清大宵夜街的「香港銅鑼灣小吃」是周邊學生時代的美食回憶

這家也是小米年輕時的回憶，每當月底想省錢、要吃飽，又想吃港式美食就會來這家~

不過現在也從20多年苧70元變成現在的110元，物價真的回不去了，不過份量依然很多可以吃很飽，所以到現在用餐時間一樣人潮滿滿！

去年暑假重新裝潢停業了一陣了，還以為不開了呢 XD

招牌是乾炒牛河和燴飯，其中燴飯很有飽足感，深受學生們喜愛！

乾炒牛河很有港味，炒飯使用港澳常用的三色豆，不過台灣人可能不喜歡啦~

快跟著小米一起去看看吧。

對餐飲想要創業的朋友可加LINE 洽詢：（請點我）

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問

*******************

👉閱讀很方便

*******************

👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s

(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

👉香港銅鑼灣小吃位置及停車方式

*******************

香港銅鑼灣小吃位於清大宵夜街，靠近八曜和茶。

開車的朋友可以把車停在開源社香雞排附近的停車場

不過提醒這個停車場僅供悠遊卡進出，而且沒有提供加值服務喔。

👉香港銅鑼灣小吃環境介紹

*******************

每次來用餐都可以看到滿滿人潮

辣個男人已經炒了20多年，鏗鏘有力的炒河粉聲讓人非常期待

👉香港銅鑼灣小吃菜單目錄搶先看

*******************

來看看菜單吧！

餐點均一價110元，換牛肉的話餐點價格是120元(依時價)。

還有一些小炒和40元的湯品。

👉香港銅鑼灣小吃用餐心得分享

*******************

來開動吧！

今天和小結巴和Kelly來回味，這也是小米之前唸清大很多學弟妹喜愛的美食

乾炒牛肉河粉(120元)是必點的，醬香十足、偏重口味，吃比較清淡的朋友可能會覺得太鹹

河粉帶有鍋氣，就是臭灰搭，老實說乾炒牛河沒有微微臭灰搭，就不是乾炒牛河 XD

牛肉嫩嫩的，加上吸附鹹甜醬汁的河粉和清爽脆甜的豆芽菜，吃完一份很有飽足感

小米之前吃到不OK的乾炒牛河後，就開始找一些好吃的推薦給大家~

竹北的天樂里冰室和這家的乾炒牛河都是好吃的喔

滑蛋豬肉燴飯(110元)，加10元可以換牛肉。

滿滿滑順的蛋花、豬肉片和蔥花，淋在白飯上就是簡單又平凡的美食

嫩嫩的豬肉片、蛋花、勾芡醬汁搭配白飯，讓人一口接一口吃不停喔！

愛吃辣的朋友小米推薦他們的辣醬，重鹹的口味，吃起來很像小米小時候吃過的桂林辣椒醬

港澳人特別喜歡加在餐點裡增加風味，沒吃過的朋友不妨先嚐一點看看符不符合口味喔。

蝦仁炒飯(110元)有香港茶餐廳愛用的三色豆，不過很多台灣人都不喜歡，小米特別去查了一下為什麼大家那麼不喜歡

雖然三色都是很有營養的急凍蔬菜，但因為台灣的小學營養午餐很常出現三色豆，大家吃到有陰影了，導致長大後都不太喜歡…

這道炒飯就看個人喜好，真的不喜歡三色豆的朋友就不要點炒飯囉！

炒飯有粒粒分明的口感，帶有蛋香，屬於傳統的港式炒飯。

什錦湯(40元)是必點的，有肉片、貢丸、魚板、花枝、蔬菜等滿滿配料。

雖然貢丸口感比較粉，不過其他湯料都不錯喔

最後內用還有古早味紅茶喝到飽，微甜可以解解膩~

以上是我們的心得分享，愛吃乾炒牛河和港式燴飯的朋友，小米推薦香港銅鑼灣小吃，份量多又吃得飽，是不少清交大學生時代港味美食回憶

👉香港銅鑼灣小吃營業時間地址

*******************

🌟店家資訊：香港銅鑼灣小吃

🏠地址：新竹市東區建功一路50之1號

☎電話：035744618

⏰營業時間：週一至週五 10:00–14:00,16:30–20:00

週日 10:30–13:30, 16:30–19:30 (不定期公休，詳見粉絲團公告)

粉絲團：香港銅鑼灣小吃

➡️現金交易/無收取服務費

👉竹北遠百吃什麼？➡️

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

*******************

新竹美食懶人包請點我

延伸閱讀:

新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…

新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…

新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)

東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包

竹東美食古宅彩繪輕親子旅行

新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包

新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包

新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包

延伸閱讀:

更多台北美食懶人包請點我

更多台中美食懶人包請點我

更多踢小米廚房美食請點我

更多宜蘭美食懶人包請點我

更多彰化美食懶人包請點我

更多桃園中壢美食懶人包請點我

更多苗栗旅遊美食懶人包請點我

更多蘭嶼美食懶人包請點我

更多踢小米廚房請點我