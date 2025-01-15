為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 南投魚池鹿篙咖啡莊園~宛如來到世外桃園~觀景平台~俯視山谷的茶園風景~極致浪漫~

南投魚池鹿篙咖啡莊園~宛如來到世外桃園~觀景平台~俯視山谷的茶園風景~極致浪漫~

2025年菜外帶
2025-01-15 09:21:00 文字：小青姐姐
share
小青姐姐

小青姐姐
close

   南投鹿蒿咖啡莊園

  ↑放假日就是玩耍日~找間口袋名單的網美景點

    點杯咖啡+甜點~放鬆的午茶時刻~南投魚池鹿篙咖啡莊園~宛如來到世外桃園~觀景平台~俯視山谷的

   南投魚池鹿篙咖啡莊園~宛如來到世外桃園~觀景平台~俯視山谷的

  ↑114年1月1日~元旦放假日在週三~想著~跨年的年輕人

    一大早應該還在睡夢中~那沒有跨年的我們

    是否可以從容出遊~果然按小青的想法~這天高速公路上

    真的完全沒塞車~很快來到我們的目的地~中寮石龍宮~南投魚池鹿篙咖啡莊園~宛如來到世外桃園~觀景平台~俯視山谷的

   南投魚池鹿篙咖啡莊園~宛如來到世外桃園~觀景平台~俯視山谷的

  ↑之前聽說石龍宮大火~大殿被燒成一片焦黑  

    但神蹟的是~土地公神像卻全員安好~連鬍鬚都平安

    真的太讚了~今年的第一天~我們就來去~參拜土地公爺爺

    吃泡麵囉~南投魚池鹿篙咖啡莊園~宛如來到世外桃園~觀景平台~俯視山谷的

   南投鹿蒿咖啡莊園

 ↑南投中寮石龍宮~大火後卻復原的很快~很好

   感謝廟方及各方志工~讓我們這些信眾~可以安心的拜拜

   還有吃好吃的泡麵~之前小青有記錄文~有興趣請點我聯結

   元旦第1天~小青和爸爸在石龍宮~開心吃泡麵~南投魚池鹿篙咖啡莊園~宛如來到世外桃園~觀景平台~俯視山谷的

   南投鹿蒿咖啡莊園

  ↑之後~來到~網美景點~鹿篙咖啡莊園

    它位於南投魚池山林盆地中~海拔600-700公尺

    延著此步道往上走~可欣賞茶園及遠方的美景

    今日天冷且微飄雨~注意腳下安全喔~南投魚池鹿篙咖啡莊園~宛如來到世外桃園~觀景平台~俯視山谷的

   南投鹿蒿咖啡莊園

  ↑進入店內~有這告示牌~入園提醒

    低消1人1杯飲品~拿菜單填入人數~空桌即可入座

    至櫃台點餐結帳~本店採自助取餐~用完餐也煩請

    送至餐盤回收區~很清楚告示

   南投鹿蒿咖啡莊園

  ↑左邊即是大大的櫃檯~點餐及製做飲品的地方

    服務員都親切有禮~南投魚池鹿篙咖啡莊園~宛如來到世外桃園~觀景平台~俯視山谷的

   南投鹿蒿咖啡莊園

  ↑餐盤回收區~就在一進門的右邊

    嗯~看這櫃檯的杯盤~生意真的很好呢~南投魚池鹿篙咖啡莊園~宛如來到世外桃園~觀景平台~俯視山谷的

   南投鹿蒿咖啡莊園

  ↑甜點櫃~各各都很吸睛

   南投鹿蒿咖啡莊園

  ↑我們選在這半二樓的位置~因為一樓幾乎滿位

    這位置坐起來蠻舒服~視野也很讚~可以看到大落地窗外

    綠油油漂亮的景緻~雖然今天天氣不佳

    但心情是美麗的~南投魚池鹿篙咖啡莊園~宛如來到世外桃園~觀景平台~俯視山谷的

   南投鹿蒿咖啡莊園

  ↑瞧~整面大大的玻璃屋~天氣好時

    可以想像那藍天白雲~進到屋內的景象

    沙發區的部分~更顯慵懶氣息~好放鬆的fu~南投魚池鹿篙咖啡莊園~宛如來到世外桃園~觀景平台~俯視山谷的

   南投鹿蒿咖啡莊園

   南投鹿蒿咖啡莊園   

   南投鹿蒿咖啡莊園

  ↑鹿篙咖啡莊園~果然是人氣極高的咖啡廳

    聽說之前連平日都是客滿的~只能買外帶杯

    今日想來一大半的人~都還在睡夢中呢~南投魚池鹿篙咖啡莊園~宛如來到世外桃園~觀景平台~俯視山谷的

   南投鹿蒿咖啡莊園

   南投鹿蒿咖啡莊園

  ↑菜單就一大頁~標準的甜點咖啡屋

    但有簡單的2口味披薩~重點~在這低消是飲品

    甜點和披薩~都不算是低消喔~南投魚池鹿篙咖啡莊園~宛如來到世外桃園~觀景平台~俯視山谷的

   南投鹿蒿咖啡莊園

  ↑今日帳單~點餐給陣動鈴~南投魚池鹿篙咖啡莊園~宛如來到世外桃園~觀景平台~俯視山谷的

   南投鹿蒿咖啡莊園

  ↑鹿篙莊園~獲選日月潭精品咖啡評鑑冠軍~南投魚池鹿篙咖啡莊園~宛如來到世外桃園~觀景平台~俯視山谷的

   南投鹿蒿咖啡莊園

  ↑在2024永續農村精品咖啡莊園甄選中

    獲得永續示範莊園獎~真的太厲害~南投魚池鹿篙咖啡莊園~宛如來到世外桃園~觀景平台~俯視山谷的 

   南投鹿蒿咖啡莊園

   南投鹿蒿咖啡莊園

  ↑這一牌木櫃裡~擺放了各式莊園咖啡豆

    可以慢慢看~慢慢挑~想買回家享用~都可洽服務員~南投魚池鹿篙咖啡莊園~宛如來到世外桃園~觀景平台~俯視山谷的

   南投鹿蒿咖啡莊園

   南投鹿蒿咖啡莊園

  ↑這區是自助區~需要的白開水~衛生紙~刀叉

    還有放包包的籃子~都請自取~還有看板字樣供拍照~南投魚池鹿篙咖啡莊園~宛如來到世外桃園~觀景平台~俯視山谷的

   南投鹿蒿咖啡莊園

  ↑等了一會~2杯飲品+2份甜點上桌

   南投鹿蒿咖啡莊園

  ↑德國起司布丁180元~小青沒細看

    以為是我們喜歡的檸檬口味~顏色是金黃色

          點個新口味也不錯~奶香味濃郁的起司布丁

    帶著淡淡的起司味~冰涼的口感~是很清爽的午茶甜點~南投魚池鹿篙咖啡莊園~宛如來到世外桃園~觀景平台~俯視山谷的

   南投鹿蒿咖啡莊園

  ↑檸檬香草起司120元~小靑就是喜歡檸檬的味道

    那酸甜口感~非常的醒腦作用~南投魚池鹿篙咖啡莊園~宛如來到世外桃園~觀景平台~俯視山谷的

   南投鹿蒿咖啡莊園

  ↑左熱卡布奇諾加肉桂~右熱香草拿鐵

    這裡的咖啡~喝起來特別香淳好喝

    加上好心情~舒爽~南投魚池鹿篙咖啡莊園~宛如來到世外桃園~觀景平台~俯視山谷的

   南投鹿蒿咖啡莊園

  ↑感謝我家爸爸~週末假日~帶著小青趴趴走

    享受幸福的假日快樂遊~南投魚池鹿篙咖啡莊園~宛如來到世外桃園~觀景平台~俯視山谷的

   南投鹿蒿咖啡莊園

   南投魚池鹿篙咖啡莊園~宛如來到世外桃園~觀景平台~俯視山谷的

   南投鹿蒿咖啡莊園

   南投魚池鹿篙咖啡莊園~宛如來到世外桃園~觀景平台~俯視山谷的

   南投鹿蒿咖啡莊園

  ↑莊園四週都是綠油油的茶園~視野非常的好

    好天氣~不下雨~沒啥太陽~在這優美的環境走走逛逛

    會是非常舒心健身的好地方~南投魚池鹿篙咖啡莊園~宛如來到世外桃園~觀景平台~俯視山谷的

   南投鹿蒿咖啡莊園

  ↑咖啡步道~等下次有機會~沒下雨時

    再好好逛走一方~今日就拍拍照囉~南投魚池鹿篙咖啡莊園~宛如來到世外桃園~觀景平台~俯視山谷的

   南投鹿蒿咖啡莊園

   南投鹿蒿咖啡莊園

   南投鹿蒿咖啡莊園

  ↑我在鹿篙喝台灣產ㄟ咖啡~在這美美的環境

    忍不住多拍了好多照片~開心~南投魚池鹿篙咖啡莊園~宛如來到世外桃園~觀景平台~俯視山谷的

   南投鹿蒿咖啡莊園

  ↑來鹿篙免擔心停車問題~這有大大的停車場

    安全方便~南投魚池鹿篙咖啡莊園~宛如來到世外桃園~觀景平台~俯視山谷的

   南投鹿蒿咖啡莊園

  ↑實景與手遊寶可夢相關補給站截圖~到此一抓~南投魚池鹿篙咖啡莊園~宛如來到世外桃園~觀景平台~俯視山谷的

   南投魚池鹿篙咖啡莊園~宛如來到世外桃園~觀景平台~俯視山谷的

  ↑店家資訊

    店名~鹿篙咖啡莊園

    地址~南投縣魚池鄉新城村香茶巷31-6號

    電話~04-9289-5520

    營業時間~09:00-17:00

文章標籤
魚池鹿篙咖啡莊園 鹿篙咖啡莊園 觀景平台 日月潭精品咖啡冠軍 停車方便 石龍宮 土地公爺爺 吃泡麵
創作者介紹
創作者 鯨與小孩 的頭像
鯨與小孩

莫言&莫語的部落格

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

鹿篙咖啡莊園

phone049-289-5520
place南投縣魚池鄉新城村香茶巷31-6號
4.13 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.17
服務品質
4.03
裝潢氣氛
4.22
CP值
4.00
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up