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水上美食推薦！首間手沖咖啡結合自助洗衣，終於在水上也能喝好咖啡了～

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2025-01-13 15:00:00 文字：鮪魚肚的秘笈
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鮪魚肚的秘笈

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嘉義水上複合型咖啡廳【迷走珈琲】咖啡店裡洗衣服！精心選豆手沖

上週回嘉義水上老家，幫爸媽大掃除。發現老家路上新開一間手沖咖啡店，我自己很愛每天來一杯黑咖啡，提振精神XD所以大掃除一早直接外帶一杯。

嘉義水上複合型咖啡廳【迷走珈琲】咖啡店裡洗衣服！精心選豆手沖

 

▼咖啡品項。

嘉義水上複合型咖啡廳【迷走珈琲】咖啡店裡洗衣服！精心選豆手沖

 

▼等待咖啡時，發現店內別有乾坤！是一間合型咖啡店，自助洗衣店落在其中！老闆說是不想浪費空間，所以又結合洗脫烘一體式的自助洗衣店，感覺很方便，決定明天拿被子來洗看看！

嘉義水上複合型咖啡廳【迷走珈琲】咖啡店裡洗衣服！精心選豆手沖

 

▼觀察內部自助洗衣的同時，外帶咖啡也好了，順便和咖啡店老闆閒聊一下，人很年輕！也是嘉義青年，返鄉圓夢開了這間迷走珈琲

嘉義水上複合型咖啡廳【迷走珈琲】咖啡店裡洗衣服！精心選豆手沖

 

▼隔天一早扛著髒衣服和被子報到。

嘉義水上複合型咖啡廳【迷走珈琲】咖啡店裡洗衣服！精心選豆手沖

 

▼左邊是迷走珈琲的機器，洗脫烘一體式，紅色機型很亮麗。右邊是我常去的其他家自助洗衣，只有單純洗衣或烘衣功能，目測同樣中型，容量更小了一點。

嘉義水上複合型咖啡廳【迷走珈琲】咖啡店裡洗衣服！精心選豆手沖

 

▼衣服投進去，在少量基準線，用少量洗脫烘模式即可。

嘉義水上複合型咖啡廳【迷走珈琲】咖啡店裡洗衣服！精心選豆手沖

 

▼付款模式有：現金/會員點數支付/LINE電子支付。

嘉義水上複合型咖啡廳【迷走珈琲】咖啡店裡洗衣服！精心選豆手沖

 

▼因為儲值會員點數有優惠，我當然選這個XD

（儲值500送100；儲值1000送300）

（咖啡/自助洗衣皆可折抵）

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▼選擇登入方式綁定會員。

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▼被子比較厚，烘乾多加一點時間。

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▼掃碼選擇會員點數支付，機器開始運轉。我到另一邊邊喝手沖咖啡邊等！

嘉義水上複合型咖啡廳【迷走珈琲】咖啡店裡洗衣服！精心選豆手沖

 

手沖咖啡選豆子，這是老闆的精心選豆，是他自己喝過覺得很特別的咖啡豆，帶回來想讓大家品嚐。可能每次來都會不太一樣，有種開驚喜包的感覺XD

嘉義水上複合型咖啡廳【迷走珈琲】咖啡店裡洗衣服！精心選豆手沖

 

▼我選這款，衣索比亞 烏拉嘎 提波波卡 水洗。

嘉義水上複合型咖啡廳【迷走珈琲】咖啡店裡洗衣服！精心選豆手沖

 

▼秤重。豆子太多太少都會影響味道呈現，需要精準抓一下！

嘉義水上複合型咖啡廳【迷走珈琲】咖啡店裡洗衣服！精心選豆手沖

 

▼研磨。咖啡豆香氣有飄出來了！

嘉義水上複合型咖啡廳【迷走珈琲】咖啡店裡洗衣服！精心選豆手沖

 

▼研磨完畢後，聞香。咖啡豆帶著橙花 水蜜桃 柑橘 蜂蜜的香氣。

嘉義水上複合型咖啡廳【迷走珈琲】咖啡店裡洗衣服！精心選豆手沖

 

▼熱水細流慢慢手沖。很難得在嘉義水上還能享受到一杯質感手沖咖啡！能找得到咖啡店就很不錯了XD

嘉義水上複合型咖啡廳【迷走珈琲】咖啡店裡洗衣服！精心選豆手沖

 

▼最後獲得一杯充滿橙花香與柑橘果酸的手沖咖啡

嘉義水上複合型咖啡廳【迷走珈琲】咖啡店裡洗衣服！精心選豆手沖

 

▼邊喝與老闆邊聊，不知不覺LINE也通知洗好了，忙裡偷閒的感覺很不錯XD

嘉義水上複合型咖啡廳【迷走珈琲】咖啡店裡洗衣服！精心選豆手沖

 

▼掏出香香的被子和衣服，回家繼續大掃除！

嘉義水上複合型咖啡廳【迷走珈琲】咖啡店裡洗衣服！精心選豆手沖

 

這次的體驗滿新鮮的，第一次嘗試洗脫烘一體自助洗衣、第一次邊喝咖啡邊洗衣、第一次洗衣服這麼輕鬆！以後回嘉義老家也有好喝的手沖咖啡，決定多儲值一點，以後爸媽也可以來這裡洗，不用往返跑來跑去更省時省力！

 

▼週末結束，週一要早早通勤到公司，直接電話叫了一杯咖啡外帶，真方便XD

嘉義水上複合型咖啡廳【迷走珈琲】咖啡店裡洗衣服！精心選豆手沖

迷走珈琲

地址：嘉義縣水上鄉中和路251-1號

電話：0911 086 922

咖啡營業時間8:00–18:00

自助洗衣24小時

IG：https://www.instagram.com/coffee_stray.30/

FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=61569651734802


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服務品質
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裝潢氣氛
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