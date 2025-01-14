隱身在淡水河邊，居然有間隱藏版CP值高的餐館，裡面賣的是傳統台灣小吃，銅板價就能享用美味料理，重點是美景無價，海景第一排，可以一邊享用餐點，一邊欣賞淡水觀音山美景，地點就在滬尾藝文休閒園區旁，淡水河岸自行車道，淡水老街旁，招牌必點紅糟肉、花枝卷等，下回來淡水路過，千萬不要錯過這間經濟實惠，懷舊的好滋味。

淡水河邊海景第一排台灣傳統小吃。

周邊景點：滬尾藝文休閒園區、將捷鬱金香酒店、禮萊廣場。

戶外座位區只有四桌，海景第一排相當熱門，想吃得早點來。

旁邊就是淡水河岸自行車道。

從正門看相當不起眼，很容易就錯過。

豆干30元，熱熱的相當好吃。

切仔麵40元，簡單傳統好滋味。

招牌必點：紅糟肉60元，外皮酥脆，肉質Q彈有嚼勁，居然有附情人果搭配，去油解膩。

招牌必點：花枝卷40元，上面還會淋上美乃滋，甜甜䶢䶢的相當特別。

每人平均不用百元就能享用海景餐廳，重點是美景無價。

夕陽西下前欣賞金色海岸。

周邊景點：禮萊廣場。

周邊景點：將捷鬱金香酒店

頂樓望高樓：低消一杯飲品就可以享用星巴克海景咖啡。

今天的雲超美的，感覺這裡下午來很適合，不會太熱，超舒服的～

這裡好適合拍婚紗，藍天、白雲、綠地、大海、倒影，不用調色就超美的～

新翠園美食：新北市淡水區中正路一段5號；營業時間：11:00-21:00（周二公休）

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