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蜂蜜媽媽｜彰化市下午茶推薦，半山腰的青創咖啡廳，蜂蜜生乳捲好吃！ - 愛伊特的分享樂園

2025年菜外帶
2025-01-14 08:57:00 文字：Ya-Chi Hsu
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Ya-Chi Hsu

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蜂蜜媽媽｜彰化市下午茶推薦，半山腰的青創咖啡廳，蜂蜜生乳捲好吃！

蜂蜜媽媽｜彰化市下午茶推薦，半山腰的青創咖啡廳，蜂蜜生乳捲好吃！ - 愛伊特的分享樂園

彰化市下午茶口袋名單我又插旗一家了！這家Honey Mama蜂蜜媽媽就在八卦山半山腰，從中興莊搬過來後，人氣依然不減。以自家蜂蜜融入餐點中，每一個吃起來都能感受到用心～每個座位都有插座，低消只要一百，就能坐在這邊遠端工作，看到好多人都在這邊拿著筆電上班，感覺很chill 。點了蜂蜜生乳捲、費南雪、檸檬西西里蘇打、青森蘋果美式都覺得符合我跟老公的喜好，現在外觀還有聖誕節裝飾，大家可以傍晚來的時候，應該會很漂亮喔～

Honey Mama 蜂蜜媽媽｜位置在哪？有沒有停車場？

蜂蜜媽媽在台鐵宿舍、八卦山半山腰附近，有路邊停車，平常停車不算太難找。

前面有寬敞的草坪，可以帶寵物一起來跑跑跳跳，現在有聖誕節裝飾，晚上打燈一定很漂亮。

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Honey Mama 蜂蜜媽媽｜店內環境

蜂蜜媽媽有一、二樓，其他地方都有客人，不方便拍照，大家可以自行到Google map 搜尋。

每個座位都有插座，看到很多人都拿著筆電過來遠端工作，真的好愜意。

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他們家自產蜂蜜，現場也可以買到不同風味的蜂蜜及相關產品，有興趣的人可以看一下喔！

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Honey Mama 蜂蜜媽媽｜菜單及價位

蜂蜜媽媽每個人低消一百、沒有收服務費。蜂蜜媽媽餐點品項不多，甜點在櫃檯可以挑選，看起來都很不錯～

 

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Honey Mama 蜂蜜媽媽｜推薦品項

跟老公點了四個品項，老闆做好一次送上來，不得不說，店員還是老闆，真的是超帥的女生，果然驗證了「女生帥起來，就沒有男生什麼事情了！」本來還想鼓起勇氣跟她拍照的，我老公翻了大白眼XD

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蜂蜜生乳捲

裡頭生乳奶油完全不油膩，蓬鬆輕盈，生乳捲的蛋糕體濕潤，上頭有焦糖脆餅，一度讓我想到魷魚遊戲的椪糖，讓整體多了口感豐富度。

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費南雪

顏色烤得比較深一點，口感濕潤，帶點微黏，有點紮實的長崎蛋糕質地。

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蜂蜜西西里蘇打

原來這杯是咖啡～如果大家不想要喝咖啡因，記得選第一個「蜂蜜檸檬蘇打」有漸層挺美的。

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青森蘋果美式

蘋果汁給的很多，整杯非常滿，上頭以迷迭香點綴，攪拌過後，美式變得更好入喉。玻璃杯很漂亮，我很喜歡，但對於有小孩的家庭，實在不方便。

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Honey Mama蜂蜜媽媽

粉絲團：

地址：彰化縣彰化市南郭路一段381巷25號

電話：0983-227119

營業時間：10:00-19:00，週一公休。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評分者：愛伊特candy
評論分數
4.3

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place彰化縣彰化市中興莊21號
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美味度
3.75
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
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