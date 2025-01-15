雲璽樓餐酒館， 逢甲美食推薦 。隱身在逢甲商圈巷子內的低調餐酒館，主廚跟調酒師都是高顏值。雲璽樓餐酒館主打創意特色調酒，以及炸物熱食下酒菜。巷弄中的寧靜氛圍，即使一個人來也不會覺得尷尬，或者三五好友下班後找個地方小聚暢談，雲璽樓餐酒館是個適合放鬆的好地方。

雲璽樓餐酒館

地址:台中市西屯區文華路5巷10號

電話:0930-036-093

時間:二三四19:00–02:00；五六日19:00–03:00(周一休息)

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雲璽樓餐酒館在哪裡?

雲璽樓餐酒館位在逢甲文華路旁，靠近赤鬼牛排這邊，往裡面看到全家轉進去就會看到店招牌。

雲璽樓餐酒館環境介紹

剛好聖誕節將近，店門口也多些應景的裝飾，開始有過節的氣氛了~

這天來的早，我們是第一組客人，正好可以拍到空景，半開放式廚房與吧檯相連，近距離欣賞料理過程，也能來這裡與主廚交個朋友。

復古舊唱片牆，彷彿有種穿越六七零年代的錯覺。

就像來到朋友家作客般輕鬆愜意，主廚以禮相待，也很有自己的風格~我喜歡。

就連廁所也別具風格，正巧意外入鏡的可愛店貓，不怕生還挺親人的。

由調酒師與廚師兩人共同經營的小餐館，沒有太多拘束，即使是過客，也能在這裡找到一點溫度。

雲璽樓餐酒館菜單價位

不管是來用餐或喝酒，每人低消/$250元，另有額外+10%服務費，主打調酒、啤酒、熱食、炸物等配酒小點。初訪的朋友不知道想喝什麼酒，也可請調酒師為你推薦適合你的口味，餐點都是現點現做，需要耐心等候一下唷~

PS.未成年請勿飲酒，喝酒不開車

宇宙無敵霹靂系學妹都說好喝

看到網路大家都大推這杯調酒，名子雖然長了點但是真的好喝。裡面有蜜香紅茶、水蜜桃、洛神花糖、蔓越莓，是女生喜歡的甜甜果香，酸甜之中帶點微醺的氣息。

請伯爵夫人喝茶

以伯爵紅茶、榛果、玫瑰糖下去調配，上面擠上楓糖鮮奶油泡沫，濃郁的乳香就像在喝奶蓋一樣，紅茶的茶韻與基底酒帶來不一樣的層次風味。這杯調酒不僅女生喜歡，連我喝了一次也直接愛上。

今晚我想奶點

這杯調酒看似簡單，喝起來酒韻很深厚，上面是炙烤過的蘋果乾，整體喝起來給人一種優雅且沉穩的感覺。

春露

高山青茶琴酒結合鳳梨及茉莉花糖，也是酒感偏重的調酒，口感非常濃厚，但我喜歡散發出的獨特花茶香，細細品嘗感受到清香淡雅，還有熱帶水果的風味。

主廚有許多拿手好料理，除了配酒的小點心，想飽足一餐也有義大利麵跟炒飯。

經典炸物拼盤

炸物拼盤有薯條、雞塊、薯餅，與朋友聊天的配酒好物，附上主廚特製的塔塔醬，非常百搭。

日式味噌培根義大利麵佐帕森起司

有蛤蜊滿滿的鮮甜，還有奶油培根那種迷人的濃郁滑順感，麵條口感恰到好處，看到培根好大一塊心中充滿小確幸。帕馬森起司味道很香濃，卻又不會有多餘的膩感，蠻推薦的唷。

招牌肉絲炒飯

是朋友跟我大推的招牌肉絲炒飯，害我忍不住也點了一份，蛋吃起來滑嫩爽口，包覆著炒飯的香氣，讓人一口接一口。

泰式冬蔭功海鮮湯

少有餐酒館會有這樣的湯品，泰式冬蔭功稍微會有點辣，但整體風味相當清爽甘甜，滿滿的海鮮料多了幾分鮮甜，吃的到蔬菜、海鮮等配料真是大大滿足。

生蠔吐泡泡

選用新鮮生蠔，如果生蠔比較小顆會給到兩顆，真的是誠意十足。檸檬風味泡泡跟海鮮非常地搭，一口下去滿滿的鮮甜在嘴裡爆發。

伊比伊比鴨鴨

選用鴨胸肉口感很滑嫩，細火慢烤把肉汁鎖在裡面，搭配旁邊芥末椒鹽提味更好吃。

整體感想：

空間小巧卻帶有溫度的餐酒館，座落巷內遠離城市喧囂，每道料理都是主廚與調酒師的用心之作。店家不定期更換菜單品項，也許下次回訪又有充滿驚喜的創意美食，有興趣可以追蹤店家的粉絲團。

店家資訊

雲璽樓餐酒館

地址:台中市西屯區文華路5巷10號

電話:0930-036-093

時間:二三四19:00–02:00；五六日19:00–03:00(周一休息)

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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