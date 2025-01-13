新竹的夜貓子注意了，現在想吃公園黑乾麵，不用等白天啦，宵夜時段也有得吃囉！公園黑乾麵的最新據點「黑店」就在新竹東門市場，這個新竹人的經典老味道，終於進駐人氣觀光聖地啦！每天晚上8點營業到凌晨2點，宵夜只要45元，分量超滿足，讓老粉絲也能深夜解饞。

店家資訊 店名：公園黑乾麵 黑店（東門市場B1096）

地址：新竹市東區大同路96號東門市場B1096

營業時間：21:00–02:00

電話：0912-763-562 位置與停車 東門市場是新竹近年來超夯的觀光市集，而「黑店」就隱身在其中（B1096室）。由於市中心停車位有限，建議騎機車或步行前往會更方便。

「東門市場黑店」的空間很有個性，像是街邊小店的延伸，滿滿市井風情。最近天氣微涼，坐在這裡吃東西特別舒服。簡單的桌椅、開放式的料理空間，大鍋裡滾著熱氣騰騰的肉湯，整個空氣都飄著熟悉的香味。

這裡的魅力就是一份真實，沒有華麗的裝潢，也不靠打卡牆吸引人，所有的一切都圍繞著「真材實料」的核心！每道餐點均一價45元，不僅超划算，還有「月底救星」的稱號喔！店內的隱藏版「油膏麵」最近討論度超高！這款專為小朋友設計的不辣口味，不僅孩子喜歡，大人一吃也立刻喚起滿滿童年回憶。

黑乾麵

來到公園黑乾麵，必點的經典招牌就是「黑乾麵」！這裡的特製黑醬和普通甜麵醬不同，鹹中帶甜，還帶有一點微微的辣味。搭配均勻拌開的麵條和脆口的豆芽菜，每一口都讓人感受到滿滿的幸福滋味。

覺得好像少了點什麼嗎？沒錯，就是辣醬！想要更道地的老味道，記得直接找老闆要辣醬，加點辣味，風味瞬間升級喔！

湯麵

湯麵走的是清爽路線的陽春麵，湯頭經過長時間熬煮，喝起來特別清甜，自製的油蔥香更是點睛之筆。宵夜時間喝上一碗暖湯，身心都能得到舒緩和溫暖。

魯肉飯

魯肉飯的滷肉比例剛好是肥瘦各半，雖然看起來顏色不算深，但味道卻很滿足！沒有南部滷肉飯的甜口味，也不會太黏口或濃厚，簡單配上一碗熱騰騰的白飯，這就是屬於新竹人的鹹香回憶。

油膏麵

為了怕小孩不吃辣，特別以油膏和油蔥搭配出這道「油膏麵」，結果大人吃了也大呼驚艷！這可是許多新竹人家中必備的源珍油膏，難怪一口下去滿滿家的味道！現在不只孩子愛吃，大人們也會為了懷念特地點上一份！

肝連湯 & 混（魚血湯）

熬煮的湯頭清爽且充滿濃郁肉香，肝連肉質鮮嫩不過老，份量十足，完全不用擔心吃不飽！至於「混湯」，你可以自由搭配，像經典的魚血湯就是魚羹加豬血，兩種料各半，只有老饕才懂得這獨特點法喔！

小菜

這裡的小菜選擇也很棒，有「油豆腐」、「燙青菜」，還有新竹人最愛的「粉腸（沯）」。軟Q的外皮加上鮮嫩的肉塊，記得搭配油膏和薑絲一起吃，味道才能完全發揮喔！

隱藏版小菜可是老闆的私房菜，點完後老闆還會問你的口味喜好，再來一份驚喜！今天的隱藏版是雞胗，Q彈又脆口，還帶點辣味，瞬間超開胃！

「公園黑乾麵」對老新竹人來說，是滿滿的回憶，從樹下的餐車到如今的店面，充滿了許多故事。如今的東門市場黑店，更肩負起傳承新竹老味道的使命，把那份樸實的美味注入新時代的記憶。還在想深夜要吃什麼嗎？黑店用滿滿溫暖陪你走過漫長夜晚，也成為新竹文化中的經典一部分，開啟屬於它的新篇章！

HI！我是京少，我是22萬人 新竹愛美食 與65萬人 新竹大小事 社團管理員；

與我一同漫步新竹吃美食、體會竹塹生活，希望在我的文字與鏡頭的轉動中，讓新竹的風於耳邊緩緩流動。

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