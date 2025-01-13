台中美食推薦。鮨初割烹料理，是一家位於北屯大樓中的美味日式無菜單料理，每日料理所用的食材都是老闆親自嚴格挑選採購，採完全預約制的用餐方式，所以想吃好料記得一定要事先訂位喲~小金自己很喜歡像鮨初割烹料理這樣的無菜單料理餐廳，師傅發揮職人料理精神所呈上的每道餐點，在視覺與味覺上總能讓人滿足又驚豔。

鮨初割烹料理_預約制

營業時間 12:00-14:00，18:00-21:30、週二公休

電話 0424361078

地址 406台中市北屯區松竹五路一段131號

instagram點我； 官方臉書專頁點我

│實際營業資訊依店家公告為主│

鮨初割烹料理位於台中北屯松竹五路上，鄰近台鐵松竹站與台中捷運松竹站，從捷運站步行過來大約15分鐘左右即可抵達，如果是開車過來的朋友附近也很好停車，店舖的正對面就有大型停車場，交通非常便利。

餐廳木質調雅緻的氛圍真的很舒服，進門後服務人員就會親切向前確認訂位資訊帶位入座，同時也可以看到師傅開始忙碌準備著當天的美食啦！

鮨初割烹料理共有十三個席位採完全預約制，午餐的價格有1580元+10%、1980元+10%、2680元+10%三種選擇，晚餐的價格有1980元+10%、2680+10%兩種選擇，另外也提供包場服務，詳細的訂位注意事項小金放在文末，或者大家也可以直接到鮨初割烹料理的粉絲頁看最新的資訊喲~

吧檯式的座席最棒的就是可以一邊吃美食一邊欣賞師傅們的手藝與美味豐富的食材，開吃前看著師傅處理食材的過程就讓人口水直流。

說真的這些食材除了取得不易之外光是要好好的處理就真的要花很多時間跟功夫，更不用說還要能夠料理出美味的餐點，所以這費時又費工的事當然交給專業的，來鮨初割烹料理輕鬆享受就對啦~

真鯛是日本人心中熱愛的魚種之一，其鮮紅的外表與名字的發音都帶有吉祥之意，當然那細緻又有彈性的肉質更是老饕的愛，上頭搭配著柴魚醋凍再擠一點點金桔汁一起入口，能讓魚肉的鮮甜滋味表現的更好。

接下來這可說是小金超期待的料理之一，一進門就看師傅細心的在處理螃蟹，今天吃的是「香箱蟹」也就是松葉蟹的雌蟹，這天光是能吃到這道料理小金就覺得完全值回票價了，這真的是日料當中數一數二等級的食材也要有一定功夫的師傅才會拿來料理的喲~

師傅在料理「香箱蟹」時會將蟹肉、蟹膏、蟹黃分別拆下處理好，再放在蟹蓋中，每一口真的都婉如來到海上般的鮮，真的是讓人直呼怎麼可以那麼好吃啦~當然吃蟹也是要看季節的，這次能吃到真的是超級幸運的啦～

接下來這道「烏魚白子」也算是秋冬限定的料理了，來自公烏魚的魚鰾經過處理後完全不會有腥味而且保有了鮮美的滋味，再淋上胡麻醬跟師傅特別製作的咖哩風味麵包粉一塊兒吃，在嘴裡頭那滑嫩的口感真的只有自己來吃過才能感受了。

嘴裡還在吃著美食眼睛就盯著師傅正在處理的美味食材不放～哈哈哈！當然不只美食好吃， 鮨初割烹料理師傅也是個個都帥氣十足，加上料理時專注的神情～認真的男人最帥氣

鰹魚經過稍稍炙烤過後油脂散發出的濃郁香氣與口感完全不會輸給鮪魚的，再加上甘醇的醬汁與新鮮的洋蔥碎一起吃，才吃到第四道菜就讓把我圈粉了，鮨初割烹料理真的讓我一試成主顧了。

鮨初割烹料理在香嫩滑順的茶碗蒸中加入了有「深海藍寶石」之稱的「螢烏賊」，一口一隻配上一口蛋香十足的茶碗蒸，又鮮、又Q、又滑、又嫩，真的不用遠赴日本就能吃到這樣的美味食材，超開心。

有「鲹中之王」美名的「縞鲹」一般我們比較常聽到大家叫牠「白魽」，熟成過後的白魽肉質QQ的帶一點脆，油脂的含量也算是蠻豐富的，在白肉魚界可是很高級的魚種之一喲！今天來鮨初割烹料理真的是吃到超多平常不容易買到或自己處理的珍貴食材啦

竹筴魚雖是大家比較常見耳聞的魚種，但因其不油不柴、魚刺少與恰到好處的肉質表現，也是讓喜歡吃生魚片、握壽司的朋友相當喜愛。

鮨初割烹料理的「海膽小丼」除了鮮味百分百的海膽之外還加入了「鮭魚卵」跟「魚子醬」真的是鮮味乘以N次方，同行的友人真的是吃到一個忘我的境界，只差沒有把碗拿起來舔而已~哈哈哈！

這「葡萄蝦」也是大有來頭的，是台灣龜山島海域一帶特有的蝦種，因為其環境因素讓蝦肉的口感特別的Q彈鮮甜，經過師傅稍稍炙燒後，蝦子本身的鮮味100%被釋放出來啦～吃完真的立馬想再訂位來吃一次才行。

鮪魚大腹那豐富的油脂光是看上去就相當的吸引人，大家要知道一條鮪魚只有那珍貴的一小部份大腹，這可是鮪魚肚中之最啊~那入口即化般的口感加上迷人的香氣，真的很想舉手再來一個~

「馬頭立鱗燒」，老饕們聽到這名稱就知道要起來拍手叫好了吧！馬頭魚可說是時令魚當中相當高級別的魚啦～特別是要將魚鱗料理到片片香酥立體如花盛開般真的是非常講究功夫的，搭配上清爽的醬汁一起，朋友們～快點訂位吧！

沒想到吧～以為這樣的價位能吃到前面那些食材就已經太超過了，沒想到還能吃到「龍蝦」吧！金黃香酥的麵衣將Q彈的龍蝦包裏在裡頭，外酥內Q～總之有多好吃快點自己訂位來吃一次就知道了啦～

用餐途中，師傅也會亮出每日限定的珍希食材可以加價購，當然限量是殘酷的，所以想要吃的朋友記得不要客氣要快狠準招手示意加購就對啦~當然每次來都可以有不同的驚喜，真的超棒的，這天小金遇到的是來自日本北海道的生蠔，光是想到那鮮味十足爆汁的畫面就受不了。

超大顆日本干貝做成的天婦羅外衣裏上酥酥脆脆的米果，鮮甜Q彈的干貝真的吃了會上癮的，這真的不分男女老幼肯定都是會愛上的一道料理。

用土鍋烹煮出來的米飯每顆都是香Q飽滿，再加上時蔬、鮮魚與鮭魚卵搭配，先說～這飯可以續碗真的超級無敵開心的，當然就這一鍋～手腳也是要快啦！哈哈哈

看似簡單的味噌湯其實一點也不平凡，除了選用超大顆的蛤蜊去烹煮之外，還特別加入了「酒粕」去提出不同的風味層次，淡淡的酒香真的跟蛤蜊是天生一對~絕配。

鮨初割烹料理的甜點也是相當有人氣的，不同的季節也會用不同時令的水果或食材去變化做成又美又好吃的甜點，這天吃到的是紅豆冰淇淋最中，香甜綿密的紅豆加上冰淇淋夾在酥酥的最中餅裡頭，大口咬下就對了，真的是超級滿足的一餐~

鮨初割烹料理也挑了幾款品質不錯的清酒可以搭配美食，特別適合約會、慶生、過節慶祝…這些歡樂的時刻跟親友一起來這裡品嚐美酒與佳餚【未成年不得飲酒、開車不喝酒】

品酒當然也少不了儀式感才有Feel，鮨初割烹料理對於冰/熱兩種不同的酒水提供了不同的器皿來服務大家，重點是餐具真的也非常的會挑選耶，是不是美美噠~

【訂位資訊】

本店採”全預約制”

⚠️由於餐點部份以海鮮類為主,有生食與熟食互相搭配，若不敢吃生食部份，最多只能炙燒，所以請來店用餐顧客多加注意

️️⚠️若有其他忌口食物或者任何用餐需求請備註告知

⚠️2024/10/1起多增加一種晚餐價位

🍣2680/位、基本菜色升等，蟹類入菜單！

｜午間套餐 $1580｜$1980｜$2680

｜晚間套餐 $1980｜$2680

｜總金額＋10%服務費

｜包場低消｜

中午：1980X13+10%

晚上：2680X13+10%

最大容納數為13位，若有另外人數上增加，可另外詢問

｜酒水開瓶費｜

自帶酒水不限ML數🍶500$/瓶

或者消費本店720ML清酒一瓶則免收開瓶費。

｜線上訂位點我｜

貼心提醒🔔：

中午12：00-14：30

晚上18：00-20：30

出餐期間會比較忙碌，沒辦法接聽電話，有事可盡量ig/fb粉專留言，會有人員及時回，謝謝🙏

鮨初割烹料理_預約制

營業時間 12:00-14:00，18:00-21:30、週二公休

電話 0424361078

地址 406台中市北屯區松竹五路一段131號

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│實際營業資訊依店家公告為主│

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