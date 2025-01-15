↑放假日就是玩耍日~找間口袋名單的網美景點
點杯咖啡+甜點~放鬆的午茶時刻~
↑114年1月1日~元旦放假日在週三~想著~跨年的年輕人
一大早應該還在睡夢中~那沒有跨年的我們
是否可以從容出遊~果然按小青的想法~這天高速公路上
真的完全沒塞車~很快來到我們的目的地~中寮石龍宮~
↑之前聽說石龍宮大火~大殿被燒成一片焦黑
但神蹟的是~土地公神像卻全員安好~連鬍鬚都平安
真的太讚了~今年的第一天~我們就來去~參拜土地公爺爺
吃泡麵囉~
↑南投中寮石龍宮~大火後卻復原的很快~很好
感謝廟方及各方志工~讓我們這些信眾~可以安心的拜拜
還有吃好吃的泡麵~之前小青有記錄文~有興趣請點我聯結
元旦第1天~小青和爸爸在石龍宮~開心吃泡麵~
↑之後~來到~網美景點~鹿篙咖啡莊園
它位於南投魚池山林盆地中~海拔600-700公尺
延著此步道往上走~可欣賞茶園及遠方的美景
今日天冷且微飄雨~注意腳下安全喔~
↑進入店內~有這告示牌~入園提醒
低消1人1杯飲品~拿菜單填入人數~空桌即可入座
至櫃台點餐結帳~本店採自助取餐~用完餐也煩請
送至餐盤回收區~很清楚告示
↑左邊即是大大的櫃檯~點餐及製做飲品的地方
服務員都親切有禮~
↑餐盤回收區~就在一進門的右邊
嗯~看這櫃檯的杯盤~生意真的很好呢~
↑甜點櫃~各各都很吸睛
↑我們選在這半二樓的位置~因為一樓幾乎滿位
這位置坐起來蠻舒服~視野也很讚~可以看到大落地窗外
綠油油漂亮的景緻~雖然今天天氣不佳
但心情是美麗的~
↑瞧~整面大大的玻璃屋~天氣好時
可以想像那藍天白雲~進到屋內的景象
沙發區的部分~更顯慵懶氣息~好放鬆的fu~
↑鹿篙咖啡莊園~果然是人氣極高的咖啡廳
聽說之前連平日都是客滿的~只能買外帶杯
今日想來一大半的人~都還在睡夢中呢~
↑菜單就一大頁~標準的甜點咖啡屋
但有簡單的2口味披薩~重點~在這低消是飲品
甜點和披薩~都不算是低消喔~
↑今日帳單~點餐給陣動鈴~
↑鹿篙莊園~獲選日月潭精品咖啡評鑑冠軍~
↑在2024永續農村精品咖啡莊園甄選中
獲得永續示範莊園獎~真的太厲害~
↑這一牌木櫃裡~擺放了各式莊園咖啡豆
可以慢慢看~慢慢挑~想買回家享用~都可洽服務員~
↑這區是自助區~需要的白開水~衛生紙~刀叉
還有放包包的籃子~都請自取~還有看板字樣供拍照~
↑等了一會~2杯飲品+2份甜點上桌
↑德國起司布丁180元~小青沒細看
以為是我們喜歡的檸檬口味~顏色是金黃色
點個新口味也不錯~奶香味濃郁的起司布丁
帶著淡淡的起司味~冰涼的口感~是很清爽的午茶甜點~
↑檸檬香草起司120元~小靑就是喜歡檸檬的味道
那酸甜口感~非常的醒腦作用~
↑左熱卡布奇諾加肉桂~右熱香草拿鐵
這裡的咖啡~喝起來特別香淳好喝
加上好心情~舒爽~
↑感謝我家爸爸~週末假日~帶著小青趴趴走
享受幸福的假日快樂遊~
↑莊園四週都是綠油油的茶園~視野非常的好
好天氣~不下雨~沒啥太陽~在這優美的環境走走逛逛
會是非常舒心健身的好地方~
↑咖啡步道~等下次有機會~沒下雨時
再好好逛走一方~今日就拍拍照囉~
↑我在鹿篙喝台灣產ㄟ咖啡~在這美美的環境
忍不住多拍了好多照片~開心~
↑來鹿篙免擔心停車問題~這有大大的停車場
安全方便~
↑實景與手遊寶可夢相關補給站截圖~到此一抓~
↑店家資訊
店名~鹿篙咖啡莊園
地址~南投縣魚池鄉新城村香茶巷31-6號
電話~04-9289-5520
營業時間~09:00-17:00