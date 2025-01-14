台中霧峰小吃/霧峰小卷米粉/霧峰鮭魚飯/霧峰蝦仁飯推薦!台中好吃小卷米粉推這家~阿福師營養廚房以新鮮好吃的小卷米粉、鮭魚飯、蝦仁飯聞名!用料實在可以吃到鮮甜的海味，內用外帶的人很多用餐時段經常客滿，愛吃小卷米粉的朋友快把這家阿福師收入口袋名單。

阿福師在哪裡?

阿福師目前有兩家分店我們到最新開幕的樹仁店用餐，位在霧峰樹仁路與四德路口，斜對面振德街農會後方就有收費停車場，交通很便利。

另一家中正店也在附近，位在中正路605號，兩家店都很乾淨舒適，中正店內用空間比樹仁店大一些。

阿福師環境

新開的樹仁店有內用區空間，大約6桌，用餐時段經常客滿。

不想等也可以外帶，出餐速度很快不會等候太久，整個環境乾乾淨淨，還有提供飲水機。

牆面上有寫著阿福師的起源沿革。

阿福師原本是做營養午餐的廚師，後來做醬汁起家，接著在霧峰公有市場賣海鮮多年生意非常好，於2022年在中正路開了內用店面，蝦仁飯、小卷米粉和外省麵都是人氣餐點，最近又在樹仁路這邊開新分店，兩家店賣的餐點都一樣，分散客源免除排隊等候的時間。

餐具沾醬佐料都集中在這一區自助取用。

店內的湯頭、醬汁及所有沾醬也都是阿福師自己手工熬煮，吃起來就是跟其他店家不一樣。

其中小魚乾辣椒我個人最喜歡，香辣回甘的海味好好吃。我看很多外帶客人都是一包一包裝小魚乾辣椒帶走，通通免費耶~

還有這個阿福師私房辣椒醬也很厲害!!

店內有販售一罐150元，買回家當作沾醬或者是拌飯、拌麵、拌青菜都很好吃，愛吃辣的朋友必收藏。

阿福師菜單

阿福師菜單餐點種類很多，麵、飯、米粉、麵線通通有，還有各種切盤、藥膳滷味、海鮮、飲料…價位大多是百元上下，從市場超人氣小攤到現在兩家分店，餐點用料實在。

阿福師好吃嗎?

我們多人用餐，點了招牌的海鮮米粉、蝦仁飯、閹雞肉飯、還有外省麵，再加上一些小菜、切盤，擺滿一桌好豐盛。

飲品

阿福師的飲品都是手工製作品質不錯，我們挑了幾款都好喝。

像是小葉紅茶選用日月潭紅茶，風味極佳；還有高山冷泡茶也是等級不錯，入口回甘。

還有洛神花茶有加了話梅，酸酸甜甜相當開胃。

據說桂圓銀耳也很讚，可惜我們今天來賣完了沒有喝到…

總匯海鮮米粉 150元

小卷米粉是他們家的招牌，總匯海鮮一共有四種海味，是店內人氣第一名。

(備註:因為要拍照，我特地請老闆湯給少一點，才看的到食材用料。實際上海鮮湯是加到約八九分滿，一大碗份量十足)

總匯海鮮可以選海鮮粥/海鮮麵/海鮮麵線/海鮮米粉，我們愛吃小卷米粉所以選米粉。

他們家的米粉是胖米粉，吃起來比較有口感，吸飽湯汁甘甜好吃，搭配小卷及其他海鮮真的很正點。

阿福師的小卷只選用澎湖海域新鮮小卷，而且選用上等4號小卷個頭比較大，咬勁和脆度都有口感比較讚!

小卷新鮮急凍產地直送，果然味道鮮甜超好吃！真的跟一般麵攤的小卷大不同，吃過就愛上~~

總匯海鮮還有大尾白蝦也是肉質飽滿又Q彈，還有鱈魚丸QQ嫩嫩滋味也不錯。

最特別的是竟然有鮭魚切片耶~老闆介紹這是挪威鮭魚，應該就是西餐常吃到那種煙燻鮭魚同等級，老闆真的用料不手軟耶~

軟嫩的肉質香甜好吃，加上鮮甜的湯汁美味更升級!

海鮮湯頭用虱目魚骨加上大骨熬煮，再加上油蔥酥及薑絲提味，味道鮮甜更有層次感超好喝，喝不夠還可以免費加湯喔，老闆真的很佛心!!

這碗總匯海鮮米粉料多味美，難怪是店內人氣第一名，大推!!

蝦仁飯 70元

蝦仁飯有四隻剝好的大蝦仁，新鮮活凍的大白蝦肉質QQ嫩嫩的充滿海味，味道甘甜。

這碗蝦仁飯最厲害的是米飯本身，老闆特別選霧峰香米跟長米，用獨家比例加上特製醬汁及紅蔥頭一起拌炒，相當入味粒粒分明，又Q又香卻不會油膩口感特別棒，超好吃!

這個香腸也大有來頭~不是一般的鑫鑫腸，而是飛魚卵加上雞腿肉製作的特製香腸，波滋波滋的飛魚卵在嘴裡爆開，加上雞腿香甜的肉汁，真的是越咬越香!!

閹雞肉飯 100元

阿福師的閹雞肉飯選用台東閹雞，在台中霧峰也能吃到真棒!

色澤偏黃的閹雞肉口感子紮實帶有Q度，鹹香入味蠻好吃的。

他們家的飯類都是用兩種米加上秘製醬汁拌炒而成，真的很好吃!!光是吃炒飯我個人就覺得值回票價。

這碗炒飯主食閹雞肉以及飛魚卵雞腿捲，美味更加分。

古早味蔥油拌麵 60元

外省麵也是人氣餐點，麵條口感Q彈不會軟爛，靈魂就是秘製醬汁，攪拌後味道特別香！!

看似簡單，吃起來就是讚。

外省麵還有附一顆丸子，可能是隨機口味，我們這一碗是虱目魚丸，香Q好吃。

鱸魚湯 80元

鱸魚湯的魚肉都是大塊的菲力部位，鱸魚湯用料真的不手軟。

鱸魚也是新鮮活凍的，肉質軟嫩帶有Q度，不會粉粉的，一吃就知道非常新鮮，完全沒有腥味！

除了鱸魚肉還有一顆鱈魚丸，湯頭充滿膠質，平時要進補來這裡點鱸魚湯就對了。

綜合魚丸湯 40元

綜合魚丸湯有香菇貢丸、虱目魚丸以及鱈魚丸，三種海味一次滿足！

他們家湯頭都是用虱目魚骨加上大骨熬煮，非常甘甜好喝，尤其是有加了油蔥酥味道特別香。

蝦&小卷切盤 300元

阿福師的海鮮切盤有小卷、白蝦、以及鯊魚煙，我們點白蝦和小卷的綜合切盤。

澎湖新鮮活凍小卷產地直送，味道真的很鮮甜!!

所謂「新鮮就是王道」，燙煮後的小卷口感Q帶點脆度及咬勁，沾店家自製的五味醬就很好吃。

白蝦也很新鮮，個頭大肉質飽滿又結實，川燙就是最佳美味。

鮭魚盤 100元

挪威鮭魚直接刨成長條鮭魚片，完全無刺口感非常軟嫩，帶有飽滿的鮭魚油脂味道超甜，這個小朋友超愛!我們吃過就愛上，大推~~

藥膳牛肚牛腱 150元

這個滷味是阿福師祖傳中藥秘方，足足用13種中藥滷出來的!

藥膳牛肚及牛腱非常入味，吃起來完全不會油膩。

牛腱選用精華部位牛腱心，口感嫩帶點Q度越咬越香甜；

牛肚的口感也很軟嫩好咬，沾阿福師特製的辣醬更好吃!

除了切盤之外，他們家的冷盤小菜以及麻辣藥膳滷味也是很多人推薦必點。

麻辣鴨血 60元

麻辣鴨血有入味但不會太過嗆辣，屬於比較溫和的麻辣滷味，鴨血口感滑嫩好吃我喜歡。

麻辣豆腐 30元

豆腐是屬於大塊的滷豆腐，孔洞裡吸滿麻辣湯汁，一咬爆汁很過癮喔~

黃金泡菜 50元

老闆自己手工製作的黃金泡菜，口感爽脆相當開胃，單吃就很好吃。

黃金海帶芽 50元

跟黃金泡菜一樣用蔬果製作的黃金海帶芽，口味不會過重，酸酸甜甜的滋味越吃越涮嘴，這一道我個人超愛。

溏心蛋 30元

溏心蛋蛋黃部分軟Q濕潤，味道甜甜的我喜歡。

阿福師評論

阿福師招牌海鮮真的用料很實在，活凍澎湖小卷、鮮蝦一吃就知道非常鮮甜，用魚骨加上雞大骨費時熬煮的湯頭也超好喝，真的跟一般路邊小吃差很多!我們超愛蝦仁飯亮點是在飯本身，用兩種米加上秘製醬汁、紅蔥頭拌炒而成，味道跟口感真的會一吃就愛上。還有外省麵、鱸魚湯跟藥膳滷味都不錯，吃過很有記憶點~~會讓人想要再回訪，推薦給大家。

阿福師營養廚房資訊

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阿福師樹仁店

地址: 台中市霧峰區樹仁路1號

電話: 0900 178 030

營業時間: 11:00~14:00、17:00~22:00

(過年期間1/26~1/29休息，初二開賣，春節不打烊)

阿福師中正店

地址: 台中市霧峰區中正路605號

電話: 0985 854 888

營業時間: 11:00~14:00、17:00~20:00 週五公休

(過年期間1/26~1/29休息，初二開賣，春節不打烊)