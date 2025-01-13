這次一月跟朋友前來韓國旅遊，無意間搜尋到這間，在首爾新堂洞2024年3月新開不久的咖啡廳『 Ugly Bakers Bagel 』，新堂站6號出口步行約5分鐘就可以到達，位在巷弄內，獨棟奶油風建築占地超大，還有庭院，店內販售超多種類貝果，有鹹、有甜，還有包餡的貝果，每個看起來都好好吃，店內的一樓有靠窗座位，二樓有包廂座位、室外座位，每個角落都超好拍、採光非常好，店內享用餐點不限時，有來首爾旅遊的你，喜歡安安靜靜享用早午餐、點心，絕對不能錯過這家好店喔！

Ugly Bakers Bagel

Ugly Bakers Bagel

評分： / 4.8

/ 4.8 地址：17 Dasan-ro 40-gil, Jung District, Seoul, 南韓( 地圖 )

電話：02-2233-8006

營業時間

星期一: 09:00 – 21:00



星期二: 09:00 – 21:00



星期三: 09:00 – 21:00



星期四: 09:00 – 21:00



星期五: 09:00 – 21:00



星期六: 09:00 – 21:00



星期日: 09:00 – 21:00

星期一: 09:00 – 21:00 星期二: 09:00 – 21:00 星期三: 09:00 – 21:00 星期四: 09:00 – 21:00 星期五: 09:00 – 21:00 星期六: 09:00 – 21:00 星期日: 09:00 – 21:00 IG

備註：可現金、可刷實體卡，貝果出爐時間：9:00、12:00、15:00

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

（新堂站6號出口步行約5分鐘就可以到達）

店內環境

這家店位在巷弄內，沒有過多的人群，很安靜，經過時就會看到這間奶油風建築，佔地很大，還有庭院喔！

門外有單獨戶外座位

還有戶外超大暖爐的座位，超像在外面露營

店門口的旁邊牆上，有貝果出爐時間，每日的9:00、12:00、15:00，想吃新鮮出爐的貝果可以注意一下時間

店內販售各式各樣的貝果，有鹹、有甜、有包餡料的，看起來都好好吃，我當天約莫中午前往，有好多貝果都被買光了，要再等店員補貨，飲品有咖啡、茶、拿鐵、湯品、酒可以選擇

靠窗這邊的貝果大多都是沒有包餡的

中間的貝果，都是有包餡料的，每科都好好看，都好想吃吃看ＸＤ

旁邊有提供盤子、夾子還有烘焙紙，記得取好盤子後，要拿一張烘焙紙墊著在夾取貝果喔！

店員很多都是帥哥，夾完後去櫃檯結帳就可以了，有收現金、可刷實體卡

櫃檯旁邊有餐具、紙巾可以拿取

一樓有雙人靠窗座位，建議下午3點前到達，比較有陽光可以拍照

二樓一上樓就會看到大大的落地窗，這邊超好拍

也有許多包廂，可以在裡面用餐

還有戶外用餐區，不過一月真的太冷，建議在室內用餐比較溫暖

店內採自助回收餐具，用餐完，請自行把餐盤、餐具放到回收區即可

Choco Latte KRW6.0韓元

我點了熱可可牛奶，喝起來我覺得蠻普通的

Strawberry Latte KRW7.0韓元

草莓牛奶，喝之前要記得攪拌均勻，草莓果醬比較濃稠，比較難攪開，甜度偏高，愛吃甜的很推薦

人氣第一 Jam bom KRW9.8韓元

朋友看到人氣第一就直接拿了，店員很貼心幫我們加熱、切一半，讓我們好入口

裡面有很多的煙燻火腿、起司、番茄片、生菜、剛剛好的美乃滋，吃起來很濕潤，貝果外酥、彈性很好，真的很好吃！

Mozzarella egg KRW5.2韓元

在貝果的中間，有一顆蛋的貝果，有附贈很香的沾醬

如果單吃，你會覺得很乾，很推薦配附贈的沾醬吃，不會辣卻很香，整個風味都不一樣，貝果上面有起司，烤得酥酥的，非常耐吃

整體吃下來，飲品我覺得普普，但是被果卻意外的好吃，無論貝果本體或是餡料，都恰到好處，店內人潮也不會過多，可以好好的享用餐點，只要不干擾到客人的狀態下，到處拍照都是可以的，有計劃來首爾旅遊的你，建議將這間店排在行程內喔！

一起來看看影片吧！

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