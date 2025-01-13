HI~~~~

最近入手的生活好物來啦~

相信大家現在人手一機，甚至也有平板、筆電都需要充電的情況下，

多孔充電器的使用，相信一定不陌生吧！

今天小米要跟大家分享的是TOUGHER堅韌者33W 快充/PD&QC雙孔快充充電器

使用最新氮化鎵(GaN)技術的閃充器，是一種新型的半導體材質，

擁有超強的導熱效率，低發熱量卻充滿高轉換率，

33W的大瓦數，可以超急速充電。

PD33W+QC30W的充電瓦數，同時使用可以雙孔快充，

雙孔的充電速度一樣快速，

因為瓦數夠大，搭配快充的充電繩使用下，就能超急速充電，

像小米我自己很害怕手機不夠電量，

每次都要充滿80%以上才覺得安心，

使用這顆【Tougher】PD&QC雙孔快充，手機在30分鐘內就能充飽50%的電力，

可以說是很給力的充電頭呀！

體積小，只有長4公分X寬2.5公分X高2.5公分大小，方便攜帶。

插頭還可以折疊，這對於要收納放在自己的3C小包內，可以說是非常輕鬆收納。

(插頭的背面都可以清楚看到產品的相關資訊哦)

以我自己的3C小包為例，可以輕鬆放進Tougher充電頭，

而且充電頭的表面是磨砂設計，使用時握起來很有質感，

100-240V，國際電壓都通用，出國旅行就帶上一顆，方便也不佔空間。

因為同時有PD+QC可以使用,

像是小家電手錶這類的電子產品，我都使用QC快充，

因為自己現在使用是I PHONE15，就可以使用Type-C的PD孔快充，

雙孔都可以使用到，不用再多使用一個充電插頭。

而且不論是蘋果或安卓系統，各設備都能使用，真是現在人生活的3C好物哦~

現在人生活需要用到充電的物品真的琳琅滿目，

像我自己就會將需要常用到的充電頭、充電繩、行動電源、手機支架等等，

全部收納在一個盒子內，這樣取用的時候就很方便拿取~

這顆TOUGHER堅韌者33W 快充/PD&QC雙孔快充充電器

不佔空間又好收納，結合以上分享的優點~大家一起入手吧~

好用的充電頭這裡買

TOUGHER 官網：https://www.tougher.com.tw/

TOUGHER蝦皮商城：https://shopee.tw/tougher.tw