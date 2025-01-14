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【大安區美食】心泰原創泰國料理，餐前有免費蝦餅開胃，辣炒打拋豬必點｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

2025年菜外帶 心泰原創泰國料理-敦南店 心泰原創泰國料理 泰國料理 more
2025-01-14 15:45:00 文字：Ruby說美食享受旅行
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Ruby說美食享受旅行

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連鎖的泰式料理餐廳Ruby幾乎都吃過了，

這次想要嘗試一些不一樣的選擇，這間來心泰餐廳用餐看看。

【大安區美食】心泰原創泰國料理，餐前有免費蝦餅開胃，辣炒打拋

【大安區美食】心泰原創泰國料理，餐前有免費蝦餅開胃，辣炒打拋

充滿了濃厚的泰國風情

細節都讓人彷彿置身於泰國用餐，

【大安區美食】心泰原創泰國料理，餐前有免費蝦餅開胃，辣炒打拋

餐廳內部的燈光柔和，

營造出一個放鬆又有異國情調的用餐環境。

 

【大安區美食】心泰原創泰國料理，餐前有免費蝦餅開胃，辣炒打拋

菜品的份量不多，價格偏中高價位，

雖每道菜的風味不算是很正宗的泰式口味，

但在菜式選擇與創新上都有其獨特的魅力。餐廳也提供套餐選擇

【大安區美食】心泰原創泰國料理，餐前有免費蝦餅開胃，辣炒打拋

餐前，有提供免費蝦餅及贈送的蔬菜盤。

【大安區美食】心泰原創泰國料理，餐前有免費蝦餅開胃，辣炒打拋

【大安區美食】心泰原創泰國料理，餐前有免費蝦餅開胃，辣炒打拋

泰國茉莉香米 一人$45
吃泰式料理怎麼能不配飯，米飯粒粒分明，

搭配任何一道菜都非常適合，一人45元可無限續飯。

【大安區美食】心泰原創泰國料理，餐前有免費蝦餅開胃，辣炒打拋

金錢蝦球佐果醋 $480

金黃的蝦球外表酥脆，咬下去鮮嫩多汁。搭配果醋醬汁，

帶有微微的酸甜感，是一道非常開胃的前菜。

【大安區美食】心泰原創泰國料理，餐前有免費蝦餅開胃，辣炒打拋

泰式烤雞腿串 $380
雞腿烤得外焦內嫩，肉質滿鮮嫩的，略帶煙燻味，有兩種調味料，

搭配泰式香料和泰式酸辣，讓味道更加有不同的層次。

【大安區美食】心泰原創泰國料理，餐前有免費蝦餅開胃，辣炒打拋

黃金咖哩軟殼蟹 $680

【大安區美食】心泰原創泰國料理，餐前有免費蝦餅開胃，辣炒打拋
軟殼蟹炸的外脆內嫩，搭配濃郁的咖哩醬，

口感上略帶一點甜味和微微的辣感，醬汁香濃，讓人吃了欲罷不能。

【大安區美食】心泰原創泰國料理，餐前有免費蝦餅開胃，辣炒打拋

也可以把咖哩醬抹在吐司上或是淋在白飯上，

都是非常下飯又開胃搭配吃法。

【大安區美食】心泰原創泰國料理，餐前有免費蝦餅開胃，辣炒打拋

綠咖哩雞 $380

【大安區美食】心泰原創泰國料理，餐前有免費蝦餅開胃，辣炒打拋
綠咖哩的香料滿香濃的，唯一的缺點是醬料不夠多，

雞肉大塊又滑嫩，但對於喜歡強烈泰式咖哩口味的，

可能會稍顯失望。

【大安區美食】心泰原創泰國料理，餐前有免費蝦餅開胃，辣炒打拋

辣炒打拋豬 $380

【大安區美食】心泰原創泰國料理，餐前有免費蝦餅開胃，辣炒打拋
豬肉炒得非常入味，辣椒的辛辣與香料的味道搭配的很不錯，

層次豐富，加上一顆蛋，真的是白飯又多吃了一碗。

【大安區美食】心泰原創泰國料理，餐前有免費蝦餅開胃，辣炒打拋

清蒸檸檬魚 $680
魚肉鮮嫩，清蒸過後保持了原始的鮮甜。酸味偏酸但卻不會過於刺激，

襯托了魚肉的鮮甜味，唯一可惜是沒有持續加熱，一下就冷了。

【大安區美食】心泰原創泰國料理，餐前有免費蝦餅開胃，辣炒打拋

脆皮炒芥蘭 $320
脆皮炒芥蘭的炒法很有特色，蔬菜的鮮脆與蒜頭的香氣結合，

加上脆皮豬肉味道有一點違和感。

【大安區美食】心泰原創泰國料理，餐前有免費蝦餅開胃，辣炒打拋

心泰餐廳的菜品雖然不算完全道地，每一道菜都具備獨特的魅力。

適合想要尋求新鮮口味的饕客，非常適合與朋友家人一起用餐的餐廳。

 

【店家資訊】
👉心泰原創泰國料理-敦南店
🍽 FB官方粉絲團請點此  / 線上訂位請點此
🏠台北市大安區敦化南路二段81巷47號
☎️ 02-2708-5945
⏰AM11:30~PM14:30 / PM17:30-PM22:00

 

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

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心泰原創泰國料理台北敦南店

phone02-27085945
place台北市大安區敦化南路二段81巷47號
4.35 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.39
服務品質
4.34
裝潢氣氛
4.41
CP值
4.20
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