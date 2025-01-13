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來自印度班加羅爾的美味！台北蔬食Pizza「Eating Love蔬食酸種披薩」也有蔬食三明治，擄獲不少Vegetarians！

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2025-01-13 16:46:00 文字：艾吃食間
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Eating Love蔬食酸種披薩環境介紹

來自印度班加羅爾的美味！台北蔬食Pizza「Eating L

位於「信義安和站」、通化夜市巷弄中，隱藏著一間美味的披薩，這樣的美味源自於印度班加羅爾，在2018年由一群在台灣熱愛瑜珈者因為吃到這份美味，義無反顧地想將此帶回台灣！
於是乎，創立了這個品牌，將健康理念與異國美味結合！尤其，在這裡還能不定時參加一些瑜珈或是放鬆身心靈相關課程～更是讓不少人慕名而來！

來自印度班加羅爾的美味！台北蔬食Pizza「Eating L

「Eating love」是一棟老宅改建的披薩店，店內座位會比較少一點，當天去用餐時不少人選擇了外帶，假日越接近晚餐時間已經快高朋滿座了！

Eating Love蔬食酸種披薩製作介紹

來自印度班加羅爾的美味！台北蔬食Pizza「Eating L

會這麼推薦「Eating Love蔬食酸種披薩」是因為他們家的披薩都是以酸種麵團製作，使用天然酵母經由24小時以上發酵，產生出好菌吃起來才不容易脹氣！

來自印度班加羅爾的美味！台北蔬食Pizza「Eating L

來自印度班加羅爾的美味！台北蔬食Pizza「Eating L

主打著健康理念的「Eating love蔬食酸種披薩」就連醬料也都是是自製熬煮，拒絕使用任何加工食品，以此享受到原型食物帶來的美味、無負擔感受！

來自印度班加羅爾的美味！台北蔬食Pizza「Eating L

來自印度班加羅爾的美味！台北蔬食Pizza「Eating L

來自印度班加羅爾的美味！台北蔬食Pizza「Eating L

「Eating love蔬食酸種披薩」的主廚是印度人，口感上又多增添了道地感，食材與起司都是使用非常好的呢！

來自印度班加羅爾的美味！台北蔬食Pizza「Eating L

來自印度班加羅爾的美味！台北蔬食Pizza「Eating L

來自印度班加羅爾的美味！台北蔬食Pizza「Eating L

最特別的是他們有一個大的窯烤爐，以窯烤的方式透過高溫在短時間內讓披薩快速烘烤過，以此保有本身該有的水分，讓披薩口感吃起來更外酥內軟～

Eating Love蔬食酸種披薩必點口味

來自印度班加羅爾的美味！台北蔬食Pizza「Eating L

風乾蕃茄洋蔥香蒜包$120

這款風乾蕃茄洋蔥香蒜包，極力推薦給喜歡香氣十足的人！以香蒜、海鹽、黑胡椒、風乾蕃茄、奶油、莫札瑞拉起司、洋蔥，多種口味結合成一道餐點
吃進嘴中散發出微酸的口感，麵包Q彈到無人能敵，再來就是有著奶油香氣與莫札瑞拉起司香～吃後有種清爽滑順口感，讓人容易陶醉其中！

來自印度班加羅爾的美味！台北蔬食Pizza「Eating L

菌菇狂想$490

這道「菌菇狂想」真的是有夠彭派！一端上桌便散發出濃郁的堅果香氣與菌菇香氣～由新鮮的蘑菇與腰果打成醬，再加上花綠椰菜、甜椒、橄欖、洋蔥等食材，用料相當豐富！

來自印度班加羅爾的美味！台北蔬食Pizza「Eating L

因為添加了莫札瑞起司的關係，讓披薩牽出完整的起司絲，披薩上以瑞可塔起司點綴讓整體的起司香氣更加濃郁，不得不說用酸種麵糰製作的披薩吃起來很有嚼勁且Q彈～
透過窯烤的方式讓披薩吃起來格外的外酥內軟，因為用料毫不手軟的關係，使得披薩吃起來容易有飽足感！

來自印度班加羅爾的美味！台北蔬食Pizza「Eating L

田園派對$450

「田園派對」也是不少人會點的一款口味！披薩上塗滿番茄醬且放上滿滿的芝麻葉，不僅有甜椒、綠花椰、橄欖點綴，再放上微甜的焦糖洋蔥與瑞可塔起司

來自印度班加羅爾的美味！台北蔬食Pizza「Eating L

吃進嘴中除了有蔬食帶來的清爽感，更有焦糖洋蔥平衡了整體口感，嘴中再不時散發出淡的芝麻業香氣，整體口感豐富圓潤！

來自印度班加羅爾的美味！台北蔬食Pizza「Eating L

自釀發酵康普茶、南非國寶茶

「Eating love蔬食酸種披薩」的自釀發酵康普茶，喝起來超級清爽，有一種在喝氣泡水的口感，跟餐點搭起來真的很涮嘴！
再來就是南非國寶茶，相信多人不陌生，一口茶一口披薩喝起來毫無違和感，喝多了也不擔心晚上睡不著呢！

Eating love蔬食酸種披薩店家資訊

台北市大安區通化街173巷21號
Tues-Sun 11:30-14:30, 17:30-21:00(週一公休)
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place台北市大安區通化街173巷21號
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美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
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