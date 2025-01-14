再過沒多久就是農曆新年,相信大家都為了準備過年已經開始忙碌不已

說到過年團圓當然少不了走春必備的伴手禮

擁有多間分店的85度C今年也推出了多達九款的年節禮盒

商品選擇多樣化,糕餅/點心/蛋糕通通有

現在預購指定禮盒不僅享有早鳥優惠價85折還直接加送紅包袋(數量有限，送完為止)

不用東奔西跑就只要近到離家最近的門市取貨便利性一級棒

更值得稱讚的是到1/21前直接在85 Cafe APP上下訂還可以跨店轉贈送給外地親戚朋友喔!!!

85度C

官網:https://www.85cafe.com/

FB粉絲團:https://www.facebook.com/85cafe/

IG:https://www.instagram.com/85cafe/

85度C在全台都有分店,以便利性來說就已經相當加分

對於忙碌的現代人來說~可以不用跑太遠就近將年貨伴手禮買好真的很重要阿!

小菲這次是到龍山寺旁邊的萬華廣州店預購取貨

如果想要贈禮給親友卻沒時間特別跑一趟85度C也推出了超貼心的服務

即日起到1/21前只要下載85cafeAPP還可以直接線上購買禮盒跨店轉贈

就算人沒到心意也能送到真的超便利

平常除了會來買咖啡,家人生日臨時想吃蛋糕也會來

各式各樣的可愛小蛋糕,六吋八吋蛋糕多到讓人選擇困難

萬華廣州店甚至還結合了麵包坊,種類很多樣化

小菲這天傍晚來就看到不少人都是特地來買麵包呢!

目前店內只有展售部分的年節禮盒

建議大家若是有特別喜歡的現在就可以下載85 Cafe APP預購啦!!

禮盒都會有專屬提袋,和內包裝一樣喜氣洋洋,拿來送禮超適合

接下來馬上就幫你們開箱這次的三款禮盒吧!!!!

肉鬆麻糬酥餅禮盒 85折$399 原價$469

首先是這款小菲私心大推的肉鬆麻糬酥餅禮盒

一盒裡面有八顆,每顆都採單包裝設計

攜帶方便之外也不怕打開就要整盒趕快吃完覺得很貼心

酥香的餅皮裡包裹著以嚴選台灣豬肉鬆與綠豆餡製成的肉鬆酥餡

最棒的就是還有軟糯的麻糬內餡

從來不知道肉鬆和麻糬會這麼搭耶~

每一口都吃的到肉鬆的濃郁鹹香風味,加上Q彈麻糬口感更加豐富

一盒八顆真的有點不夠~追個劇不小心就吃掉一半去啦!

對於喜歡吃鹹餅的朋友來說這款請一定要珍藏!

琥珀蛋黃酥禮盒 85折$560 原價$659

經典不敗的蛋黃酥,雖然各家都在做,但好吃的蛋黃酥還真的難尋

一盒裡面有總共有九顆,一樣都是採單包裝設計

提早預購一盒只要$560,CP值有夠高

琥珀色的金黃外皮裡面是細緻綿密的手工烏豆沙內餡

吃起來香氣十足又綿密化口.不會過甜

香濃飽滿的鹹蛋黃選用在地小農鹹以天然放牧飼養的鴨蛋

蛋黃大而營養並且採用古早紅土醃製方式,醃足25天讓蛋黃完全熟透不死鹹

看這剖面就知道有多真材實料

一口咬下瞬間充滿幸福感,但熱量也是爆棚就是了哈哈哈

豐饒美好綜合禮盒 85折$550 原價$647 (奶蛋素)

喜歡各種甜點大集合的朋友就請你們接挑這款啦!!

裡面擁有多款人氣點心

包含起司餅乾/杏仁沙布蕾餅乾/鹽之花香芒堅果塔/香草核桃餅乾/巧克力杏仁餅乾/特濃牛軋糖

象徵著新年豐盛好運,將新年祝福的心意聚集在一起

餅乾部分大多都是單包裝,放在包包裡隨時想吃都沒問題

杏仁沙布蕾餅乾嚴選法國總統牌無鹽奶油加入燕麥片.夏威夷果仁及杏仁角製成

口感酥脆帶迷人杏仁香氣

荷蘭瑞式乾酪粉製製成的起司餅乾是唯一鹹點,濃郁起司香搭配咖啡剛剛好

香草核桃餅乾和巧克力杏仁餅乾都是小罐裝,過年出遊直接帶一罐在身上





肚子餓了隨時和家人朋友分享超涮嘴

特濃牛軋糖也是年節必備的零食好朋友,好吃不黏牙



在這眾多點心中小菲最喜歡的就是這款高鐵商務車廂指定點心-鹽之花香芒堅果塔

特選台南愛文芒果乾搭配堅果,堅果的酥脆加上芒果乾的酸甜

每一口都能吃到芒果香與堅果的濃郁層次感,一吃就愛上

簡單分享三款85度C今年的人氣年節禮盒

最後也幫你們放上85度C最新年級禮盒的優惠資訊啦!

即日起到2025/2/12只要購買指定款禮盒預購即享85折

還會贈送專屬紅包袋紅包袋乙包 數量有限送完為止

(取貨日期為訂購日再+4天)

1/21前85APP禮盒跨店轉贈貼心上線，一鍵轉贈超方便！

85度C

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那個...不才小菲也害羞的申請一個粉絲團了~

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