶，喝起來是涼茶的風味，就像是微糖版的仙草茶，讓人愈喝愈順口，而且解辣又解膩哦～分享給你們！

 

冒香香冒菜逢甲店
營業時間：平日11:00-00:00，六日11:00-23:30
電話：04 2707 3399
地址：台中市西屯區福星路339號
粉絲專頁：冒香香冒菜逢甲店

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冒香香冒菜鍋

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美味度
4.83
服務品質
4.83
裝潢氣氛
4.83
CP值
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