2025送禮最佳新選擇！巴鮮果牛軋糖，果乾和牛軋糖完美的融合，軟Q不黏牙、饕客吃過都難忘！！

巴部屋工房台中在地13年人氣伴手禮！從 招牌純鮮奶脆餅 延伸出不少出手工零嘴，去年推出的巴鮮果小捲餅以及五鬆打虎小捲餅打造出超夯的爆餡捲餅風潮，2025年更是將無糖果乾結合牛軋糖推出了” 巴鮮果牛軋糖 “，外層帶點酥脆內層軟Q又不黏牙的口感、加上果乾的原始風味，更是讓長輩小孩都愛，且打造了巴鮮果牛軋糖專屬的牛奶盒，不只是可愛又逗趣，送禮或給小孩帶去野餐都很吸睛。

巴部屋去年推出的巴拿麻袋深受多人喜愛，今年再推出升級版，不只是有環扣可以扣上，讓東西不易掉出以外，還有分大、小巴拿麻袋唷! 有需要的朋友亦可加購~

你沒看錯！這返璞歸真禮盒是可以放入巴拿麻布袋內一起送禮的提袋，讓質感更加分喔！

這次返璞歸真禮盒除了以招牌的 純鮮奶脆餅 來搭新品” 巴鮮果牛軋糖 “以外，其實禮盒內容都是可以另外客製化的唷！這部分就要自己打電話詢問或現場詢問～

巴部屋禮盒均附可愛的小春聯唷！不管是貼在門口或是辦公室都很精巧可愛發大財～～～



返璞歸真脆餅牛軋糖禮盒-單口味牛軋糖 ，六種口味純鮮奶脆餅各一包、牛軋糖一包口味可任選，或由店家幫你隨機配！

返璞歸真脆餅牛軋糖禮盒-雙口味牛軋糖 ，六種口味純鮮奶脆餅各一包、牛軋糖二包口味可任選，或由店家幫你隨機配！

返璞歸真脆餅牛軋糖禮盒-三口味牛軋糖 ，純鮮奶脆餅隨機放三包、牛軋糖三包口味可任選，或由店家幫你隨機配！

返璞歸真純牛軋糖禮盒 ，拼湊起來的牛奶盒還可以吹成一隻臘腸牛喔！有著萌萌的臉蛋、長長的身體、短短的腿，且它的叫聲不是哞哞哞，而是可愛的叫「Babuu Babuu Babuu」～～～過年到親戚家，每位小孩直接一人送上一盒，不只是吸睛可愛，也能讓孩子吃到最原始的零嘴，更安心！

每一款牛奶盒上也會清楚的標示品名、成份、營養標示以及有效期限唷！

巴部屋新品－ 巴鮮果牛軋糖 有芒果、鳳梨、草莓等三種口味。

每一款都會清楚的標示品名、成份、淨重、營養標示及有效期限。巴鮮果牛軋糖只需要常溫保存即可，加上包裝以夾鏈式開口，開封後未能食用完，就請大家壓緊夾鏈袋即可～

巴鮮果牛軋糖-芒果 ，每一顆牛軋糖都是獨立包裝，帶去公司當點心、野餐與朋友分享都相當方便！

每一顆巴鮮果牛軋糖上的果乾都不小、也可說是整片的！既可以滿足想要吃果乾又想來點越嚼越香的朋友們。

巴部屋採用無糖愛文芒果果乾與濃香的牛軋糖碰撞出多層次又不會太甜膩的完美口感，讓你吃得開心又無負擔！巴鮮果牛軋糖吃起來軟Ｑ且越嚼越香，加上豐富的堅果及芒果乾的加持，每一口都有不一樣的風味及香氣，建議不要將果乾跟牛軋糖分開吃，一定要一起入嘴你才能感受小涼說的滋味唷！

※ 巴鮮果牛軋糖不黏牙，過年很適合當伴手禮。

巴鮮果牛軋糖-草莓 ，巴部屋採用真空冷凍乾燥技術的草莓凍乾來製作巴鮮果牛軋糖，喜歡酸甜風味的朋友一定不能錯過這口味喔！

精心挑選的草莓凍乾搭配滿滿杏仁粒，與牛軋糖完美的結合，咬下去就能嚐到酸酸甜甜的獨特風味及外層酥脆內層軟Ｑ的口感，草莓的酸香甜更是明顯的在嘴巴內散發出來呢

巴鮮果牛軋糖-鳳梨 ，本身喜歡吃鳳梨果乾的朋友們，絕對不能錯過這以無糖金鑽鳳梨果乾和牛軋糖完美的融合，每一顆牛軋糖都帶來驚喜！

單顆包裝加上夾鏈袋密封度高，常溫保存只有三個月！但我們家是一天就吃光了！

這款巴鮮果牛軋糖不僅具備獨特的嚼勁，還有種魔力讓人一口接著一口！牛軋糖的乳香、堅果香與酸香清甜的無糖金鑽鳳梨果乾在嘴巴內細細咀嚼，宛如一場絕妙的味覺之旅，加上牛軋糖不黏牙、不死硬，真的一吃就會被圈粉！

微果粒牛軋糖 ！這是巴部屋製糖師傅在鋪果乾時無法將整塊牛軋糖用果乾鋪滿，再切糖時會有部分牛軋糖只有少少的果乾，然後一顆一顆挑選出來這些只有些微果乾的牛軋糖、並收集起來，就成了微果粒牛軋糖（相對的數量不多、但克數較多、買到算賺到）。

你會發現微果粒牛軋糖只有一咪咪的果乾、有些甚至沒有任何果乾存在，但這也是微果粒牛軋糖的特色。

來個巴鮮果牛軋糖（上）與微果粒牛軋糖（下），來做個對比吧！！

其實小凉很想問巴部屋何時會單出果乾系列，因為這些無糖的果乾真的好好吃！！

巴部屋招牌的 純鮮奶脆餅 有六種口味（原味、中寮蜂蜜、海苔、清香烏龍、咖啡拿鐵、芝麻）等選擇，可以依照自己喜歡的口味來搭其他商品做成禮盒唷！現場也有12入家庭號純鮮奶脆餅可選購～

巴部屋人氣商品” 五鬆打虎小捲餅 “深受大家的喜愛，不少饕客敲碗是否也可以販售小捲餅內的雞肉鬆，畢竟市面上比較少見到土雞肉做的肉鬆嘛！！想不到近期巴部屋真的實現大家的心願囉！

巴部屋家的 土雞肉鬆 的特色在於低鹽、低油、低脂、高纖、高蛋白，且輕鬆就能享受到雞肉鬆在嘴裡化開的滋味，不管是當零嘴或是拌入稀飯、白飯內都很有滋味唷！



這土雞肉鬆完全沒有豬肉、豬油成分，對於因為宗教不吃豬肉的朋友，完全可以放心吃喔！

這土雞肉鬆比較乾爽且顆粒感也比豬肉鬆小一點，所以拿來當潤餅或蔬菜捲餅、壽司等配料都很不錯喔

土雞肉鬆入嘴的香酥微甜鹹的豐富口感在嘴裡蔓延，瞬間會讓人無法停口的一口接著一口，那香脆滋味讓人大大滿足呢～

巴拿麻布袋 (小)，這麻布袋以棉麻編織柔韌耐磨，加上簡約造型時尚百搭，當禮袋送人更有質感，小的麻布袋裝這次新推出的巴鮮果牛軋糖牛奶盒再適合不過了！亦可再利用當外出手提包或午餐便當包都相當的方便~

巴拿麻布袋 (大)：可裝返璞歸真禮盒或幸福時光禮盒。朋友說當媽媽包也很實用、輕旅行裝上兩天的衣服也嘟嘟好。

巴鮮果牛軋糖-牛奶盒系列真的很吸引小凉，因為每一個角度都不一樣，多買幾盒來拼出不一樣的圖案真的好有趣又敲可愛，可說是2025送禮最佳新選擇！

牛牛載著巴鮮果牛軋糖來你家送禮囉！兩隻牛真的是雙雙對對又可愛，這牛軋糖均是蛋奶素，可以跟你有吃蛋奶素食的朋友來分享唷！

今年春節冷颼颼就跟親朋好友在家吃巴鮮果牛軋糖聊天、追劇吧！！

巴部屋工房BaBuu House

電話:04-22852221

地址:台中市南區建成路1824號

營業時間:10:00~20:00(週日公休)

官網： 巴部屋工房BaBuu House

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