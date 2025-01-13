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【桃園市龍潭區】大平紅橋｜建於1923年｜桃園市歷史建築｜夏日親子戲水景點

2025年菜外帶
2025-01-13 19:15:00 文字：珍妮佛的花草呢喃
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珍妮佛的花草呢喃

珍妮佛的花草呢喃

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大平紅橋不僅是桃園市歷史建築，周邊更打造成親水公園，也是夏天親子戲水景點！

 

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▲車子是可以直接開進來的，空地能停上幾部汽車

由於通往大平紅橋的路實在很小，車多時無法會車

建議假日還是停在外面道路再步行進入會比較妥當

 

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▲這邊離三坑老街有四公里多的路程

 

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▲到三坑自然生態公園只需1750M

 

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▲涼亭

 

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▲看不出來是甚麼農作物

 

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▲紅磚橋身、五座橋拱的就是大平紅橋本人了！

一旁石階可以緩緩走下，現在水量很小，當天有遊客在泡腳

不管在哪裡，戲水都一定要很注意安全，尤其野外

 

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▲「大平」是傳統的客家聚落

因為大平比較靠近山區，早年客家移民為了防禦附近山區原住民的攻擊

便招募隘勇設站防守，於是有大平隘的出現，所以聚落型態類似蜂巢式的布局

聚落周邊有著名的大平橋，以騎樓拱形柱為藍圖

大正年間以紅磚堆砌成，此糯米橋俗稱紅橋

是台灣百大歷史建築之一！

（文字來源：解說牌）

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▲石碑

 

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▲從另一面欣賞紅橋

 

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▲橋面可以行走

 

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▲溪水清澈，魚也很多

 

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▲鄉間小路

 

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▲雖然雜草叢生，但還是能找到開得不錯的波斯菊

 

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▲忙著採蜜的小蜜蜂

雖然是個小小的景點，但串聯周邊三坑老街

三坑自然生態公園，一樣是很豐富的旅程！

 

【大平紅橋】

地址：桃園市龍潭區石門路53號

官網

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http://julialkpkpk.pixnet.net/blog/category/4561538

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