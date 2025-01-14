黃石市場除了是採買新鮮食材的好地方，還有許多美味的小吃，

讓人一試成主顧。像是生炒魷魚羹、蘿蔔糕、

老曹餛飩、福德街的炸雞、秋香ㄟ店的油飯，以及全香豆花等。

其中一家沒有招牌只賣兩樣商品 — 紅燒肉和雞捲。

一周是賣假日兩天，而且不接受預訂，

一旦來晚，可能就會完售。目前是一份55元，要切要先講喔。

紅燒肉的味道令人難忘。選用的是三層肉，

帶有一點微微的五香味，外層地瓜粉裹著的油炸處理，

紅燒肉外皮酥脆，內部則保持著鮮嫩多汁的口感。

現炸好每一條都可以選，也可以單買一份55元。

若你想一次買多些，也可以買整條紅燒肉，

根據重量來計算價格，Ruby這次購買的一條大約是三百多元。

Ruby買兩條，雞捲一條是55元



雞捲也都是現包，內餡肉丁也滿大塊，

吃起來紮實又很豐富口感。

這間黃石市場的這家無招牌小店，雖然老闆很有個性，

但無論是紅燒肉還是雞捲，都是傳統的古早味道，

有機會假日來也可以買回家品嚐看看。



【店家資訊】

👉無名油炸紅燒肉

🏠新北市板橋區後菜園街21號

🚈捷運府中站

⏰AM 08:00~PM13:00

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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