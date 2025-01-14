西莉亞每次出國時，除了擔心行李箱不夠大！紀念品忘了買？還有就是有著重度網路依賴的我沒有網路可以使用，只要一想到出國要是沒有分享器，您們要怎麼找到我的倩影？真是好焦慮.(認真貌)

十月底前往日本中部自駕旅行，西莉亞的WIFI網路分享器想當然爾，依舊選用最愛的 JetFi Mobile 桔豐科技 畢竟桔豐科技的網路品質穩定，使用上都相當滿意，讓異畢竟桔豐科技的網路品質穩定，使用上都相當滿意，讓異國的我隨時都有網路使用，安全感爆表啊！

記得那一天我們三人抵達桃機一航廈，辦理好登機手續之後，第一時間當然就是不忘領取WIFI網路分享器。這又不得不提JetFi Mobile 桔豐科技的便利性，桔豐科技除了可以提前郵寄到府之外，取還櫃台相當多，這一點對於航班時間不同關係，可是相當便利，大家也可以前往官網參考喔！

至於桃機一航廈領取WIFI網路分享器位置，就位於桃機一航廈入境大廳一樓六號遠傳櫃台出示桔豐科技的簡訊領取即可，至於營業時間則是週一至週日06:00-23:30；若於櫃檯營業時間外，請將設備包及配件完整投入還機箱，是不是很方便啊。

｜JetFi Mobile 桔豐科技。WIFI網路分享器｜

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24小時Line客服 @kin8201u

｜JetFi Mobile 桔豐科技。WIFI網路分享器｜

優點一 ：JetFi的WIFI網路分享器領取設備取還櫃台據點多，這一點也是相當重要，JetFi擁有的取還櫃台包括桃園機場一、二航廈、高雄小港機場、JetFi台北門市，另外台北、新竹、台中及台南的「咖啡。候機室」均可以取還WIFI網路分享器，真的是設備取還櫃台據點多，就讓消費者租借相當便利。 JetFimobile桔豐科技 全台領還WiFi機據點

優點二 ：JetFi的WIFI網路分享器電信自動切換，不似以往租借網路分享器僅限於某電信業者，使用上無需插卡換卡，抵達當地只要開機連結輸入密碼即可上網，這讓西莉亞想起有一次前往澳門旅行，剛下飛機想說將網卡裝好準備上網，結果根本還沒裝好，網卡就淘氣地掉到地上不見惹，這讓我才開始旅行心情就相當不美麗.(笑)

目前JetFi的WIFI網路分享器涵蓋國家，超過136國並持續新增中。JetFi還有一項貼心服務，那就是 24小時Line客服 @kin8201u ，朋友曾遇過租借某家網路分享器，結果到了國外發現分享器無法使用，當下因為聯繫不上客服簡直欲哭無淚，JetFi團隊擁有 2 4小時Line客服 @kin8201u ，即使國外有時差，使用上有問題都可以隨時詢問客服人員，西莉亞相當讚賞這一項貼心服務。

另外JetFi的WIFI網路分享器雙機合一省空間，可同時當行動電源使用，並可撥打日本市話及手機，最後就是普羅大眾最在乎的租借一台可多人使用，相對比較上網費用節省許多。

(圖片取材至官網)

(圖片取材至官網)

▼JetFi的WIFI網路分享器，體積大小就如同西莉亞拿在手上一般，我在日本旅行時，晚上回到旅館就將分享器取出充飽電，隔天直接放進隨身包包帶出門，大家無須擔心WIFI網路分享器占空間，其實大小如同行動電源般，相當方便使用。

▼既然提到WIFI機的競爭優勢，剛好順道提一下上次公司舉辦的大阪京都員工旅遊，話說那一天抵達機場，西莉亞趕緊前往第一航廈出境大廳台灣之星6號櫃台領取分享器，回到集合地點之後，居然看到旅行社領隊正在分發JetFi的WIFI網路分享器給同事，喔，那是因為五福旅行社有其中有兩人一台網路分享器優惠方案。

重點是沒想到五福旅行社也是跟JetFi Mobile桔豐科技合作耶，後來西莉亞請教領隊，五福怎麼會想跟JetFi合作呢？領隊說到其實五福與JetFi合作相當多年，JetFi Mobile桔豐科技在業界佔領七成市場，服務優質且有競爭力，所以五福才持續與JetFi合作此項業務。

(圖片取材至官網)

▼接著就來分享領取JetFi Mobile桔豐科技WIFI網路分享器，另外提到JetFi超貼心，出發前會先發送一則簡訊給您，告知預訂分享器相關訊息，只要來到設備領取櫃台，秀出手機上面的簡訊即可以領取分享器，整個領取過程相當便利。

西莉亞終於拿到這一趟旅行的網路分享器了，對於有著3C重度使用的西莉亞來說，能夠在國外旅行時不受上網限制，真的非常非常重要，絕對是每一趟出國旅行最重要事項之一。

對於西莉亞來說，選擇JetFi絕對會是正確的選擇，七天之後再回到原地點歸還設備即可。總歸這一趟旅行能夠隨時上網網速流量不間斷，西莉亞相當滿意JetFi的服務。

▼接著就讓西莉亞分享這一趟日本京阪旅行的景點分享，感謝這次選擇JetFi Mobile 桔豐科技WIFI網路分享器陪我一起旅行，讓我隨時隨地都能輕鬆上網，也真心推薦給您們喔。

好囉，JetFi Mobile 桔豐科技網路分享器使用心得也即將來到尾聲，您們要是有出國的計畫，西莉亞極力推薦JetFi Mobile 桔豐科技，不論是價格實惠、客戶服務完善、設備取還據點多，絕對會成為您們每一趟出國的最佳夥伴！

｜JetFi Mobile 桔豐科技。WIFI網路分享器｜

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注意事項:

1. 門市自取或機場取機：取機前一天傳送QR code取機憑證

2. 取機請出示訂單QR-Code【手機簡訊】以利工作人員核對

3. JetFi線上客服LINE@專屬ID : @jetfimobile, 若行程有變更無法取貨請及早聯繫客服人員

4. 歸還時，將機器交付櫃台人員或是宅配寄回即可

5. 宅配：出發前兩天傳送出貨簡訊提醒(出貨時會以Email通知客戶)

宅配最晚會在出發日前一天送達指定地址