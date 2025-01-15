泰安羽粼落羽松， 台中落羽松秘境推薦 。每年秋冬季節正是落羽松轉紅之季，后里泰安羽粼落羽松是目前台中人氣最高的賞落羽松景點。從外圍看就已經非常美，充滿異國風情超好拍，園區內有各式裝置藝術跟攤販廁所，加上周邊還有泰安老街、泰安步道可以走。很適合加入台中一日遊行程裡面喔~

泰安羽粼落羽松

地址:台中市后里區安眉路5號

時間:09:00–17:30

電話:0980-708-090

門票資訊：門票60元，120公分以下小孩免費。

落羽松季節:12月底~1月中旬

停車資訊：周邊收費停車場

台灣落羽松景點

泰安羽粼落羽松交通方式、停車資訊

泰安羽粼落羽松位在台中后里的泰安舊車站這附近，google可以直接導航泰安派出所或泰安國小都可以抵達，搭乘火車到泰安火車站，走路過去大約要15分鐘路程。

泰安國小這邊路比較小，路邊僅有少數幾個位置方便臨停，周邊有規劃收費停車場。

過泰安國小的門口再往前一點，就能看到往泰安羽粼落羽松的指示牌。

落羽松拍攝日期:2025/01/11

從遠方看落羽松林已經紅了一整片，園區外圍還有波斯菊花海，與天空形成漂亮的漸層對比。

泰安羽粼落羽松門票資訊

泰安羽粼落羽松是要收費的唷~每個人收60元，120公分以下兒童則免費，如果要進出園區，記得在手上蓋個章。

泰安羽粼落羽松園區美景

泰安羽粼落羽松雖然有收費，但園區有人在維護，整個生態景觀還是顧得相當不錯，加上這邊不少裝置藝術可以拍，個人還是覺得很值回票價。

這天來大約9點半左右，已經有不少人潮，為了避開人經過只能快速拍幾張。

泰安羽粼落羽松復古老車

中庭有個復古老車造景，正好在水池中央，加上四周松林環繞，拍起來氛圍感十足。

泰安羽粼落羽松園區座位

園區內有不少桌位提供給遊客休息，旁邊還看到有遊戲設施給小朋友玩。

泰安羽粼落羽松園區廁所

廁所、垃圾桶也都有，都有清潔人員定期在清理，覺得很不錯。

泰安羽粼落羽松攤販

泰安羽粼落羽松園區內有攤販進駐，販售花生、餅乾、小農產品、咖啡飲品等，喝著咖啡漫步在落羽松林中也是一種享受。

貨櫃屋加上一些復古老件元素，也吸引不少人打卡拍照。

不管走到哪個角落，都可以拍出唯美的落羽松氛圍照，園區主人果然很用心。

泰安羽粼落羽松愛之鐘

園區場地很大，可以邊逛邊拍，這裡真的很適合帶家人走走，或者情侶來這裡散步。

打卡點規畫成一小塊腹地，就不會被人潮經過影響，拍下去馬上成為焦點。

最裡面這一區有塊大腹地，宛如童話般的場景，有夠美~

可以抓低角度拍出池子倒影，非常好看。喜歡我的文章，歡迎幫我分享唷~

店家資訊

泰安羽粼落羽松

地址:台中市后里區安眉路5號

時間:09:00–17:30

電話:0980-708-090

門票資訊：門票60元，120公分以下小孩免費。

落羽松季節:12月底~1月中旬

停車資訊：周邊收費停車場

延伸閱讀

以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

文章有時效性，相關資訊以店家為主

歡迎轉貼連結，圖文未經授權禁下載

更多台中美食，來粉絲頁按讚追蹤吧