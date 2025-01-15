潔西麻最近很常滑抖音

在抖音上看到這間虎秋文昌雞

所以就在去彰化的時候多開一點路下來雲林這裡買文昌雞

這間文昌雞在虎尾早市的附近

不太好停車

要停去媽祖廟那邊

然後再走幾條街走過來

距離不會很遠

大概十分鐘之內可以走到這裡

先看一下菜單

有文昌雞 豆豉雞 醉雞 叉燒 滷水鴨是假日限定才有的

飯的選項還有少飯 去飯 半飯 讓食量不同的人有多項選擇

其他還有小菜跟飲料

潔西麻看完後決定用外帶的方式

老闆是個非常有耐性的人

對潔西麻的詢問都一一解釋為什麼餐點這樣餐點那樣

點好餐後就站著等一下老闆盛裝盒飯

等餐時隨手拍拍店裡的模樣

前面香噴噴的食材全部吊掛著

免費的例湯

自己從旁邊拿紙碗裝湯

有附碗蓋

這個湯很濃郁

因為用勺子一撈

滿滿的有肉雞骨

老闆還豪邁的放進一些蔬菜一起燉煮

熱熱的喝很好喝

湯碗就放在這個紫外線殺菌碗櫃的上面

洗手間外面的布簾

店裡的樣子

座位數沒有很多

不過大家都是吃完飯就離開

所以大小空間沒有什麼太大的關係

老闆整理的蠻乾淨

潔西麻來的時候已經過午餐時間了

所以人較少

請老闆在蓋子蓋上之前讓我拍一下盒飯裡的菜色

這些總共290元

對客人很有耐心的老闆

他對自己的文昌雞很有信心

潔西麻買了雞心50元 雞肝50元 雞腳2隻20元 雞脖子2隻40元

盒飯買的是雙星飯130元

就是雙拼的意思

雞腳有一大一小

大隻雞腳Q彈比較好吃

小隻雞腳則是比較入味

雞心跟雞肝都不會很柴

尤其是雞肝

口感軟硬適中不會過鹹或過淡

蠻好吃的

雞脖子有點嚇到

是連雞頭一起給

雞頭跟雞皇冠潔西麻跟女兒都不敢吃

只吃了脖子那段

黃色皮的那個應該就是文昌雞

蠻水嫩好吃的

另一個口味也不錯

配菜裡的苦瓜味道很特別唷

那個苦瓜是涼拌酸甜味的

苦瓜的苦味不會很明顯

吃起來脆脆的

高麗菜口味較淡

但很清甜

這些份量是吃潔西麻跟女兒二個人剛剛好

可能是我們兩個那天都不太餓

不然這個盒飯是一個人的正常份量唷

店家資訊：

虎秋文昌雞 Facebook

電話：0976 402 024

地址：雲林縣虎尾鎮和平路122號

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