【伴心早餐】全台首創秘汁焢肉千層蛋餅！入口即化又充滿膠質感，真的吃一次就愛上！早午餐拼盤通通$200元有找，CP值超高！鹹香涮嘴的厚炸豬排炒泡麵也很推薦～

終於吃到「伴心早餐」傳說中的秘汁焢肉千層蛋餅！外皮超酥脆，咬下去肉汁嘴裡噴發又充滿膠質口感，真的吃一次就愛上！伴心早餐離峰時段生意也超好，說是新莊板橋最強最好吃的早餐店也不為過！另外芋泥起司蛋餅也不能錯過，極厚牽絲芋泥吃起來也超級滿足！伴心早餐還有超豐盛的早午餐拼盤，有法式吐司、嫩蛋、菲力雞排、沙拉、德腸，還附一杯紅茶，竟然只要$160元，是不是CP值很高！厚炸豬排炒泡麵也很推薦，大塊豬排搭配鹹香涮嘴的炒泡麵，真的有夠讚！天冷還可以來碗料多實在的玉米濃湯～這間就是位在新莊的「伴心早餐-新莊復興店」，趕快收藏起來去試試吧！

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「伴心早餐-新莊復興店」就位在新莊體育園區附近，開車可以停在體育園區路邊的停車格，或是新莊運動公園地下停車場，走路10分鐘內可以抵達，斜對面也有小小的收費停車場。

除了伴心早餐新莊復興店之外，在板橋也有伴心早餐板橋文聖店，全新的店裝潢就像是有規模的咖啡廳，但賣的是平價的早餐、早午餐，而且免收服務費，難怪生意很好，當天平日去用餐，也一直都是客滿狀態，外帶客人也不少，翻桌率很快，稍微等一下就有座位。

🔺伴經典套餐 $160

你沒有看錯，這份量超大的「伴經典套餐」竟然只要$160元！法式厚片吐司、嫩蛋、菲力雞排、沙拉、德式香腸，早午餐元素通通有，還附一杯紅茶，份量超值，真的CP值爆表！

法式吐司香甜柔軟，帶著濃郁奶香，淋上蜂蜜真的超好吃！雞排挺厚一片，咬起來軟嫩多汁，雖然平價，但整體口味上還不錯。

🔺秘汁焢肉千層蛋餅 $90

🔺芋見乳酪千層蛋餅 $80

俗話說「早餐吃得像皇帝」，那一定要來份超猛的「秘汁焢肉千層蛋餅」，超大的焢肉，搭配酥脆的蛋餅皮，咬下去油脂在嘴裡化開，肥而不膩口還帶有膠質感，早餐來一份，包準你元氣滿滿。

「芋見乳酪千層蛋餅」也是推薦必點！這芋泥厚度絕對能滿足芋泥控，加上牽絲起司，鹹鹹甜甜的滋味以及酥脆的蛋餅皮，真的很好吃！

🔺厚炸豬排炒泡麵 $149

早餐店竟然吃得到如此厚的「厚炸豬排炒泡麵」，豬排真的外脆內嫩很好吃！炒泡麵非常彈牙，完全不軟爛，很推薦加辣，吃起來更涮嘴～

🔺招牌秘醬牛漢堡 $120

「招牌秘醬牛漢堡」用料超實在！有蛋、番茄、起司、生菜，還有酥脆的薯餅及多汁漢堡排，搭配自帶奶香的漢堡麵包，咬下去滿滿幸福感。尤其薯餅和漢堡的組合，口感真的更豐富層次感！

🔺QQ地瓜球 $45

「QQ地瓜球」外皮酥脆，內餡軟Q，咬開來還有滿滿香甜的芋泥，每一口都好滿足！

新上市的玉米濃湯不要錯過了！料多又實在，鹹度也很剛好。

🔺特調豆漿紅茶 $30

🔺牧場鮮奶茶 $45

飲料很推薦這杯「特調豆漿紅茶」，甜度剛好，喝起來很順口～再來這杯漸層的「牧場鮮奶茶」，上層還有綿密奶泡，底部是濃郁紅茶，奶香、茶香都有出來。

新莊這間「伴心早餐-新莊復興店」已是在地人氣早餐店，店內用餐空間溫馨又舒適，無論是內用還是外帶都很方便，必點必吃他們家全台首創的「秘汁焢肉千層蛋餅」，還有內餡超厚實的「芋見乳酪千層蛋餅」，高CP值早午餐拼盤通通$200元有找，而且也很好吃，真的是新莊必吃早餐店之一。