↑放假日就是玩耍日~找間口袋名單的網美景點

點杯咖啡+甜點~放鬆的午茶時刻~

↑114年1月1日~元旦放假日在週三~想著~跨年的年輕人

一大早應該還在睡夢中~那沒有跨年的我們

是否可以從容出遊~果然按小青的想法~這天高速公路上

真的完全沒塞車~很快來到我們的目的地~中寮石龍宮~

↑之前聽說石龍宮大火~大殿被燒成一片焦黑

但神蹟的是~土地公神像卻全員安好~連鬍鬚都平安

真的太讚了~今年的第一天~我們就來去~參拜土地公爺爺

吃泡麵囉~

↑南投中寮石龍宮~大火後卻復原的很快~很好

感謝廟方及各方志工~讓我們這些信眾~可以安心的拜拜

還有吃好吃的泡麵~ 之前小青有記錄文~有興趣請點我聯結

元旦第1天~小青和爸爸在石龍宮~開心吃泡麵~

↑之後~來到~網美景點~鹿篙咖啡莊園

它位於南投魚池山林盆地中~海拔600-700公尺

延著此步道往上走~可欣賞茶園及遠方的美景

今日天冷且微飄雨~注意腳下安全喔~

↑進入店內~有這告示牌~入園提醒

低消1人1杯飲品~拿菜單填入人數~空桌即可入座

至櫃台點餐結帳~本店採自助取餐~用完餐也煩請

送至餐盤回收區~很清楚告示

↑左邊即是大大的櫃檯~點餐及製做飲品的地方

服務員都親切有禮~

↑餐盤回收區~就在一進門的右邊

嗯~看這櫃檯的杯盤~生意真的很好呢~

↑甜點櫃~各各都很吸睛

↑我們選在這半二樓的位置~因為一樓幾乎滿位

這位置坐起來蠻舒服~視野也很讚~可以看到大落地窗外

綠油油漂亮的景緻~雖然今天天氣不佳

但心情是美麗的~

↑瞧~整面大大的玻璃屋~天氣好時

可以想像那藍天白雲~進到屋內的景象

沙發區的部分~更顯慵懶氣息~好放鬆的fu~

↑鹿篙咖啡莊園~果然是人氣極高的咖啡廳

聽說之前連平日都是客滿的~只能買外帶杯

今日想來一大半的人~都還在睡夢中呢~

↑菜單就一大頁~標準的甜點咖啡屋

但有簡單的2口味披薩~重點~在這低消是飲品

甜點和披薩~都不算是低消喔~

↑今日帳單~點餐給陣動鈴~

↑鹿篙莊園~獲選日月潭精品咖啡評鑑冠軍~

↑在2024永續農村精品咖啡莊園甄選中

獲得永續示範莊園獎~真的太厲害~

↑這一牌木櫃裡~擺放了各式莊園咖啡豆

可以慢慢看~慢慢挑~想買回家享用~都可洽服務員~

↑這區是自助區~需要的白開水~衛生紙~刀叉

還有放包包的籃子~都請自取~還有看板字樣供拍照~

↑等了一會~2杯飲品+2份甜點上桌

↑德國起司布丁180元~小青沒細看

以為是我們喜歡的檸檬口味~顏色是金黃色

點個新口味也不錯~奶香味濃郁的起司布丁

帶著淡淡的起司味~冰涼的口感~是很清爽的午茶甜點~

↑檸檬香草起司120元~小靑就是喜歡檸檬的味道

那酸甜口感~非常的醒腦作用~

↑左熱卡布奇諾加肉桂~右熱香草拿鐵

這裡的咖啡~喝起來特別香淳好喝

加上好心情~舒爽~

↑感謝我家爸爸~週末假日~帶著小青趴趴走

享受幸福的假日快樂遊~

↑莊園四週都是綠油油的茶園~視野非常的好

好天氣~不下雨~沒啥太陽~在這優美的環境走走逛逛

會是非常舒心健身的好地方~

↑咖啡步道~等下次有機會~沒下雨時

再好好逛走一方~今日就拍拍照囉~

↑我在鹿篙喝台灣產ㄟ咖啡~在這美美的環境

忍不住多拍了好多照片~開心~

↑來鹿篙免擔心停車問題~這有大大的停車場

安全方便~

↑實景與手遊寶可夢相關補給站截圖~到此一抓~

↑店家資訊

店名~鹿篙咖啡莊園

地址~南投縣魚池鄉新城村香茶巷31-6號

電話~04-9289-5520

營業時間~09:00-17:00