中山站早午餐推薦，我自己很喜歡來捷運中山站這邊探點，不管是老宅咖啡廳還是特色咖啡廳這邊應有盡有，TingRoom.coffee是近期踩到非常滿意的一間咖啡廳，主打平日不限時模式，森林系的空間搭配好吃的手做早午餐、精緻餐點，雖然地理位置不明顯，卻已經擁有超高人氣嚕。TingRoom.coffee 燈聚咖啡位在南京西路小巷二樓，因為在二樓入口處不明顯，但大家只要記得從捷運中山站一號出口走過來，看到鮮芋仙後轉進巷子，就在李掌櫃功夫製麵的二樓，開車過來的朋友附近也有建成國中地下停車場可以停，其實遠遠就能看到二樓掛著多株的鹿角蕨、九重葛還蠻吸睛的，花草森林系的風格在煩擾的中山站格外療癒，隨著小咪的腳步上去一探究竟吧！！

TingRoom.coffee｜環境

上二樓的樓梯有點抖，打開木製小門映入眼簾的是綠色系的柔和空間，TingRoom原本是燈具公司，總公司旗下同時也有民宿產業（濦崌四季）和餐飲產業（tingroom)，會取名叫TingRoom是因為「Ting」就像台語燈的音，店內所有的燈飾都是使用燈飾公司的產品，不誇張，每一盞都超美的，金色系的燈具和綠色系非常搭，老闆本身又愛綠植和鹿角蕨，二樓空間的每個角落都是各式各樣的綠色植物妝點，就像踏進小森林一般，讓人非常放鬆

店內的座位蠻多的，除了一整排2~4人座之外，最棒的王位就是靠近露台的2個4人座，旁邊的白斑龜背芋葉子比我的臉還大，就知道店家很用心照顧店內的植物，我真的很愛植栽，整個餐期我都沉醉在欣賞店內植物，哈哈

TingRoom.coffee｜選物空間

Ting Room Coffee還有打造一區選物空間，他們家的燈飾如果你有喜歡都可以直接詢問訂購，另外還有很可愛的文創設計商品、手作飾品，真的有吃也有的逛

餐具、茶水、調味料都統一放在公共區，餐點都是全天候供應，菜單裡有漢堡的品項，店家還特別準備了手套方便大家直接拿漢堡起來吃，有夠貼心，低消的話一人是一杯飲品或一份餐點，平日不限時，假日客滿限時2小時，店內還提供免費插座及WIFIEJ供顧客使用，重點是還不收服務費，你說這是不是太佛心啦~~

TingRoom.coffee｜推薦餐點

義式慢燉帶骨腱子肉早午餐

吃過TingRoom.coffee的餐點你一定會愛上，每一道料理都是店家自己調味烹煮，而且會一直研發出新菜色，絕非用料理包，每一口都可以吃到他們家的用心喔，最新的菜色-義式慢燉帶骨腱子肉早午餐一上桌就有夠吸睛，這麼一大盤連男生都可以吃飽飽，帶骨腱子肉燉煮入味軟嫩，叉子輕輕一剝就骨肉分離，這時就很想帶著手套直起來啃，一定很過癮，肉質帶點嫩筋，番茄香氣搭配辛香料調味，濃郁中帶點果香的酸甜，吃起來意外的爽口，拿旁邊的麵包沾著吃也超好吃的

滑蛋用的是紅心蛋，吃起來厚實滑順，營養滿點捏，旁邊的水果也是搭配季節下去更換，全都是現切的，很新鮮喔

甜點奶酪一共有近10種口味，每隔幾天就會輪替，今天的是茶香伯爵風味，爽口又解膩，這一盤吃完超級飽的

托斯卡尼舒肥雞咖哩飯

現在有很多女生吃餐時都會選擇比較低卡清爽，這道托斯卡尼舒肥雞咖哩飯就很適合女孩子們，舒肥雞經過低溫慢煮鎖住了肉汁，也讓肉質增添滑嫩口感，少了大家對雞胸肉很柴的印象，又比一般市售的舒肥雞肉好吃很多啊，底下的咖哩醬汁就是這道料理的關鍵，店家自熬的咖哩醬還特別加入了巧克力調味，對~你沒看錯，就是巧克力！ ！ 吃起來濃郁又滑口，告訴你真的非常好吃，每一口都想讓我大喊「太神奇了~傑克！！」再搭配紅心半熟炒蛋那個嫩，堅果的脆，根本是白飯殺手組合，底下的飯一定會吃吃光光

海鹽焦糖拿鐵

這一杯很美呢，看似普通的拿鐵加了海鹽、焦糖提味，鹹、甜、醇的口感交錯，散發迷人韻味

花園派對(蘋果花茶)

冷冷的天來一壺暖暖的花茶最對味，裡面選用迪化街茶行特製的茶包，裡面有蘋果、薄荷、柳橙......搭配茶香基底，每一口都有水果香氣，跟這裡綠意輕鬆的環境相互呼應，讓人格外放鬆啊

中山站這邊的早午餐店我也踩點了不少間，TingRoom.coffee 燈聚咖啡可以排在我想推薦的TOP前幾名啊，除了綠意盎然的環境讓人拋開壓力之外，餐點真心覺得好吃，全天候都有供應精緻餐食，不管什麼時候來都可以吃飽飽，這次吃太飽沒有機會嘗到他們家的甜點，有點可惜，哈，再次告訴大家這裡平日不限時，女孩們~想要大聊特聊選TingRoom.coffee 燈聚咖啡就對啦~

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