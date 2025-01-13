來到野柳，除了逛逛野柳海洋世界 、野柳地質公園走走 ，來到野柳當然要來

吃點新鮮的海鮮大餐囉 !

在地經營 60週年的 ~ 望海亭海鮮餐廳

是家 Google 有著 4.4顆星，超過3000則評論的高人氣餐廳。

主打新鮮活跳跳海鮮，現撈現料理，價格平價又公開，重點這邊不需要料理

費，讓你吃到做新鮮、海味最十足的海鮮料理。

【 2025 預訂年菜 】

過年將近，不想自己煮得滿身汗，

那可以考慮訂 2025望海亭海鮮餐廳 的年菜喔 !

除夕當天 PM3:00 前自取。

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望海亭海鮮餐廳 交通及位置

望海亭海鮮餐廳

電話 : 02-2492-1605

營業時間 : AM 11:00 ~ PM 8:00

地址 : 新北市萬里區野柳里港東路163-15號

開車 、騎車前往可以直接 google 導航 " 望海亭海鮮餐廳 " 就可以到達囉 !

在 野柳望海亭海鮮餐廳 的正對面就是野柳風景區的停車場，停車格數很多停

車很方便，不用擔心沒有車位。

如果是搭乘公車790 、923 、F923至野柳地質公園 下車走幾步就可以到囉 !

望海亭海鮮餐廳 店內環境

望海亭海鮮餐廳 共有二層樓，一樓用餐空間比較大 、二樓用餐空間比較小也

比較安靜。

店內環境寬敞不會給人擁擠的感覺，店內有大圓桌、方桌...等選擇，不管你

是多人用餐或少人用餐都很適合。

在 望海亭海鮮餐廳 旁邊就可以看到許多的活海鮮，不管是你看過、沒看過、

想的到的、想不到的，補在這邊都可以看到、找到喔 !

活跳跳的海鮮任你挑選，這麼新鮮的海鮮吃起來就是鮮甜、美味。

水箱裡活跳跳的海鮮，每種價格都標示得很清楚，讓你知道價格後再依預算

做選擇。

如果不知怎麼料理，也可以詢問店員，每位店員都會很熱心提供食材最適合

的烹調方式，讓你參考。

如果想吃龍蝦，一隻只要$680就可以吃到了耶 ! 是不是好佛心價格。

愛吃龍蝦的我，怎麼可已錯過呢? 你看看這活生生的龍蝦顏色就是美。

在牆上也有建議的料理方法，活魚料理有七種做法 、龍蝦跟軟絲各有五種

做法，也可以選擇做二吃，讓你吃到更多不同的料理方式。

在望海亭海鮮餐廳點海鮮的方式，就是先挑選自己想吃的食材，每樣海產在

牆上或水箱外都有清楚標價，不另外收取料理費，標價是多少就是多少錢，

也會現場秤重給客人看，清楚明瞭，不用擔心會被誆了。

望海亭海鮮餐廳 餐點分享

點完菜色後，就可以等吃了 !

望海亭海鮮餐廳 上菜速度特很快，不用多久就將我點的菜色全部上齊了。

生菜蝦鬆 $300

這道可是望海亭海鮮餐廳的招牌菜喔 !

將新鮮蝦子切丁 、加入油條 、洋蔥 ...等，混和在一起，一旁還有生菜片，

讓你可以單吃也可以包生菜吃，一菜二吃是不是很划算。

單吃時，入口可以感受到洋蔥的脆甜 、油條的酥脆 、蝦子的新鮮。

包入生菜片吃後，可以感受到多層次又豐富的口感，吃起來也很清爽。

酒蒸大蛤 $350

新鮮又大顆的牛奶貝，一上桌就被小孩先偷吃了一顆。

使用了薑絲及枸杞酒蒸而成，新鮮的海鮮只要簡單調料就可以吃到他最鮮甜

的海味。

牛奶貝每一顆都肥美飽滿，讓人一個接一個，湯汁也很好喝，可以喝到牛奶

貝的鮮甜味。

蛤仔絲瓜 $250

這蛤仔絲瓜，讓人覺得CP值超高的。

蛤仔都快比絲瓜多了，蛤仔炒絲瓜就是鮮甜好吃，湯汁淋在飯上也是超搭的。

龍蝦粄條 $880+80

你愛吃龍蝦嗎? 那更是不能錯過 望海亭 的平價活龍蝦 !

肥美扎實的龍蝦，使用了大量蒜味做法，可以吃到龍蝦的扎實鮮甜龍蝦肉，

還可以感受到蒜香帶點辛辣感。

而龍蝦下面鋪滿了粄條，這更是不能錯過的 !

吸飽龍蝦味的粄條，入口不但可以感受到粄條獨特Q彈口感，還帶點龍蝦

鮮味。

石斑魚二吃(清蒸+蔥絲) $980

因為女兒超愛吃魚，所以點了活魚做二吃，竟然新鮮當然就是用最簡單的

料理就很美味。

【 清蒸 】

將石斑魚尾段部分做清蒸，更可以吃到石斑的細緻緊實的肉質，味道也很鮮

甜，整盤清蒸的魚湯，女兒一人就把他完食了，就知道這清蒸魚有多好吃了。

【 蔥絲 】

將頭的部分作蔥絲清湯，裡面還加入了薑絲及豆腐，新鮮活魚煮出來的魚湯

就是清甜。

雖然是使用魚頭部分，但裡面也是有很多塊魚肉可以吃。

光喝湯就可以感受到那海味，許久不喝湯的我，一不小心也喝了三大碗了。

軟絲二吃(三杯+避風塘) $600

愛吃軟絲的我，不管到那必點的就是軟絲，軟絲二吃讓我吃到更多不同

料理口味的軟絲。

【 三杯 】

三杯軟絲你說說怎麼可以抗拒他呢?

一上桌就可以聞到那九層塔的香氣，新鮮的軟絲加入大量洋蔥、煸乾薑片，

還有少許的杏鮑菇，讓軟絲多了豐富的口感，三杯軟絲口味不會過重，

入口還可以感受到軟絲的鮮甜Q彈肉質。

【 避風塘 】

想不到軟絲做成避風塘竟可以如此的美味。

將新鮮軟絲外層裹粉去酥炸後，在加入避風塘調料拌炒。

吃起來外層酥脆、內層卻是鮮甜口感，這道避風塘口味的軟絲，很推薦給大

家。

烤干貝 $320

新鮮的 干貝 真的可以帶你到海邊。

簡單乾烤的干貝，不用任何調味料，入口就可以感受到干貝的鮮甜口感，

讓你像身處大海裡似的鮮甜。

綜合生魚片 $220

來海港最不能錯過的就是生魚片啦 !

望海亭海鮮餐廳將每天捕獲的活鮮魚，製作成生魚片，讓你感受到什麼是最

新鮮的生魚片，入口鮮甜，咀嚼時還可以感受到那軟嫩的魚肉口感，就像棉

花糖一樣，瞬間在嘴中化開了。

咖哩蟹黃麵包 $380

咖哩蟹黃麵包，這可是望海亭的鎮店之寶。

將新鮮蟹膏與咖哩調配出來的醬料，抹上一旁所附的麵包，超好吃的啦 !

醬料的味道我個人覺得偏咖哩味香一點，蟹黃的口感比較沒那麼明顯。

但麵包搭配咖哩蟹黃，鬆軟的麵包抹上醬料，很容易一片接一片的吃。

望海亭海鮮餐廳 用餐心得

真的不得不稱讚一下

望海亭海鮮餐廳

不但價格親民、料理美味，每道料理的份量也都很有誠意，價格更是透明公

開，不強迫消費讓你點餐沒有負擔。

現點現秤活海鮮，更是價格公開，讓客人確認價格後再進行烹煮，避免造成

誤會，我個人覺得這點相當的棒 !

在地經營的老店家，雖然用餐環境比較簡單，但是乾淨度讓人很放心，用餐

當天也看到很多外國人用餐，連外國人都知道 望海亭海鮮餐廳 的美味。

如果你剛好也來道野柳想大嚐海鮮料理，那我個人私心大推 ~~~

望海亭海鮮餐廳

平價、好吃、服務好的在地老店。

望海亭海鮮餐廳詳細菜單

望海亭海鮮餐廳 除了可以現點現做活海鮮之外，也有提供單點及桌菜的選擇。

如果人多其實點選 $3000 ~ $8000 的合菜料理也很划算，只要點選 $5000

以上的合菜，就可以吃到龍蝦料理喔 !

望海亭海鮮餐廳 店家資料

望海亭海鮮餐廳

電話 : 02-2492-1605

營業時間 : AM 11:00 ~ PM 8:00

地址 : 新北市萬里區野柳里港東路163-15號

FB粉絲團 : https://www.facebook.com/knino163/

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