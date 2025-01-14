台中大坑步道有一座隱藏版小百岳就在南觀音山，很適合新手級來挑戰，不用30分鐘即可攻頂，輕鬆完成小百岳，上面有個360度絕美觀景台，視野極佳，可居高臨下欣賞台中巿區景，還可走入如來佛的手掌心，相當有趣又好玩，周邊有玉佛寺，紙箱王和眺高景觀餐廳可順遊，完成大坑健行美食一日遊。
南觀音山攻頂後有360度絕美觀景台可欣賞台中巿區美景。
大坑登山步道南觀音山入口為黃金佛手，相當顯眼好認。影片分享
觀音山上健行，一步一步向行，一步一個微笑，呼吸清新空氣，邁向光明之頂。
上山大多階梯，步道幾乎是一路陡上，旁邊有欄杆，相當貼心。
沿途有綠藝遮蔽，走起來輕涼自在。
看似很長，大約20分鐘即可完成。
看到天海就差不多快到了～
最後一段最抖階梯最長，挑戰完成即可到達～
看到如來佛手掌心就表示到達了～
這裡有提供南觀音山小百岳牌子，難得上來了記得合影。
居高臨下欣賞城巿美景。
孫悟是難逃如來佛的手掌心，我們卻自己走入如來佛手掌心。
山頂有座涼亭"息塵亭"是最佳的休憩區。影片分享
山頂上還有玉佛寺廟可以參拜。
玉佛寺這裡有可愛的彌諦聖天使可以合影。
後面有個隱藏版打卡點，可置身於蓮花裡超酷的～
玉佛寺內有室內休憩區提供旅人免費使用。
下山跟我一樣不想走原路，可以走另一條通往無極殿的路下山。
這條步道較原始，下雨天不適合行走。
沿途有指標，不用擔心迷路。
南觀音山超親民的，不用30分鐘就可以輕鬆攻頂，是小百岳入門者一定要來的，上頂還有涼亭可以休憩，視野極好，可居高臨下欣賞台中巿區美景，來回不用1小時就可以完成，為台中CP值超高的登山步道。
看到無極殿就表示停車場到了。
南觀音山：台中市北屯區廍子路725號
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