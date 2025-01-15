去(2024)年11月某週五無聊在FB搜尋，就又意外發現有沒吃過的潤餅(真的是幾乎每搜都有新發現!)

該潤餅位於雲林土庫鎮的馬光，發現後隔兩天我就衝啦

我也順便尋找附近美食，是一家早上十點就開業的「馬光古早味蚵嗲」

除了蚵嗲，還有我首次見識的「清薑肉嗲」，超多的薑，意外合味好吃!

雲林縣旅遊資訊可參考

→klook客路 雲林縣旅遊活動

→ kkday 雲林縣自由行推薦

→ ezTravel易遊網 雲林縣住宿

餐廳名稱：馬光古早味蚵嗲(雲林縣土庫鎮新生街9-2號)

營業資訊：05-6655351 10:00-18:00

餐點介紹：清薑肉嗲/蚵嗲/肉嗲/菜嗲/炸粿/炸豆腐

用餐日期：2024.11



檢視較大的地圖

▲馬光古早味蚵嗲 店面

馬光是土庫鎮偏北的小地方，以「馬光厝順安宮」為中心，週邊熱鬧而已

而「馬光古早味蚵嗲」也就在 宮廟前的廣場旁邊

廣場在午後也會開始有好幾個路邊攤，香腸、雞排、紅豆餅、......都是熱門的小吃

不過因為我得在中午搭公車，這次無緣吃到

(客串演出: J哥、Na哥)

馬光古早味蚵嗲 菜單(拍攝日期：2024.11)

▲菜單簡單，就都是炸物；店家推薦的就是蚵嗲和清薑肉嗲 ，兩者還可以加價加量

我很少吃蚵嗲，這次是第二次而已(參考文章→[南投埔里]游記扣仔嗲。現炸蚵嗲/肉嗲/魷魚嗲/炸豆腐。沾五香醋更好吃!)

不知道 薑配肉嗲是否常見(就像蚵嗲幾乎都有韭菜)?

後來從網路搜尋，似乎僅在「雲林」才會加(超多)薑在炸肉嗲中!

▲馬光古早味蚵嗲 清薑肉嗲製作過程

雖然油鍋上的架子已經有不少炸好的，但我點餐後老闆還是把生麵糊拿出來現做(可能油鍋上炸好的都剛好不是我點吧?)

清薑肉嗲的做法是先在專門用來做嗲的平匙上抹一層薄麵糊，然後老闆抓一把滿滿把薑絲鋪在上面，再放生豬肉，最後抹上麵糊把薑絲和豬肉完整覆蓋起來，並且整匙下油鍋啦； 蚵嗲做法則依序在平匙抹上麵糊、菜料、薑絲、蚵仔、菜料，再抹麵糊覆蓋

清薑肉嗲 NT 40

肉瘦且精實、有Q勁，看不到白白的肥肉，也有肉的鮮味，我喜歡! 而滿滿的短薑絲香氣濃郁、微辛辣不嗆。肉和薑的份量約1：1，但味道還是薑略為勝出。我喜歡有薑入菜，也敢單吃薑絲和薑片，但我也知道大多(正常)人是把薑當佐料來配著其他食物一起吃或直接避開挑掉，而因此我看到老闆在做清薑肉嗲時在麵糊上放滿滿一把薑絲，乍看就像是個惡作劇。但網路上說大多雲林人都超愛吃薑，也剛好投我所好，總之我也很喜歡! 當然，對於不敢吃薑的人客，也是有無薑的純肉嗲可以選囉

蚵嗲 NT 40

滿滿菜料，除了有主角的韭菜，還有豆芽菜以及...薑!!

薑絲是在做蚵嗲時另外加的，而非事先混進菜料中，所以不敢吃薑的人客應該也能請老闆做無薑的蚵嗲囉；麵糊真的是包覆用為主，不會多到讓人感覺都是炸麵糊味，也因此口感不會太軟糊或感覺含油量很多。蚵仔飽滿、韭菜風味濃重、薑絲點綴辛香，而豆芽菜則是增添口感層次。整體吃起來外層炸得焦脆，內餡又保留濕軟口感，但又有碎豆芽菜的清脆度，層次豐富，油味淡淡的且乾淨

雲林縣旅遊資訊可參考

→klook客路 雲林縣旅遊活動

→ kkday 雲林縣自由行推薦

→ ezTravel易遊網 雲林縣住宿

以上。