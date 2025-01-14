台灣老字號的薑母鴨創始元祖「帝王食補」絕對是每年冬天必來報到的店啊！除了加入「整瓶米酒」的 招牌燒酒薑母鴨 之外，總共七款主鍋還可以做成鴛鴦鍋！最厲害的是店裡的火鍋料都是自製的，私心大推玉子福寶、帝王筒、鴨蛋香餃、太平燕餃。另外鹹香美味的黃金麵線也是必點。這裡還有多種熱炒，冬日聚餐超適合來這裡

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環境介紹

▼帝王食補在全台灣有60多家分店，店面遍佈北中南大家一定都對它不陌生。也是我冬天必訪的愛店。今天來到竹北縣府店位在光明六路上，開車來的話附近也有停車場滿方便的

▼這家店面非常大有一二樓，用餐環境整潔乾淨也很明亮。晚上餐期一到整場坐滿滿！完全沒有空桌，大家一定要記得先訂位以免久候喔。座無虛席就知道帝王食補真的是好吃有實力的薑母鴨店

▼店裡大到還有提供小孩遊樂室，可以讓小朋友開心在裡面放電～大人快樂享受餐點

餐點介紹

◻️燒酒薑母鴨 $400 ◻️松露雞 $530

▼沒想到薑母鴨也可以做成鴛鴦鍋耶！帝王食補總共有七款主鍋，除了招牌薑母鴨鍋、薑母雞鍋，還有烏參雞、松露雞、胡椒豬肚雞、西漢山羊肉、一品紅燒羊。湯底本身就有大量肉肉鍋底份量很多沒在客氣耶！一個鍋底大概可以1-3人分享

▼招牌「燒酒薑母鴨」湯頭加入 老薑 和 整瓶米酒 還有20種以上中藥材炒拌，煮滾後香醇濃郁帶酒香，暖胃不燥熱。剛上桌酒香濃厚，煮15分鐘後酒精揮發變得甘甜，這時候煮料最適合

▼鍋底是 紅面番鴨公 ，肉質Ｑ彈緊實。在鍋底煮久了也不會乾柴

▼比起薑母鴨，我更喜歡「松露雞鍋」的湯頭！湯底加入多種蕈菇和紅棗枸杞，充滿香氣帶點微甜，喝起來甘醇鮮美又沒有負擔

▼鍋底的 台灣烏骨雞 相當軟嫩Ｑ彈，吸飽湯汁後帶點甘甜

▼店家招待的小菜「小魚花生豆干」，真的很好吃耶！加入砂糖帶點香甜非常開胃

▼香噴噴的「 黃金麵線 」拌入油蔥香到爆，簡單的味道但真的會暴風式秒殺

◻️小丸子 $70 ◻️太平燕餃 $70◻️小菲力 $70

◻️鴨腸 $70◻️雞胇 $300◻️帝王筒 $160

◻️黃金麵線 $40◻️凍豆腐 $50 ◻️豆皮 $50

◻️高麗菜 $60 ◻️玉山菇 $60◻️玉米筍 $60

◻️鴨香蛋餃 $90 ◻️玉子福寶 $70

◻️椒鹽蝦 $350◻️炒蛤蜊 $250

◻️牛肉片 $200◻️豬肉片 $200

▼帝王食補的火鍋料也非常厲害有特色～ 都是店家自己做的 ！吃起來就可以感受到真的和一般外面火鍋店工廠大量做出來的不一樣

▼我特別喜歡 玉子福寶 ，表面還烙印了六種不同的可愛圖案。魚漿加上蛋液做成～煮熟後口感綿密扎實很像玉子燒帶點甜甜的味道好好吃！

▼同樣也是新品的 鴨香蛋餃 ，薄薄的蛋皮包覆著豬鴨肉餡，吸飽湯汁後相當juicy

▼大推 帝王筒 一定要點！新鮮魚漿裡面有滿滿的花枝，每一口都吃得到Ｑ脆的花枝～真材實料看得到！

▼我男友最喜歡這個 小菲力 ，最外層魚漿鮮甜Ｑ彈，中間包裹著豬鴨肉餡層次豐富

▼左邊是帝王食補 稱霸40年小丸子 ，豬肉結合鴨肉口感飽滿彈牙。右邊的 太平燕餃 我很喜歡，香甜的豬肉餡咬下去發現裡面竟然加了荸薺～多了脆脆的口感很驚喜耶！

▼水晶餃煮過後外皮晶瑩剔透相當Ｑ滑，內餡是豬鴨肉+客家油蔥酥，不用沾醬調味就夠香很好吃！

▼帝王食補的雞胇真的很大一顆耶～放一個硬幣在旁便當對比圖XD 煮熟後軟嫩絲滑的爆漿感，男生多吃點補起來！！

▼Ｑ脆的鴨腸完全沒有腥味～處理得很好。喜歡吃內臟的不要錯過！

▼另外吃鍋基本食材這裡當然也都有～蔬菜都相當新鮮翠綠。豆皮和凍豆腐吸飽湯汁後非常juicy咬下去還會噴汁

▼鍋底的料本身就夠多了，如果你是肉食主義者也可以再單點肉片。不論豬肉、牛肉一盤都只要$200而且份量很多耶！

▼肉片厚薄度切的適中，涮入鍋底後口感都很軟嫩。

椒鹽蝦 $350

▼除了薑母鴨鍋外，這裡竟然還有賣熱炒耶！！菜單品項很豐富，超多下酒菜真的是朋友聚餐好去處～椒鹽蝦表面裹上白胡椒，鹹香夠味非常涮嘴。搭配大量青蔥蒜頭，真的就是最台味的下酒菜啊！

▼蝦子的個頭都不小，而且很貼心的都開背去好腸泥了。蝦殼炸得很酥香，就算直接吃進去也不會刺喉

炒蛤蜊 $250

▼看照片就知道九層塔放的量真的超～多！結合蒜香一上桌就是香氣撲鼻

▼而且蛤蠣每顆都粒粒飽滿～相當鮮美多汁。我超愛這道（突然很想配白飯XD）

菜單

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【帝王食補-縣府店】資訊＆其他

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地址：新竹縣竹北市光明六路110號

電話：03-555-9683

營業時間：15:00-00:00



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