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2025過年禮盒推薦「麥仕佳」!雪花餅、牛軋糖、手工餅乾，蛇年春節送禮吃甜甜～ - 艾薇覓食趣

2025年菜外帶
2025-01-13 22:05:00 文字：艾薇覓食趣
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艾薇覓食趣

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2025過年禮盒推薦「麥仕佳」!雪花餅、牛軋糖、手工餅乾，蛇年春節送禮吃甜甜～

最後更新時間 2025-01-08

2025過年禮盒推薦「麥仕佳」!雪花餅、牛軋糖、手工餅乾，蛇年春節送禮吃甜甜～ - 艾薇覓食趣

2025年農曆新年即將來臨，為迎接喜氣洋洋的新年，過年禮盒推薦當然也不缺席！不想要一成不便，2025春節禮盒推薦選「麥仕佳」！麥仕佳過年禮盒推出多款禮盒從不落俗套的甜點零食禮盒到質感包裝的伴手禮推薦一次囊括，像我這次挑選的是平易近人又深受大小朋友喜愛的雪花餅禮盒、納福牛軋糖禮盒，以及精緻鐵盒的甜心曲奇餅乾禮盒，不僅送禮的人有面子，收禮的人更能夠感受到滿滿的心意。

2025過年禮盒推薦｜麥仕佳新年禮盒

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迎接新的一年到來，大家想好2025過年禮盒買什麼了嗎？以往我都是走氣派精緻的新年禮盒路線，今年蛇年想要低調但又不能太無趣，選擇了台中伴手禮推薦的「麥仕佳過年禮盒」中的雪花餅禮盒、納福牛軋糖禮盒，以及精緻鐵盒的甜心曲奇餅乾禮盒，結合多種元素讓大家吃出不一樣的驚喜感！

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2025過年禮盒推薦｜麥仕佳雪花餅禮盒

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雪花餅是年節送禮、伴手禮中很常見的一款甜食，麥仕佳就推出蔓越莓、草莓兩種口味的雪花餅禮盒，兩款禮盒包裝採用亮眼的水藍(蔓越莓口味)、桃紅色(草莓口味)，繽紛好看的顏色讓收禮者看了心情愉悅！

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手提的設計不會過多包裝，提在手上也很亮眼！

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每盒有260g的大容量，約有15~20塊的雪花餅，過年期間當下午茶甜點吃，幾乎每人都能人手一塊，不搶食～

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雪花餅每塊都是獨立包裝，一人一包剛剛好，而且包裝上面的有草莓和梅花的圖案，好可愛哦～

蔓越莓雪花餅

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蔓越莓雪花餅完全真材實料，每顆都有豐富的蔓越莓果乾，雪花餅口感很多層次，有餅乾的酥鬆感、牛奶香的棉花糖，再搭配酸甜的果乾滋味，讓雪花餅的甜完美的平衡，，重點還不會黏牙，非常適合給牙口不好的長輩、小朋友吃。

草莓雪花餅

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另一款草莓雪花餅是我的最愛的口味，外層包裹著綿密卻又不失口感的草莓棉花糖，糖內餡的餅乾和草莓果乾層層交疊，一口咬下軟嫩好入口，奶香味在嘴中散開，加上我愛的草莓香，難怪會是人人愛的一款好吃又涮嘴小點心！

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麥仕佳雪花酥真的讓我一口接一口吃不停，一入口有點軟韌又帶有嚼勁，隨後咬到餅乾的酥和果乾的酸，再加上口感十分豐富，含在口中等糖滿滿融化後，香醇濃郁的奶香滿盈唇齒，也難怪會成為是過年送禮人氣居高不下的一款甜點禮盒！

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過年禮盒推薦｜麥仕佳甜心曲奇餅乾禮盒

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過年免不了跟親朋好友聚在一起吃零食聊天，送上餅乾禮盒變成一種常見的春節送禮選擇，把裡面精緻的手工餅乾當過年零嘴或是追劇零食，讓你與家人一起在春節度過一個美好時光！

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麥仕佳甜心曲奇餅乾禮盒，跳脫新年的傳統框架，選用柔和的鵝黃色，紫襯托出溫馨感，再以活潑俏皮的夢幻熊熊城堡的可愛圖案點綴視覺，在充滿喜氣紅的年節中增添一份歡樂氛圍，用這款餅乾禮盒讓你在2025新年中，成為最亮麗最可愛的一員吧！

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甜心曲奇餅乾禮盒有450g，可常溫保存45天，餅乾禮盒內有四款法式手工餅乾，分別是巧克力曲奇餅、牛奶曲奇餅、核桃牛奶餅、杏仁巧克力餅，一打開奶香濃郁的餅乾味道撲鼻而來～

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來自英國下午茶的曲奇餅乾，低溫烘烤出酥鬆且綿密的餅乾口感，包覆著不會過於厚重的奶香滋味，一口的大小恰到好處非常涮嘴。

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巧克力曲奇餅乾讓我蠻驚艷的！本以為加了巧克力會變得很甜，沒想到是微糖的甜度，且有濃郁十足的可可香，一入口餅乾用舌尖一頂就化開，越吃越讓迷人～

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核桃牛奶餅餅乾相當酥脆，餅乾有著濃濃的奶香，裡面還有豐富的核桃堅果仁，口感十足！

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杏仁巧克力餅我也很喜歡，餅乾本身是香甜的巧克力口味，裡面混著許多的杏仁片，讓整塊餅乾香氣更重，吃起來非常的涮嘴！

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過年禮盒推薦｜麥仕佳納福禮盒B款、C款

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麥仕佳納福禮盒內主打的品項都是過年的零嘴良伴，送這款禮盒也寓意著【吃甜甜，好過年】，納福禮盒有A、B、C三款，裡面搭配多種口味的牛奶糖、南棗核桃糕，可以依據自己和送禮人的喜好做挑選。

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台中伴手禮的麥仕佳這款納福禮盒包裝，沒有華麗包裝用簡單的圓形禮盒＋側邊紅色燙金的恭賀語句，讓春節收到也能感受到濃濃新年喜氣感。

麥仕佳納福禮盒B款

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麥仕佳納福禮盒B款主打杏仁果、蔓越莓杏仁果兩款口味的牛奶糖，獨立小包裝且能常溫保存45天，送禮自吃兩合宜。

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麥仕佳的牛奶糖都是使用頂級奶粉製作而成，並以海藻糖取代原本的蔗糖，讓牛奶糖的風味奶香濃郁，甜度也比一般的牛奶糖在低一些，吃起來比較無負擔感。

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杏仁果牛奶糖是經典的牛奶糖口味，中間的杏仁果經過長時間烘烤，十分酥香脆口，融入於軟Q不黏牙的牛奶糖中，吃起來口感很豐富，而且牛奶糖咀嚼後變得很柔軟，可以很輕鬆吃完一塊。

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蔓越莓杏仁果牛奶糖，裡面多了粉嫩的蔓越莓果乾，咬下去口感比杏仁果牛奶糖更豐富，而且天然的蔓越莓酸味平衡了牛奶糖本身的甜味，再加上杏仁果的酥脆口感，不得不說讓大小朋友都喜歡。

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麥仕佳納福禮盒C款

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麥仕佳納福禮盒C款裡面品項有南棗核桃糕、夏威夷豆牛奶糖兩種，口味是長輩喜歡的經典甜食，非常適合到親朋好友家裡走春時帶上一盒。

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南棗核桃糕，用滋補養生的黑棗泥，包裹著酥香核桃，咬下去黑棗泥相當柔滑不甜膩，中間的核桃烤的香酥脆，口感軟硬適中，給牙口不好的長輩和小孩吃，好下口一點也不黏牙。

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夏威夷豆牛奶糖，QQ軟軟又有脆脆夏威夷豆的牛奶糖，吃起來很涮嘴，也很適合過年放假在家配劇當小零食吃！

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過年零食推薦買牛奶糖、傳統南棗核桃糕絕對是經典的組合，紅色喜慶外包裝，加上甜而不膩且口味多樣化的牛奶糖，讓人一次品嘗到不同的豐富風味。

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麥仕佳過年禮盒｜心得分享

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台中彰化伴手禮推薦麥仕佳烘焙坊，這次吃的三款麥仕佳過年禮盒很經典，走樸實路線讓年輕人送禮也能省荷包又能送到心坎裡！像是雪花餅禮盒、鐵盒餅乾、牛奶糖禮盒，每種都甜而不膩且口味豐富，再加上有著象徵「吃甜甜好過年」的喜氣寓意，當伴手禮、年節禮盒，或是自己在家當零嘴吃都很合適！

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