趕上了，趕上了，彰化縣田中鎮近年來，每逢11月底二期稻收割後，農民均會灑上波斯菊種子做為休耕期花肥，藉此，田中鎮農會舉辦花海農產業推廣大會，與彰化其他的花海活動串連。今年的活動時間為2024.12/21起至2025.1月中， 1/6，終於趕得上參與盛會了。

↓抵達田中鎮，車停《書山祠》，非常優美的縣定歷史建築，二進雙護龍的建築格局。

↓前埕有一座牌樓，牌樓門板上書有「書詩傳家、山明水秀」。蕭氏族人於康熙、雍正年間渡臺，於社頭、田中一帶開墾，書山祠建於民國19年，奉祀蕭奮派下歷代祖先。

↓路窄，遊覽車不能進，我們從書山祠旁走約十多分鐘至花海會場。

↓傳說中的「仙桃樹」，也就是蛋果(Egg fruit)。同行的阿伯說「仙桃不好吃」，但其實一般販售的多用來拜拜，約六、七分熟，其實要等完熟才會好吃，下次不妨試試看。

↓YA！抵達，12公頃的波斯菊花海，映襯著彰化八卦山，另一種伯朗大道的感覺。

↓活動名稱「龍稻田中」，又可稱稻草藝術節。

↓有瞭望台，可登上俯瞰花海。【望高瞭】，現場石碑上刻的是「瞭」字，但我看有些官方頁面稱「望高寮」，想是前者依原地名由來，此地地勢略高可望遠之意；後者則指登高瞭望的據點，實際意義是相通的。

↓現場許多藝術裝置，可以打卡打到失心瘋。

↓稻草迷宮，稻草藝術節的代表作。

↓那邊有個紅色鳥居般的牌樓，「老恭宮」？哈哈，諧音真是有趣，太有創意了。

↓啊！畫面左下角有棵酒瓶樹，最近任賢齊回鄉，在樹前拍照，使該樹成為「金城武樹」般的「小齊樹」，又一明星樹，現場錯過了。

走入花海中，波斯菊迎風搖曳，心胸舒暢啊！

農人自行播種的，和一般花海活動精心挑選花材與配色的不同，波斯菊花色隨機，白、粉、紅相間，與周遭的田野風光融合，另是一番未經刻意雕琢的天然美感，自然的贈禮。

↓每次都是紫紅色的最稀少，反而使人尋找。

冬季日影西斜得早，花海的色溫偏黃。今天中部雖然艷陽高照，但空氣難得冷冽，彰化這邊風又特別大，彷彿由海上長驅直入的，賞起花來特別冬天。

太陽要下山了，粉霧迷離，為絕美的花海更添意境。

剛剛應該直接衝來「老恭宮」這邊，現在是一堆人圍著了！

↓哇！這隻功夫熊貓做得非常厚重精緻，相信會後還會擺放至哪個重要展場吧？

↓金銅的迅猛龍幼仔，更是漂亮。

↓等著買份這輩子吃過最辣最有滋味的大腸包小腸，已收割的農田沐浴在夕陽的光暈中。

導遊讓我們待好待滿，5點多才收隊，那邊農人已經在焚燒農田了。

↓回到書山祠，祠堂已關閉了紅門。

暮色中北上，回到台北，竟然9點半多了，破一日遊的紀錄，彰化真的好遠。XD

當這篇遊記發表時，恐怕這次的望高瞭花海季已經結束，波斯菊已化為春泥。沒關係，明年請早，來日盛況可期。

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