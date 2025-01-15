哈囉大家我是🅜🅘🅕🅕🅨🐰
今天來跟大家分享一家平價貓咪咖啡廳
這家小樽咖啡店裡還有貓咪！
是老闆娘養的加菲貓
不過那天去貓咪剛好休假🐈
如果想看貓貓的可以打電話詢問
再前往呦～
🇯🇵🇹🇼🧋柴燒黑糖珍珠厚奶咖啡$160
很有特色
是那種日式融合台灣風味的創意飲品
上面還有鮮奶油 但是完全不會太甜
🥞北海道鮮奶油冰淇淋鬆餅$280
上面有很多水果
搭配冰淇淋一起吃
真的是最完美的下午茶～( ´▽｀)
🍎嚴選當季水果茶 熱 $180
冷冷的冬天配上一杯熱水果茶最適合不過了
裡面是很多種水果配上茉莉花茶
☕️耶加雪菲-依索比亞 冰 $220
虹吸法可以很好地保留咖啡的原始風味
口感細膩，層次分明
味道是那種柑橘類風味
帶點檸檬、青檸或橙子的酸甜感
🥐鮭魚可頌$200
裡面有苜蓿芽、蛋沙拉、萵苣、煙燻鮭魚
再配上跟臉一樣大的可頌
真的超級有飽足感
（女生的話可以2個人吃一個
🥐舒肥雞肉可頌$200
是舒肥雞搭配一樣的配料
喜歡清爽類型的可以選這個口味～
🫐仲夏水果麥片優格$160
是一杯的那種
裡面有很多種水果
搭配麥片 口感脆脆的
愛吃優格的話選這個不會錯
以上分享到這邊
喜歡創意咖啡&貓咪的話可以選這家
謝謝大家的收看～～(￣▽￣)
📍小樽手作珈啡 民權西路店
地址：台北市民權西路路11巷9號
電話：02-2557-9098
FB小樽手作珈琲 https://www.facebook.com/otarucoffeeshop/?locale=zh_TW
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