連鎖的泰式料理餐廳Ruby幾乎都吃過了，

這次想要嘗試一些不一樣的選擇，這間來心泰餐廳用餐看看。

充滿了濃厚的泰國風情

細節都讓人彷彿置身於泰國用餐，

餐廳內部的燈光柔和，

營造出一個放鬆又有異國情調的用餐環境。

菜品的份量不多，價格偏中高價位，

雖每道菜的風味不算是很正宗的泰式口味，

但在菜式選擇與創新上都有其獨特的魅力。餐廳也提供套餐選擇

餐前，有提供免費蝦餅及贈送的蔬菜盤。

泰國茉莉香米 一人$45

吃泰式料理怎麼能不配飯，米飯粒粒分明，

搭配任何一道菜都非常適合，一人45元可無限續飯。

金錢蝦球佐果醋 $480

金黃的蝦球外表酥脆，咬下去鮮嫩多汁。搭配果醋醬汁，

帶有微微的酸甜感，是一道非常開胃的前菜。

泰式烤雞腿串 $380

雞腿烤得外焦內嫩，肉質滿鮮嫩的，略帶煙燻味，有兩種調味料，

搭配泰式香料和泰式酸辣，讓味道更加有不同的層次。

黃金咖哩軟殼蟹 $680



軟殼蟹炸的外脆內嫩，搭配濃郁的咖哩醬，

口感上略帶一點甜味和微微的辣感，醬汁香濃，讓人吃了欲罷不能。

也可以把咖哩醬抹在吐司上或是淋在白飯上，

都是非常下飯又開胃搭配吃法。

綠咖哩雞 $380



綠咖哩的香料滿香濃的，唯一的缺點是醬料不夠多，

雞肉大塊又滑嫩，但對於喜歡強烈泰式咖哩口味的，

可能會稍顯失望。

辣炒打拋豬 $380



豬肉炒得非常入味，辣椒的辛辣與香料的味道搭配的很不錯，

層次豐富，加上一顆蛋，真的是白飯又多吃了一碗。

清蒸檸檬魚 $680

魚肉鮮嫩，清蒸過後保持了原始的鮮甜。酸味偏酸但卻不會過於刺激，

襯托了魚肉的鮮甜味，唯一可惜是沒有持續加熱，一下就冷了。

脆皮炒芥蘭 $320

脆皮炒芥蘭的炒法很有特色，蔬菜的鮮脆與蒜頭的香氣結合，

加上脆皮豬肉味道有一點違和感。

心泰餐廳的菜品雖然不算完全道地，每一道菜都具備獨特的魅力。

適合想要尋求新鮮口味的饕客，非常適合與朋友家人一起用餐的餐廳。

【店家資訊】

👉心泰原創泰國料理-敦南店

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🏠台北市大安區敦化南路二段81巷47號

☎️ 02-2708-5945

⏰AM11:30~PM14:30 / PM17:30-PM22:00

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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