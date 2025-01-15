每當寒流來襲，腦海裡只浮現一個選項——「火鍋」！這次我們選擇了位於中山商圈新光三越南西館7樓的呷哺呷哺火鍋。

呷哺呷哺的最大亮點，就是一個人也能享受鴛鴦鍋。

菜單上的選擇非常豐富，從肉品到海鮮再到素食都一應俱全。點餐方式也超簡單：先選主食，再挑鍋底（最多可選兩種湯底），最後選飲品，掃描桌上的QR碼點好餐就完成啦！

如果想奢侈一點犒賞自己，不妨試試看澳洲M7和牛套餐。

餐桌上還貼心地設有USB插座，簡直是為現代離不開手機的族群量身打造！

桌邊的小抽屜裡藏著餐巾紙和溼紙巾。

在自助區可以找到各式麵類，像是雞絲麵、粉絲、蒸煮麵和王子麵。因為空間有限，這些麵食整齊地擺放在木櫃第二層的籃子裡。

除了麵食，自助區還有白飯和咖哩飯可供選擇。

濃郁的咖哩香氣一掀鍋蓋就撲鼻而來。

但咖哩裡的配料以蔬菜為主，幾乎沒看到肉的身影。

開胃小菜區有泡菜、百香木瓜和油條，其中泡菜和百香木瓜特別開胃。這油條？！哈～好吧直接吃當然可以，如果選了麻辣湯底，把油條泡進湯裡就很搭！

基本吃火鍋的醬料都有，比較特別的是菌菇醬、水蜜桃醋，醬料區有放製一個秘製醬料推薦搭配，有興趣的朋友可以按照上的方法試試看。

極尚霜降豬肉套餐 $429元

壽喜柚香鍋 / 養生菌菇鍋

壽喜柚香鍋的湯底感覺像是稀釋版的壽喜燒醬，再加上一點柚子香氣，適合煮食但直接喝會偏鹹。養生菌菇鍋的湯裡面有細小的菇類，聞起來是滿滿的菇香，喝起來則是自然的甜味。

樂活蔬菜盤雖然內容新鮮有活力，但份量真的不多，是目前我們吃過火鍋套餐中菜量最少的一家。高麗菜只有幾片，吃完感覺有點空虛。

活力蛤蠣加價49元非常划算，蛤蠣肉飽滿又新鮮，整體口感很加分！

極品霜降豬的賣相可能沒那麼吸引人，但幸好品質過關，肉質Q彈且沒有豬肉腥味。

香草雪花豬肉套餐 $409元

加價58元升級暖心豬肚雞鍋。這款湯頭香甜不膩，喝起來清爽順口，忍不住會一碗接一碗。

香草雪花豬

香草雪花豬與極品霜降豬完全不同。

外觀粉嫩誘人，但口感偏柴（不是硬），主要是因為油花較少，這屬於正常的特性。

呷哺呷哺沒有飲料區，因為每份套餐已包含一杯手搖飲。

基本款如炭焙烏龍茶（無糖/熱）、紅茶、綠茶和烏龍茶都不需加價。

如果想喝經典奶茶（去冰/3分糖）則需加價25元。如果想喝其他口味的手搖飲，只需依價格加價選擇，所有飲料都用外帶杯裝，吃飽後可以直接帶走，非常方便。

吃飽後還想來點甜點嗎？自助吧台還有提供冰品。

搭配約6至7種配料，如愛玉、仙草、蜜芋頭、黑糖麻糬、蜜紅豆、花生和葡萄乾。糖水還帶有淡淡的檸檬香喔！

人均消費約500元，整體餐點CP值不錯，但菜盤的量實在偏少，我們兩個女生吃完都覺得有些不夠飽。如果菜量能再提升，整體用餐體驗會更完美！

店名：呷哺呷哺火鍋南西店

地址：台北市中山區南京西路15號7樓

電話：02-2536-6797

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