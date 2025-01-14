Ruby和朋友一起來華山文創逛逛，在園區附近外面的餐廳用餐，

選了這間沒有午休的拉麵店來品嚐看看，這間居然開到凌晨。

採用自助點餐系統，根據店內規定，

最低消費為每人一碗拉麵，且不能代排。

拉麵有三種口味，雞白湯、魚介醬油和辛味增雞白湯，

比較可惜的是當天禮拜二沒有提供辛味增雞白湯的口味。

內用可免費加麵一次或是加肉一次，我們兩碗都是加肉。

麵條的軟硬度可根據個人口味調整，也擺放了各種調味料，

可以根據自己的喜好為湯頭增添風味。

還有蒜泥可加入湯頭，讓湯底的味道更加濃郁。

除了拉麵，還提供了單點的小菜，像是肉盤、叉燒飯、

明太子飯和豆芽菜等，都能依照自己需求再加點，

讓你的拉麵選擇更加多樣豐富化。

雞白湯拉麵 $240

湯頭味道濃郁，但對Ruby的朋友來說，雞肉肉片的腥味稍微有些明顯，

湯底的雞湯味道也比較重，整體口感上比較不太符合朋友的口味。

魚介醬油拉麵 $220



Ruby是吃醬油拉麵，醬油的湯頭偏鹹，

整體湯頭的風味沒有太多層次，

雞肉放在醬油湯頭裡有一點不太對味，

讓我和朋友都覺得整體味道並不如預期。

叉燒是屬於較薄片的，味道還不錯。

唯一最愛的就是他們家拉麵，

細麵加上口感可自己選，就是Ruby喜愛的麵條口感。

整體來說，這家拉麵店的餐點雖有特色，但湯頭的味道稍微過重，

讓我們覺得不太合胃口。或許對於喜愛濃郁口感的人來說會比較喜愛。

畢竟每個人喜愛的口味不一樣



【店家資訊】

👉麵屋雞金 光華店

🍽 FB官方粉絲團請點此 / IG官方粉絲團請點此

🏠台北市中正區新生南路一段6號1樓

🚈捷運忠孝新生站

☎️ 02 3393 3318

⏰AM11:30~PM03:00

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐

美味 ⭐

服務 ⭐⭐⭐

回訪率⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。





💁‍♀️粉專 【 RUBY說美食享受旅行 】

💁‍♀️歡迎追蹤訂閱我的美食 IG: tour_ruby0530

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 YT

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 TikTok

看更多美食旅遊食記



如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊，

每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，

如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。