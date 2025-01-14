桃園日本料理推薦，連小資族都吃得起的日式無菜單料理【本壽司】。這間隱藏在桃園藝文特區的巷弄美食，是許多名人/老饕一吃成主顧的無菜單日料店，【本壽司】顛覆本人對無菜單日料的想像，三種價位的套餐，絕對讓人吃的物超所值，且店家每日嚴選高等海魚製作成特上食材，漁獲都是東北濱海第一線的新鮮上等魚種，想吃好貨又新鮮的日料，選【本壽司】準沒錯！

​【本壽司】除了能吃到很不一般的特上海魚，還能品嘗到富有創意的珍奇料理，像是黑松露茶碗蒸、長腰鮪魚、放上醋飯的蝦膏頭、特上等的海膽..等，還有許多遠洋的新鮮魚種，每道品項各有特色，而且保證吃到最新鮮的海味，還有可以吃很飽。

​【本壽司】無菜單料理 基本上分為$1000、$1780、$2500 三種套餐價位，以上再收10%服務費，這此選了 中間價位 $1780 的套餐，非常的物超所值，且吃到非常多高檔的海魚，也為無菜單料理板回一程，因為好像很多人會覺得吃無菜單料理很沒安全感或採雷吃了個寂寞，但【本壽司】真心大推，值回票價。有時會覺得與其花千元以上的吃到飽buffet，種類雖多，但食材普普甚至冷凍海鮮，不如將錢花在有質感又新鮮吃得到好貨的地方，吃得飽也吃得精。【本壽司】的日料品質受到許多日本人及名人老饕的喜愛，知名國寶級的麵包師傅也是常見座上賓唷！

【本壽司】桃園無菜單料理 桃園日本料理推薦

時間：12:00~14:00、18:00~ 21:30

最後入座時間12:30、19:30

店休：每周二

電話：03-3021123

店址：桃園市桃園區莊二街101號

ＦＢ：https://www.facebook.com/jenben.sushi

訂位：https://reurl.cc/jvxD9m

​針對商業套餐也有推出的定食料理，品質性價比很高唷！



​一走進【本壽司】就相當有日本味，像極了日本居酒屋或日料店一樣，有著木質的風格



​所有吧檯座位圍著大廚師，就像是要來場秀色可餐的時尚饗宴



​吧檯後方竟然還有一個大大的水族箱，裏頭有龍蝦、明蝦，還有鯛魚耶～～每隻都活跳跳的，新鮮就在眼前



​看到師傅正在餵石鯛，而且這隻鯛竟然是吃海膽 真是有夠高級，另外師父說他們的石鯛都是近海手釣，所以特別新鮮



​日本料理之中最令人響往的是吧台座位（カウンター），也是本人很喜歡坐的位子，可以直接看到主廚的手藝和製作過程，讓視覺及味蕾都安心及滿足。



​【本壽司】的座位共17席，因此採預約制，大家記得要先預約唷！



​由於食材的選用都是以當日第一線漁民所捕的魚貨為主，所以有些當日限定的特殊食材，都會寫在黑板上可以加點！



​六杯清酒組合300／杯 ，還是來自日本的優質清酒，新鮮的食材在品上優質的好酒，帶點微醺的感覺應該很不錯



​提味及解膩的生薑及醃漬白蘿蔔，可隨興搭配，基本上在吃生魚片及握壽司的部分，都沒動到它們，到天婦羅的時候有搭配醃漬白蘿蔔，格外的清爽



​《黑豆茶》超級好喝的無糖黑豆茶，熱熱的喝超暖喉，那清香的滋味忍不住喝超多杯，



​《沖繩水雲醋》主產於沖繩的水雲（岡村枝管藻）又稱作醋苔（スヌイ）或海髮菜，是一種類似髮菜的褐藻綱物種，水雲擁有獨特的黏滑口感，因其主要含有褐藻素這種成分，據了解對身體健康挺好，在日本非常受到歡迎。【本壽司】將其以醋融合，用冰涼的方式呈現第一道開胃菜，非常的適合，水雲的滑順甚至直接用喝的即可，清涼帶點酸的醋飲，讓人瞬間胃口大開。



​坐在吧檯搖滾區的位置就能第一眼看見師傅的切魚功夫及料理過程，特別值回票價



​第二道《紅目鰱生魚片》這可是老饕眼中的美味魚種，新鮮的紅目鰱肉質鮮甜軟嫩



​灑上點檸檬，帶有點檸檬的清香～讓生魚片更加分



​在燈光的照射下，魚皮及檸檬皮絲像是閃爍金箔般的耀眼



​淡粉色的紅目鰱生魚片搭配上山葵，新鮮軟嫩，非常之香甜



​第三道《炙燒白帶魚生魚片》現場炙燒看了場噴火秀～且魚肉厚切，口感可想而知的加倍。其實常看到那銀光閃閃的白帶魚，又被稱為急性子的魚，意思是容易腐壞，換言之如果要以生魚片方式品嚐，必須選擇剛捕撈上岸並快速處理的白帶魚，這也代表了白帶魚生魚片的稀有性。



​師傅保留了白帶魚的銀皮，炙燒香氣十足



​上頭佐洋蔥醬，皮帶有韌性，但生魚片肉質軟嫩，非常驚豔



​第四道《長腰鮪魚生魚片》長腰鮪魚又稱青干金槍魚，屬於季節性的野生海魚，肉色有別於其他鮪魚常見的紅色系，而是呈現淡紅色，滋味口感不輸黑鮪魚。



​上頭佐以醃漬的醬油昆布，一口咬下，真是入口即化，後韻新鮮鮪魚的清甜味依舊在咽喉中盤旋，滋味一流



​第五道《黑松露茶碗蒸》這樣的安排設計，覺得挺有巧思，在生魚片及握壽司間做了一個緩衝，但是黑松露茶碗蒸未免也太獨特。且不僅有創意，還很下重本耶！



​滑嫩的茶碗蒸蛋如同水一樣的滑進口中，



​松露獨特的菌菇味反而意外的清爽好吃，本來想說松露的味道會非常的重，但是這樣的搭配卻恰恰好，第一次吃到這樣特別的料理。讓人真心愛上黑松露～



​緊接著師傅開始製作握壽司的食材，

​眼下的刀工就像是在看日本廚師的職人秀



​巧妙的手勁按捏著醋飯～柔中帶力，好好看的手勁～順帶一提【本壽司】的醋飯選用的是花東的有機米，師傅的壓捏的緊實度非常剛好，拿起來不會鬆散，吃起來不感黏，還有粒粒的口感，醋飯調味的非常好吃



​第六道《真鯛》真鯛自古以來被日本人所愛，素有“花中之櫻，魚中之鯛”之稱



​上頭佐以柚子胡椒，師傅提到，選用紅色的柚子胡椒還是純正日本老饕的建議，果然滋味增色不少，真鯛特有的脆彈口感和濃郁鮮味，搭配上衝擊性的胡椒及山葵的嗆，很有層次的一道料理



​第七道《青甘握壽司》選用魚肚肉，是相當美味的海魚，青甘吃起來比較彈



​肉質細嫩又甘甜, 有非常天然的味道及口感，讓人一猶未盡啊！！



​第八道《甜蝦+魚子醬》選用來自龜山島海域的甜蝦，真心覺得新鮮的甜蝦要吃生的比較好，有時火鍋店的甜蝦都經過冷凍後，失去了那該有的添美感～甚至肉質都變鬆散了～



​【本壽司】的甜蝦相當於生食級直接上桌，又甜又Q彈，

​搭配有「海底珍珠」之稱的魚子醬，讓甜蝦提升更高一個檔次，帶有點鹹鹹的堅果味，但卻抵擋不了甜蝦的甜度，真是物超所值



​第九道《甜蝦頭包飯》太新奇的一道蝦頭料理，這是使用剛剛的蝦頭烤出來的，



​這讓人想到到韓國吃長腳蟹的時候，阿珠嬤都會將蟹膏身體做成炒飯在放進蟹殼中，濃郁的蟹膏搭炒飯有夠好吃～



​有異曲同工之妙的做法，粒粒的米飯吸收了濃郁的蝦膏，好酷好有創意的吃法



​脆到整隻蝦頭都可以吃，一點都不浪費高檔食材～



​第十道《炙燒北海道干貝握壽司》好大的干貝，【本壽司】特別嚴選來自日本北海道肥厚飽滿的干貝



​炙燒過後的香氣十足，

​肉質充滿大海的鮮甜味，帶有彈性，搭上醋飯很有層次感



​第十一道《白甘魚頭－漬煮》在日本家庭料理中有很多特有的魚頭煮法，像是荒煮、兜煮、佃煮、漬煮，各有其特殊的烹調手法及料理內容



​【本壽司】特別選用有「白魚肉之王」之稱的白甘魚頭，以漬煮的方式烹飪，



​燉煮到非常入味的蘿蔔好嫩～好保水～



​吸收滿滿醬汁的香菇～鹹香味十足～



​白甘魚頭接近下巴部位的肉質非常細嫩～～幾乎快要嫩到夾不起來～吃起來非常的軟嫩



​終於夾起來一大塊的魚頭肉，味道好鮮甜，新鮮吃得到



​第十二道《北海道海膽》天啊！！！我的最愛耶～～現在要吃到海膽是多麼奢侈的一件事，因為產量關係，日本當地都在搶～加上物以稀為貴，



​現在吃海膽的價格都三級跳了～頓時幸福感油然而生～

​非常霸氣的放上超多的海膽，一口咬下無敵濃郁的鮮味，尤其師傅滴了幾滴檸檬，檸檬的清香直接將海膽提味到更高的檔次，有夠好吃



​第十三道《炙燒黑鮪魚腦天肉》這是這次吃到最具有稀有及特別的料理，魚的腦天肉，也就是魚頂上腦部位的左右兩塊，相當稀珍，很沒想到這樣的套餐可以吃到如此高檔的食材。



​說實在～能吃到黑鮪魚就算了～還能吃到黑鮪魚的腦天肉部位～實在太難得又特別了’



​腦天肉富含有油脂，因此採以炙燒的方式逼出油脂的香氣，吃起來的口感有點像牛肉，很Q勁，且愈嚼愈香~



​第十四道《星鰻穴子+比目魚鰭邊肉》師傅又在炙燒了~而且還是本人超愛的比目魚鰭邊肉~自從吃過一次就難以忘懷的口感



​上頭佐以辣味噌，感覺在食材上增色不少~



​頓時發現【本壽司】不論在生魚片或是握壽司上，都很有份量，每款珍貴的魚也都有一定的厚度



​相對於星鰻的油脂偏少，搭配油脂豐富的比目魚鰭邊肉，彼此調和就是互搭



​一貫入口，真是入口即化，油脂風韻十足，那種海鮮的油脂香氣是一時在口中揮之不去~實在令人難忘的口感



​第十五道《明蝦天婦羅》此時~~~~差不多進入套餐的尾聲，但此時也非常有飽足感，



​明蝦天婦羅搭配的是塔塔醬，【本壽司】的塔塔醬吃起來相當清爽不油膩，師傅說裏頭加了洋蔥及酸黃瓜，因此特別爽口



​還記得剛剛在水族箱中游啊游的明蝦嗎？新鮮的上桌囉～



​份量相當大的明蝦天婦羅，外皮薄酥，明蝦本人Ｑ彈鮮甜～



​接近明蝦頭的地方，還帶有蝦膏的味道唷！



​用來裝飾的米餅，竟然意外的令人感興趣，吃起來有點海苔的味道



​第十六道《魚骨味噌湯》，該是要收尾的階段了，吃完了炸物，喝碗熱湯，看似簡單的味噌湯但卻深藏不露，因為這是以熬了兩個小時的魚骨湯做成的味噌湯，湯頭特別的鮮美～湯頭本身就是主角，所以根本不需要有多餘的配料～



​第十七道甜點：這取名為《聯合國奶酪》的甜點實在太酷～太美了～



​利用－韓國的麝香葡萄、台灣的草莓、祕魯的藍莓、法國的鮮奶油、紐西蘭的牛奶，撒上粉霧金箔，簡直是超高檔的甜點，甜點師傅說，這還是有國寶級甜點師傅認證給過的甜點唷！



​韓國的麝香葡萄，皮帶彈～酸甜好吃～



​台灣的草莓，不會太甜我喜歡～草莓吃起來很新鮮～不會爛爛的～肯定有嚴選過



​其實本身有點不太愛奶酪口感的本人～這次卻很喜歡【本壽司】的這道甜點，口感沒有奶酪的稠稠感，反而帶有點布丁的彈嫩，味道也不會太甜～真心很很喜歡的一道甜點～



​這次就在《聯合國》甜點中，為【本壽司】無菜單料理，寫下完美又加分的句點，雖說日本料理通常對甜點都略顯忽略，畢竟主軸在海鮮料理本身，但有時一頓美味的結尾，可以增添消費者對店家絕佳的印象度，美麗的收尾絕對是很加分的～真的非常用心的店家～



​【本壽司】無菜單日式料理顛覆我對無菜單料理的觀感，有時會覺得，吃什麼操之在他人手中時，會挺沒安全感的，又或是擔心花了錢吃不到等值的項目，會覺得很不值，但【本壽司】這次道道的美味搭配，起承轉合的滿足了最佳味蕾，創意、新鮮、珍稀、美味 是這次對【本壽司】很真心的感受，吃到超乎預期的期待，絕對物超所值。值得推薦～而且高貴不貴，非常適合愛吃日本料理及挑嘴的老饕們～



【本壽司】桃園無菜單料理 桃園日本料理推薦

時間：12:00~14:00、18:00~ 21:30

最後入座時間12:30、19:30

店休：每周二

電話：03-3021123

店址：桃園市桃園區莊二街101號

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