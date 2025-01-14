Ruby和朋友一起來華山文創逛逛，在園區附近外面的餐廳用餐，
選了這間沒有午休的拉麵店來品嚐看看，這間居然開到凌晨。
採用自助點餐系統，根據店內規定，
最低消費為每人一碗拉麵，且不能代排。
拉麵有三種口味，雞白湯、魚介醬油和辛味增雞白湯，
比較可惜的是當天禮拜二沒有提供辛味增雞白湯的口味。
內用可免費加麵一次或是加肉一次，我們兩碗都是加肉。
麵條的軟硬度可根據個人口味調整，也擺放了各種調味料，
可以根據自己的喜好為湯頭增添風味。
還有蒜泥可加入湯頭，讓湯底的味道更加濃郁。
除了拉麵，還提供了單點的小菜，像是肉盤、叉燒飯、
明太子飯和豆芽菜等，都能依照自己需求再加點，
讓你的拉麵選擇更加多樣豐富化。
雞白湯拉麵 $240
湯頭味道濃郁，但對Ruby的朋友來說，雞肉肉片的腥味稍微有些明顯，
湯底的雞湯味道也比較重，整體口感上比較不太符合朋友的口味。
魚介醬油拉麵 $220
Ruby是吃醬油拉麵，醬油的湯頭偏鹹，
整體湯頭的風味沒有太多層次，
雞肉放在醬油湯頭裡有一點不太對味，
讓我和朋友都覺得整體味道並不如預期。
叉燒是屬於較薄片的，味道還不錯。
唯一最愛的就是他們家拉麵，
細麵加上口感可自己選，就是Ruby喜愛的麵條口感。
整體來說，這家拉麵店的餐點雖有特色，但湯頭的味道稍微過重，
讓我們覺得不太合胃口。或許對於喜愛濃郁口感的人來說會比較喜愛。
畢竟每個人喜愛的口味不一樣
【店家資訊】
👉麵屋雞金 光華店
🍽 FB官方粉絲團請點此 / IG官方粉絲團請點此
🏠台北市中正區新生南路一段6號1樓
🚈捷運忠孝新生站
☎️ 02 3393 3318
⏰AM11:30~PM03:00
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐
美味 ⭐
服務 ⭐⭐⭐
回訪率⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐
Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，
目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，
想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。
要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。
既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。
💁♀️歡迎追蹤訂閱我的美食 IG: tour_ruby0530
如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊，
每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，
如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。