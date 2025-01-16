來到台南，除了經典的牛肉湯，「米糕」絕對是不能錯過的美食！這次我們造訪了台南中西區的老字號「落成米糕」，這間店不僅口碑超好，還連續三年拿下「米其林必比登推薦」，可以說是台南小吃的代表之一！他們家的米糕用傳統烹調手法，香氣濃郁又有家鄉味，再配上一碗清爽的四神湯，真的是早餐、午餐、晚餐的完美選擇。不僅滿足味蕾，還能感受到濃濃的在地人情味，難怪每天都吸引滿滿人潮來排隊！

餐廳資訊

落成米糕



名稱 : 落成米糕

電話 : (06)228-0874

地址 : 台南市中西區民族路二段241號 (Google地圖)

營業時間 : 週一 10:30-18:30

營業時間 : 週二~週三公休

營業時間 : 週四~週日 10:30-18:30

米其林指南 : 落成米糕– Tainan

「落成米糕」的位置就在我們下榻的「榮興金鬱金香酒店」斜對面，從台南火車站步行約17分鐘，開車只要4分鐘就到，交通非常方便。

牆上還貼著老闆的故事，原來這家店最初是賣鱔魚意麵的，後來改賣魷魚，再轉型做米糕。從2022年起，連續三年榮獲「米其林必比登推薦」，真的讓人佩服這份堅持與用心！

一走進「落成米糕」，就聞到濃濃的米糕香味。外帶的人居多，但內用空間也很溫馨樸實，最多可容納20多人。

餐具和醬料放在長條桌旁邊，大家可以自行取用，簡單方便。

他們家的菜單簡單明瞭，主要以米糕、四神湯為主，搭配幾款古早味小菜，還有冷凍米糕可外帶回家。

這次我們點了「米糕（大碗）」、「四神綜合湯」和「魯鴨蛋」，每一道都讓人驚艷！

米糕上鋪滿肥瘦均勻的肉燥、魚鬆、花生和醃蘿蔔片。米糕吸滿滷汁後，香濃Q彈，搭配肥瘦肉吃起來層次豐富，再加上魚鬆的清爽口感，完全不會覺得膩。最後吃上一口微酸的醃蘿蔔片，瞬間解膩又開胃，真的百吃不厭！

這碗「四神綜合湯」裡面的豬腸和豬肚，處理得非常乾淨，一點腥味都沒有，吃起來超級彈牙又紮實。湯頭熬煮得清澈又有深度，喝起來清爽順口，搭配米糕一起吃，真的讓人一口接一口停不下來！

魯鴨蛋滷得色澤飽滿的魯鴨蛋，每一口都能感受到滷汁的濃香，蛋白Q彈，蛋黃細緻綿密，還帶有淡淡的鹹香。搭配米糕一起吃，更能襯托出米糕的美味層次。

「落成米糕」用簡單的食材與傳統手法，詮釋什麼叫「不簡單的美味」！米糕和四神湯這類小吃雖然常見，但能做到像這樣甜中帶鹹、層次分明的口感，真的不容易。米糕吸滿滷汁，搭配魚鬆和醃蘿蔔片，讓每一口都像第一口一樣驚豔。而四神綜合湯的清爽湯頭，配上處理完美的豬腸、豬肚，真的是滿滿的幸福滋味。無論是當地人還是觀光客，「落成米糕」絕對值得一試，來台南一定不能錯過！