不管是出太陽的晴天，或者溼冷的下雨天，時尚女孩兒都需要一把輕巧的晴雨摺疊傘！

米塔培拉精品傘

地址：台北市松山區民權東路3段178號8樓

電話：02-7751-5628

長約106公分的大傘面極工傘，讓身高165穿高根長靴的我，也能輕鬆被遮蓋！

收起厚度僅2.5公分，超輕巧不佔空間，放進小斜包，還有空間放化妝品，輕巧又精緻！

SGS認證防曬抗UV達99%以上，傘布防撥水塗層，雨水易甩乾，不易弄溼包包，超級棒！ 內部碳纖維傘骨，具有高韌性，通過10M/S風力測試，外出好安心！

米塔培拉精品傘，匠心職人精心打造的極工傘─極細、極輕、極精緻！兼顧內涵和顏值，日常穿搭展現極時尚美學！

更多色的極工傘選項在這裡：https://reurl.cc/V4QvNb

米塔培拉精品傘

地址：台北市松山區民權東路3段178號8樓

電話：02-7751-5628

官網：https://rink.cc/9m8bi

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