台中燒肉店黑馬「知肉極緻韓燒肉」，當月壽星直接送你三大超韓饗宴「銷魂上肩胛豬+海帶湯+韓幣造型$300折價券」，讓你體驗在韓國慶生的奢華感！誠意滿滿～

台中燒肉店黑馬就是這間榮獲「2024台中十大燒烤名店」的「知肉極緻韓燒肉」，可是網路票選從600間烤肉店脫穎而出，他們家六款小菜、生菜都能無限續，還有韓國傳統甜米露可以喝到飽！知肉極緻韓燒肉全程專人桌邊代烤讓你輕鬆大口吃肉，超加分！必點25cm「銷魂大刀牛舌」，從舌尖吃到舌根，一次滿足兩種口感！新推出的「韓國棋盤燒肉」真的超炫炮，讓你一次滿足厚切方塊牛、豬雙拼！連外面少見的「銷魂鹽烤白燒鰻魚」這裡也吃得到，霸氣給你一整條，外脆內嫩充滿膠質感，真的很好吃！不只燒肉，知肉極緻韓燒肉各式韓食料理也都有水準，必點超水嫩的「烏金蟹膏烘蛋」，鋪滿蟹膏，再刨上烏魚子，每一口都讓人驚艷～每日限量的「元祖一隻雞」建議提前預訂，雞肉超嫩、湯頭清甜又好喝！飯後還有韓國糖餅冰淇淋～另外當月壽星直接送你三大超韓饗宴「銷魂上肩胛豬＋海帶湯＋韓幣造型$300折價券」，讓你體驗在韓國慶生的奢華感！真的超有誠意！下次想找台中適合慶生的燒肉店，這間「知肉極緻韓燒肉-台中中科店」推薦給你！

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「知肉極緻韓燒肉-台中中科店」就位在中科商圈內，鄰近東海大學、台中工業區，開車前來的話，可以將車停在斜對面的特約停車場「福科停車場」，最多可折抵兩小時停車費。對了！「知肉極緻韓燒肉」台中公益路上也有一間分店喔。

店裝潢走輕奢華極簡風格，用餐空間非常寬敞，完全不會有擁擠感，非常舒適。2樓還有獨立包廂，最多可以容納24人，超適合公司包場聚會，過節慶生也很適合。

一進門就有超炫砲的燒酒造型販賣機，真的超吸睛～

提供各式韓國進口果汁、燒酒等多款飲料，可以跟店員購買代幣，就能投販賣機啦！(一枚代幣為$50元)

還沒開烤之前，店員會先招待一盤開胃菜「醬海鮮」，裏頭滿滿海鮮，雖然是招待的，但是誠意滿滿。

時令手作韓式小菜總共有18種，每日固定提供六種且都是無限量供應，這樣每次來用餐就能品嘗到不同的小菜。這裡的包肉生菜，包括美生菜、紫蘇葉、蒜頭、辣椒、黃瓜條、洋蔥也是無限量供應，而且都很新鮮。沾醬有香油泡椒、生菜包肉醬、紫蘇鹽，其中紫蘇鹽真的外面很少見，拿來沾肉特別好吃。

🔺烏金蟹膏烘蛋 $480

「烏金蟹膏烘蛋」一上桌就超級誘人！鋪上滿滿蟹膏、還刨上滿滿烏魚子，每一口都鮮嫩又濃郁到不行～

🔺元祖一隻雞 $750

「元祖一隻雞」真的就是整隻雞在裡面，燉煮時間夠久，肉質口感真的軟嫩到不行～湯頭融入一整雞的精華，沒有過多調味就非常甘甜好喝，配料還有馬鈴薯、韓國年糕等等，覺得不夠味還有附上蒜泥、韓國辣椒醬可以自行調整，對了，元祖一隻雞為每日限量，想吃建議事先預訂。

其他間燒肉店幾乎都提供免費熱雞湯，「知肉極緻韓燒肉」很不同，是提供免費韓國傳統「甜米露」，就是汗蒸幕完會喝的飲料，甘甜的味道很適合搭配燒肉。

🔺銷魂大刀牛舌 $780

「銷魂大刀牛舌 」真的是我吃過最長的牛舌！完整牛舌大刀一切，從舌根到舌尖至少25公分長度，視覺感很衝擊！烤起來自帶奶油香氣，舌尖彈牙又脆口，舌根則是柔軟又脆口，真的不僅外觀浮誇也非常好吃！

🔺韓國棋盤燒肉 $880

「韓國棋盤燒肉」竟然用牛肉、豬肉當作棋子，烤盤當作棋盤，整整齊齊排出棋盤的造型，也太吸睛了吧？！這樣能一次吃到黃金上肩胛豬排以及Prime平鐵牛肉，真的太滿足～

然後都是選用油脂豐富的部位，立方造型咬起來特別彈牙多汁，也很適合包生菜一起享用。

來「知肉極緻韓燒肉」用餐一定要帶當月壽星一起來！因為他們家的生日禮一次送三樣，超級有誠意！絕對是台中最推薦慶生的燒肉餐廳！第一樣就是直接送你$300元的韓幣造型折價券，真的很狂～

再來會送上韓國當地生日傳統必喝的「豬肉海帶湯」，重本使用伊比利豬肉片，真的非常好喝！

最後還有一大片「銷魂上肩胛豬」，以蘋果木煙燻上桌，是不是很有生日用餐儀式感！

口感很嫩，也很適合搭配生菜享用！

🔺知肉皇家和牛牛排 $980

想吃和牛的話，推薦這道CP值最高的「知肉皇家和牛牛排」，大理石般的油花超級美，擁有入口即化的口感，肉香超濃郁，價格不用破千就能享受到這奢華的滋味。

🔺PRIME 布雷德牛排 $560

「PRIME 布雷德牛排」就是板腱牛部位，中間有一條筋，略帶口感，但咬起來還是很多汁。

🔺小腹肋排肉 $450

「小腹肋排肉」選用美國安格斯牛的肩胛肉部位，吃起來軟硬適中，牛肉甜味很明顯，油脂分布剛好不會膩口。

🔺銷魂烤腸 $290

這個「銷魂烤腸」沒點你會後悔！超入味，重點是沒什麼腥味，烤至金黃酥脆，咬起來軟嫩有嚼勁，真的是我吃過最好吃的烤腸之一。

🔺銷魂鹽烤白燒鰻魚 $860

「銷魂鹽烤白燒鰻魚」這個外面很少見，拜託一定要點！超大一隻直接佔滿烤盤，跟一般烤鰻魚不同的是，沒有刷醬去烤，吃得到鰻魚本身香氣，烤到表皮金黃色澤，魚骨頭也整個化開來，吃起來外脆內嫩，尤其尾巴部分還很有膠質感，沒想到原味的烤鰻魚可以那麼好吃！

飯後甜點是「韓國糖餅焦糖牛奶冰淇淋」，每一口都是甜而不膩，Q彈糖餅搭配香濃焦糖冰淇淋，讓人忍不住一口接一口，替這頓韓式大餐畫下完美句點。

無酒精特調飲料「洛玫小茶王」喝起來有洛神花酸甜，並帶有玫瑰花香～另一款「熱帶粉紅女神」就是酸酸甜甜的紅心芭樂汁，兩款瓶子都有精緻的設計感。

台中真的不愧是燒肉王國！想吃韓式燒肉，推薦一定要來這間「知肉極緻韓燒肉」，有六種韓國小菜、包肉生菜以及韓國傳統甜米露無限供應，不管牛肉、豬肉的肉質都很不錯，更棒的這裡各式特色韓式料理都點得到！難怪能在「2024台中十大燒烤名店」600間烤肉店脫穎而出～「知肉極緻韓燒肉」假日很容易客滿，想吃的朋友，記得事先訂位唷～生日慶生餐廳推薦，知肉極緻韓燒肉也絕對你是首選！