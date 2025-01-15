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潔西麻的美食日記─【雲林/虎尾】虎秋文昌雞

2025年菜外帶 雲林美食 虎尾美食 虎尾小吃 more
2025-01-15 09:50:00 文字：潔西貝比的生活小事
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潔西貝比的生活小事

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【雲林/虎尾】虎秋文昌雞

潔西麻最近很常滑抖音

在抖音上看到這間虎秋文昌雞

所以就在去彰化的時候多開一點路下來雲林這裡買文昌雞

這間文昌雞在虎尾早市的附近

不太好停車

要停去媽祖廟那邊

然後再走幾條街走過來

距離不會很遠

大概十分鐘之內可以走到這裡

【雲林/虎尾】虎秋文昌雞

先看一下菜單

有文昌雞 豆豉雞 醉雞 叉燒 滷水鴨是假日限定才有的 

飯的選項還有少飯 去飯 半飯 讓食量不同的人有多項選擇  

其他還有小菜跟飲料

潔西麻看完後決定用外帶的方式

【雲林/虎尾】虎秋文昌雞

老闆是個非常有耐性的人

對潔西麻的詢問都一一解釋為什麼餐點這樣餐點那樣

點好餐後就站著等一下老闆盛裝盒飯

等餐時隨手拍拍店裡的模樣

前面香噴噴的食材全部吊掛著

【雲林/虎尾】虎秋文昌雞

免費的例湯

自己從旁邊拿紙碗裝湯

有附碗蓋

這個湯很濃郁

因為用勺子一撈

滿滿的有肉雞骨

老闆還豪邁的放進一些蔬菜一起燉煮

熱熱的喝很好喝

【雲林/虎尾】虎秋文昌雞

湯碗就放在這個紫外線殺菌碗櫃的上面

【雲林/虎尾】虎秋文昌雞

洗手間外面的布簾

【雲林/虎尾】虎秋文昌雞

店裡的樣子

座位數沒有很多

不過大家都是吃完飯就離開

所以大小空間沒有什麼太大的關係

【雲林/虎尾】虎秋文昌雞

老闆整理的蠻乾淨

潔西麻來的時候已經過午餐時間了

所以人較少

【雲林/虎尾】虎秋文昌雞

請老闆在蓋子蓋上之前讓我拍一下盒飯裡的菜色

這些總共290元

【雲林/虎尾】虎秋文昌雞

對客人很有耐心的老闆

他對自己的文昌雞很有信心

【雲林/虎尾】虎秋文昌雞

潔西麻買了雞心50元 雞肝50元 雞腳2隻20元 雞脖子2隻40元

盒飯買的是雙星飯130元

就是雙拼的意思

【雲林/虎尾】虎秋文昌雞

雞腳有一大一小 

大隻雞腳Q彈比較好吃

小隻雞腳則是比較入味

雞心跟雞肝都不會很柴

尤其是雞肝

口感軟硬適中不會過鹹或過淡

蠻好吃的

【雲林/虎尾】虎秋文昌雞

雞脖子有點嚇到

是連雞頭一起給

雞頭跟雞皇冠潔西麻跟女兒都不敢吃

只吃了脖子那段

【雲林/虎尾】虎秋文昌雞

黃色皮的那個應該就是文昌雞

蠻水嫩好吃的

另一個口味也不錯

配菜裡的苦瓜味道很特別唷

那個苦瓜是涼拌酸甜味的

苦瓜的苦味不會很明顯

吃起來脆脆的

高麗菜口味較淡

但很清甜

這些份量是吃潔西麻跟女兒二個人剛剛好

可能是我們兩個那天都不太餓

不然這個盒飯是一個人的正常份量唷

 

店家資訊：

虎秋文昌雞 Facebook

電話：0976 402 024

地址：雲林縣虎尾鎮和平路122號

 

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雲林美食 虎尾美食 虎尾小吃 文昌雞 虎秋文昌雞
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廖潔西

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虎秋文昌雞

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3.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
3.00
CP值
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