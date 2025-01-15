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台北市大同區平價貓咪咖啡廳 小樽手作珈啡 民權西路店🐈

2025年菜外帶 台北咖啡廳推薦 老宅咖啡廳 莊園咖啡 more
2025-01-15 16:06:00 文字：miffy9199
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miffy9199

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哈囉大家我是🅜🅘🅕🅕🅨🐰

今天來跟大家分享一家平價貓咪咖啡廳

這家小樽咖啡店裡還有貓咪！

是老闆娘養的加菲貓

 

不過那天去貓咪剛好休假🐈

如果想看貓貓的可以打電話詢問

再前往呦～

台北市大同區平價貓咪咖啡廳 小樽手作珈啡 民權西路店🐈

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🇯🇵🇹🇼🧋柴燒黑糖珍珠厚奶咖啡$160

很有特色 

是那種日式融合台灣風味的創意飲品

上面還有鮮奶油 但是完全不會太甜

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🥞北海道鮮奶油冰淇淋鬆餅$280

上面有很多水果

搭配冰淇淋一起吃

真的是最完美的下午茶～( ´▽｀)

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🍎嚴選當季水果茶 熱 $180

冷冷的冬天配上一杯熱水果茶最適合不過了

裡面是很多種水果配上茉莉花茶

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☕️耶加雪菲-依索比亞 冰 $220

虹吸法可以很好地保留咖啡的原始風味

口感細膩，層次分明

味道是那種柑橘類風味

帶點檸檬、青檸或橙子的酸甜感

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🥐鮭魚可頌$200

裡面有苜蓿芽、蛋沙拉、萵苣、煙燻鮭魚

再配上跟臉一樣大的可頌

真的超級有飽足感

（女生的話可以2個人吃一個

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🥐舒肥雞肉可頌$200

是舒肥雞搭配一樣的配料

喜歡清爽類型的可以選這個口味～

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🫐仲夏水果麥片優格$160

是一杯的那種

裡面有很多種水果

搭配麥片 口感脆脆的

愛吃優格的話選這個不會錯

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以上分享到這邊

喜歡創意咖啡&貓咪的話可以選這家

謝謝大家的收看～～(￣▽￣)

📍小樽手作珈啡 民權西路店

地址：台北市民權西路路11巷9號

電話：02-2557-9098

官網：https://otaru.coffee

FB小樽手作珈琲 https://www.facebook.com/otarucoffeeshop/?locale=zh_TW

 

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小樽手作珈琲 民權西路店

phone02-25579098
place台北市大同區民權西路144弄9號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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