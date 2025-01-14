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【中正區餐廳】麵屋雞金光華店-附菜單，內用加麵或加肉擇一，細麵麵條好吃，開到凌晨的拉麵店-近捷運忠孝新生站｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

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2025-01-14 17:43:00 文字：Ruby說美食享受旅行
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Ruby說美食享受旅行

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Ruby和朋友一起來華山文創逛逛，在園區附近外面的餐廳用餐，

選了這間沒有午休的拉麵店來品嚐看看，這間居然開到凌晨。

【中正區餐廳】麵屋雞金光華店-附菜單，內用加麵或加肉擇一，細

採用自助點餐系統，根據店內規定，

最低消費為每人一碗拉麵，且不能代排。

【中正區餐廳】麵屋雞金光華店-附菜單，內用加麵或加肉擇一，細

拉麵有三種口味，雞白湯、魚介醬油和辛味增雞白湯，

比較可惜的是當天禮拜二沒有提供辛味增雞白湯的口味。

【中正區餐廳】麵屋雞金光華店-附菜單，內用加麵或加肉擇一，細

內用可免費加麵一次或是加肉一次，我們兩碗都是加肉。

【中正區餐廳】麵屋雞金光華店-附菜單，內用加麵或加肉擇一，細

【中正區餐廳】麵屋雞金光華店-附菜單，內用加麵或加肉擇一，細

麵條的軟硬度可根據個人口味調整，也擺放了各種調味料，

可以根據自己的喜好為湯頭增添風味。

【中正區餐廳】麵屋雞金光華店-附菜單，內用加麵或加肉擇一，細

還有蒜泥可加入湯頭，讓湯底的味道更加濃郁。

【中正區餐廳】麵屋雞金光華店-附菜單，內用加麵或加肉擇一，細

除了拉麵，還提供了單點的小菜，像是肉盤、叉燒飯、

明太子飯和豆芽菜等，都能依照自己需求再加點，

讓你的拉麵選擇更加多樣豐富化。

【中正區餐廳】麵屋雞金光華店-附菜單，內用加麵或加肉擇一，細

【中正區餐廳】麵屋雞金光華店-附菜單，內用加麵或加肉擇一，細

雞白湯拉麵 $240

湯頭味道濃郁，但對Ruby的朋友來說，雞肉肉片的腥味稍微有些明顯，

湯底的雞湯味道也比較重，整體口感上比較不太符合朋友的口味。

【中正區餐廳】麵屋雞金光華店-附菜單，內用加麵或加肉擇一，細

魚介醬油拉麵 $220

【中正區餐廳】麵屋雞金光華店-附菜單，內用加麵或加肉擇一，細
Ruby是吃醬油拉麵，醬油的湯頭偏鹹，

整體湯頭的風味沒有太多層次，

【中正區餐廳】麵屋雞金光華店-附菜單，內用加麵或加肉擇一，細

雞肉放在醬油湯頭裡有一點不太對味，

讓我和朋友都覺得整體味道並不如預期。

【中正區餐廳】麵屋雞金光華店-附菜單，內用加麵或加肉擇一，細

叉燒是屬於較薄片的，味道還不錯。

【中正區餐廳】麵屋雞金光華店-附菜單，內用加麵或加肉擇一，細

唯一最愛的就是他們家拉麵，

細麵加上口感可自己選，就是Ruby喜愛的麵條口感。

【中正區餐廳】麵屋雞金光華店-附菜單，內用加麵或加肉擇一，細

整體來說，這家拉麵店的餐點雖有特色，但湯頭的味道稍微過重，

讓我們覺得不太合胃口。或許對於喜愛濃郁口感的人來說會比較喜愛。

畢竟每個人喜愛的口味不一樣


【店家資訊】
👉麵屋雞金 光華店
🍽 FB官方粉絲團請點此  / IG官方粉絲團請點此
🏠台北市中正區新生南路一段6號1樓
🚈捷運忠孝新生站
☎️ 02 3393 3318
⏰AM11:30~PM03:00

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐
美味 ⭐
服務 ⭐⭐⭐
回訪率⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

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place台北市中正區新生南路一段6號1樓
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3.88
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.13
CP值
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