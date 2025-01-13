2025過年禮盒推薦「麥仕佳」!雪花餅、牛軋糖、手工餅乾，蛇年春節送禮吃甜甜～

最後更新時間 2025-01-08

2025年農曆新年即將來臨，為迎接喜氣洋洋的新年，過年禮盒推薦當然也不缺席！不想要一成不便，2025春節禮盒推薦選「麥仕佳」！麥仕佳過年禮盒推出多款禮盒，從不落俗套的甜點零食禮盒到質感包裝的伴手禮推薦一次囊括，像我這次挑選的是平易近人又深受大小朋友喜愛的雪花餅禮盒、納福牛軋糖禮盒，以及精緻鐵盒的甜心曲奇餅乾禮盒，不僅送禮的人有面子，收禮的人更能夠感受到滿滿的心意。

2025過年禮盒推薦｜麥仕佳新年禮盒

迎接新的一年到來，大家想好2025過年禮盒買什麼了嗎？以往我都是走氣派精緻的新年禮盒路線，今年蛇年想要低調但又不能太無趣，選擇了台中伴手禮推薦的「麥仕佳過年禮盒」中的雪花餅禮盒、納福牛軋糖禮盒，以及精緻鐵盒的甜心曲奇餅乾禮盒，結合多種元素讓大家吃出不一樣的驚喜感！

麥仕佳春節禮盒限時8折起

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2025過年禮盒推薦｜麥仕佳雪花餅禮盒

雪花餅是年節送禮、伴手禮中很常見的一款甜食，麥仕佳就推出蔓越莓、草莓兩種口味的雪花餅禮盒，兩款禮盒包裝採用亮眼的水藍(蔓越莓口味)、桃紅色(草莓口味)，繽紛好看的顏色讓收禮者看了心情愉悅！

手提的設計不會過多包裝，提在手上也很亮眼！

每盒有260g的大容量，約有15~20塊的雪花餅，過年期間當下午茶甜點吃，幾乎每人都能人手一塊，不搶食～

雪花餅每塊都是獨立包裝，一人一包剛剛好，而且包裝上面的有草莓和梅花的圖案，好可愛哦～

蔓越莓雪花餅

蔓越莓雪花餅完全真材實料，每顆都有豐富的蔓越莓果乾，雪花餅口感很多層次，有餅乾的酥鬆感、牛奶香的棉花糖，再搭配酸甜的果乾滋味，讓雪花餅的甜完美的平衡，，重點還不會黏牙，非常適合給牙口不好的長輩、小朋友吃。

草莓雪花餅

另一款草莓雪花餅是我的最愛的口味，外層包裹著綿密卻又不失口感的草莓棉花糖，糖內餡的餅乾和草莓果乾層層交疊，一口咬下軟嫩好入口，奶香味在嘴中散開，加上我愛的草莓香，難怪會是人人愛的一款好吃又涮嘴小點心！

麥仕佳雪花酥真的讓我一口接一口吃不停，一入口有點軟韌又帶有嚼勁，隨後咬到餅乾的酥和果乾的酸，再加上口感十分豐富，含在口中等糖滿滿融化後，香醇濃郁的奶香滿盈唇齒，也難怪會成為是過年送禮人氣居高不下的一款甜點禮盒！

過年禮盒推薦｜麥仕佳甜心曲奇餅乾禮盒

過年免不了跟親朋好友聚在一起吃零食聊天，送上餅乾禮盒變成一種常見的春節送禮選擇，把裡面精緻的手工餅乾當過年零嘴或是追劇零食，讓你與家人一起在春節度過一個美好時光！

麥仕佳甜心曲奇餅乾禮盒，跳脫新年的傳統框架，選用柔和的鵝黃色，紫襯托出溫馨感，再以活潑俏皮的夢幻熊熊城堡的可愛圖案點綴視覺，在充滿喜氣紅的年節中增添一份歡樂氛圍，用這款餅乾禮盒讓你在2025新年中，成為最亮麗最可愛的一員吧！

甜心曲奇餅乾禮盒有450g，可常溫保存45天，餅乾禮盒內有四款法式手工餅乾，分別是巧克力曲奇餅、牛奶曲奇餅、核桃牛奶餅、杏仁巧克力餅，一打開奶香濃郁的餅乾味道撲鼻而來～

來自英國下午茶的曲奇餅乾，低溫烘烤出酥鬆且綿密的餅乾口感，包覆著不會過於厚重的奶香滋味，一口的大小恰到好處非常涮嘴。

巧克力曲奇餅乾讓我蠻驚艷的！本以為加了巧克力會變得很甜，沒想到是微糖的甜度，且有濃郁十足的可可香，一入口餅乾用舌尖一頂就化開，越吃越讓迷人～

核桃牛奶餅餅乾相當酥脆，餅乾有著濃濃的奶香，裡面還有豐富的核桃堅果仁，口感十足！

杏仁巧克力餅我也很喜歡，餅乾本身是香甜的巧克力口味，裡面混著許多的杏仁片，讓整塊餅乾香氣更重，吃起來非常的涮嘴！

過年禮盒推薦｜麥仕佳納福禮盒B款、C款

麥仕佳納福禮盒內主打的品項都是過年的零嘴良伴，送這款禮盒也寓意著【吃甜甜，好過年】，納福禮盒有A、B、C三款，裡面搭配多種口味的牛奶糖、南棗核桃糕，可以依據自己和送禮人的喜好做挑選。

台中伴手禮的麥仕佳這款納福禮盒包裝，沒有華麗包裝用簡單的圓形禮盒＋側邊紅色燙金的恭賀語句，讓春節收到也能感受到濃濃新年喜氣感。

麥仕佳納福禮盒B款

麥仕佳納福禮盒B款主打杏仁果、蔓越莓杏仁果兩款口味的牛奶糖，獨立小包裝且能常溫保存45天，送禮自吃兩合宜。

麥仕佳的牛奶糖都是使用頂級奶粉製作而成，並以海藻糖取代原本的蔗糖，讓牛奶糖的風味奶香濃郁，甜度也比一般的牛奶糖在低一些，吃起來比較無負擔感。

杏仁果牛奶糖是經典的牛奶糖口味，中間的杏仁果經過長時間烘烤，十分酥香脆口，融入於軟Q不黏牙的牛奶糖中，吃起來口感很豐富，而且牛奶糖咀嚼後變得很柔軟，可以很輕鬆吃完一塊。

蔓越莓杏仁果牛奶糖，裡面多了粉嫩的蔓越莓果乾，咬下去口感比杏仁果牛奶糖更豐富，而且天然的蔓越莓酸味平衡了牛奶糖本身的甜味，再加上杏仁果的酥脆口感，不得不說讓大小朋友都喜歡。

麥仕佳納福禮盒C款

麥仕佳納福禮盒C款裡面品項有南棗核桃糕、夏威夷豆牛奶糖兩種，口味是長輩喜歡的經典甜食，非常適合到親朋好友家裡走春時帶上一盒。

南棗核桃糕，用滋補養生的黑棗泥，包裹著酥香核桃，咬下去黑棗泥相當柔滑不甜膩，中間的核桃烤的香酥脆，口感軟硬適中，給牙口不好的長輩和小孩吃，好下口一點也不黏牙。

夏威夷豆牛奶糖，QQ軟軟又有脆脆夏威夷豆的牛奶糖，吃起來很涮嘴，也很適合過年放假在家配劇當小零食吃！

過年零食推薦買牛奶糖、傳統南棗核桃糕絕對是經典的組合，紅色喜慶外包裝，加上甜而不膩且口味多樣化的牛奶糖，讓人一次品嘗到不同的豐富風味。

麥仕佳過年禮盒｜心得分享

台中彰化伴手禮推薦麥仕佳烘焙坊，這次吃的三款麥仕佳過年禮盒很經典，走樸實路線讓年輕人送禮也能省荷包又能送到心坎裡！像是雪花餅禮盒、鐵盒餅乾、牛奶糖禮盒，每種都甜而不膩且口味豐富，再加上有著象徵「吃甜甜好過年」的喜氣寓意，當伴手禮、年節禮盒，或是自己在家當零嘴吃都很合適！

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麥仕佳專業烘焙坊｜全台門市據點

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