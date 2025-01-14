說到要找鄰近有公車、捷運、火車、高鐵可搭，整個大眾交通便利，周邊也有很多美食可選擇的新北市飯店、新北市商旅，除了最方便的新板特區外，步行可到的板橋府中商圈也是不錯選擇，所以這次就來分享一下自己前陣子去住一晚，附近有相當多公車路線經過，而且從捷運府中站、板橋車站步行過來也不遠，並且樓下就有全聯福利中心可以採買的友愛金色商旅，給要找板橋飯店、板橋商旅，或是即將到來新北耶誕城活動想就近住宿的大大參考。

友愛金色商旅這間板橋交通方便住宿，位置是在板橋重慶路上，以當天從捷運府中站散步過來，大約10分鐘左右就可以到了。

位於11~13樓的友愛金色商旅，周邊生活機能相當方便，別的不說，同棟大樓B1就是全聯福利中心，這樣採買夠方便了吧！

友愛金色商旅服務櫃臺是在12樓，因此就搭電梯上來check in準備入住。

當天在服務櫃臺check in時，看到一旁有周邊推薦美食地圖立牌，而且友愛金色商旅也有獲得新北市政府針對轄內旅宿業者推出，讓旅客能安心住宿的新北OK標章呢！

這於這次住宿的房間，是同樣位於12樓的標準雙人房，而進房後發現整體空間還蠻寬敞的。

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