來自北海道的湯咖哩，現在不用出國也能享受到這美味！

目前在台灣有三間分店大直美麗華、林口三井

以及台南。熱愛咖哩的Ruby怎麼能錯過這來自北海道的美味呢~

在點餐時，依自己喜好先選主餐、再選湯底與辣度，

如果食量較大，還可以額外點配料，

讓湯咖哩更加豐富彭派。內用也提供兒童餐具及座椅。

線上菜單 : https://www.mulino.tw/tw/brand/menu/suage

選擇湯底有招牌原味、椰奶湯底及蝦味湯底+20，

辣度選項從不辣到特辣，共六種辣度。

各分店都有限定的湯底，美麗華限定湯底是蝦味湯底，

林口三井是墨魚，台南則是蟹味湯底。

每碗湯咖哩的靈魂湯底都經過長時間熬煮，香濃而不膩，

搭配豐富的主菜與配料，讓人回味無窮，如需加湯要另外加價。

內用時，白飯可以無限續添，

可在飯上淋上一些檸檬汁，增添清爽的層次感。

生菜沙拉則可選擇要或不要，

搭配和風醬汁，開胃又解膩。

Speical湯咖哩 $480

唐揚雞、德式香腸、炙燒角煮、厚切培根和脆皮雞肉串，

第一次來點這個就對了，就什麼樣的配料都可以吃到。



綜合串燒湯咖哩 $390

精選多種串燒，搭配湯底讓口感更加豐富。

每一份主餐咖哩的配料有水煮蛋、南瓜、青椒、

馬鈴薯、紅蘿蔔、茄子、鴻喜菇、玉米筍、櫛瓜。

漢堡排湯咖哩 $390

多汁的漢堡排加上微辣的咖哩湯底完美融合，

真的是滿足的一餐。

經典咖哩風味或是創新的咖哩新搭配吃法，

Suage 北海道湯咖哩都能滿足不同饕客的味蕾。

邀三五好友一起來品嚐這份來自北海道的暖心咖哩料理吧！

【店家資訊】

👉Suage 北海道湯咖哩美麗華

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🏠台北市中山區敬業三路20號B1

🚈捷運劍南路站

☎️02 8502 5999

⏰AM11:00~PM21:00





此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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