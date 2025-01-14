現今的密室逃脫越做越好，主題越來越多元外，場景佈置、機關，真的越做越精緻，解謎的題目、聯想程度也越來越難（哈！）今天要來跟大家分享，位在台中的LOOP迴圈密室逃脫必玩經典燒腦主題『越獄』，燒腦程度直達5顆星，遊玩時間60分鐘，在解謎的過程中，時間一滴滴的過，一不小心剛解開第一關，就過了快1小時，超適合8人一組遊玩的主題，顛覆了我對密室的思維，推薦給喜歡難度較高的密室逃脫主題的你，一起來看看我的玩後心得吧！

LOOP迴圈密室逃脫 店家資訊

文心本館

地址： 406台中市北屯區文心路四段81號17樓（華南銀行樓上）

營業時間：10:00–22:00

電話號碼： 04 2293 7588

旗艦店

地址： 406台中市北屯區文心路四段188號

營業時間：10:00–22:00

電話號碼： 04 2299 2007

點我線上預約密室逃脫！

可以使用文化幣

最近LOOP密室推出了恐怖系列，一開始我跟朋友們，想去玩玩恐怖主題的，沒想到…我們的人數剛好8人，而我們選擇的主題又適合人數較少的遊玩，後來店家推薦我們，如果大家都是常玩密室的玩家，不如來挑戰一下經典主題『 獄謀』，這是結合了解謎、數獨…等各方面的密室主題，難度直達5顆星，很值得一玩！

這次我們來到台中文心館，密室就位在華南銀行的17樓，進入大廳後，搭電梯直達17樓就到了

進店前都需要脫鞋入場，鞋子可以放在鞋櫃上

在鞋櫃的上方，有所有5大主題時間表

進店後的左手邊，可以看到主題簡介

店內有提供免費的密碼鎖置物櫃可以放置個人物品

而在遊玩的過程中，禁止拍照錄影，所以隨身物品都可以先放在置物櫃裡

也因為在遊玩的過程中，禁止暴力破壞道具..等等，在遊玩開始之前，都需要全員簽署同意書

最燒腦的密室逃脫｜獄謀

遊戲人數 : 4 – 12人

遊戲時間 : 60分鐘

主題館別 : 台中本館

遊戲難度 : ★★★★☆

遊戲類型 : 團體合作、大型機關

一起來看看前導片吧！

『獄謀』顧名思義就是監獄逃脫的解謎遊戲，玩家化身成為獄友，互相幫忙、解謎，一起逃出監獄！遊戲內容以燒腦為主，完全不恐怖喔～

由於是經典燒腦主題，店員有提前告知：可能會玩不完，而且遊戲當中還有很多的彩蛋等大家發現，如果真的遇到解不開的謎題，可以直接選擇體驗模式，再由玩得過程中，會有小天使出來幫忙喔！

實際玩後心得

當我們各自被帶到各自的空間後，眼睛一睜開，真的被眼前的佈置嚇到，宛如在監獄班，光是第一關，大家就各自陷入了難題，我在當下，內心有個小小聲音『如果我真的被關起來，我一定是出不去的那一位（哈！）』，剛解開第一關後，時間就快要結束了，所以我們來到第二關後，都非常不爭氣的，一直尋求小天使的幫忙（哈！）

最後才好不容易，全員逃脫成功，當店員帶著大家重新回到故事中講解，我們才發現『原來這個是彩蛋！』、『原來這題的思路是這樣啊！』全部都解惑了～

這個燒腦主題，我認為無論是佈景、機關、氛圍感，甚至是解謎的題目、故事的關聯性都設計得非常好，超適合：喜歡動腦、挑戰高難度解謎的資深玩家遊玩喔！

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