你喜歡精緻的法式甜點嗎？LT Pâtisserie 甜點專門店是從中壢搬到桃園的甜點小天地，由日本藍帶甜點師親手打造，提供多樣化的法式甜點，還會用當季水果創造出季節限定的驚喜甜品。不定期推出新品，加上每天僅營業6小時，建議甜點控們最好提前預訂，避免撲空！這裡非常適合慢下腳步，點杯咖啡搭配甜點，享受一段靜謐又悠閒的時光。
這間甜點專門店就位於熱鬧的中華路上，從桃園火車站步行約8分鐘即可到達。若開車前來，對面有私人收費停車場，也可以選擇停在附近的文昌公園地下停車場，交通相當便利！
- 店家名稱：LT Pâtisserie 甜點專門店
- 所在地址：桃園市桃園區中華路66號1樓
店內一樓空間雖然不大，但設計感十足，三分之二的空間為半開放式櫃台，搭配高腳椅座位區，簡約清新的風格讓人感到特別舒適。
二樓的用餐空間同樣精緻，最多可容納約20人。開放用餐時，白色窗簾會被拉起，營造出浪漫唯美的氛圍。需注意，二樓空間只有在有第二桌客人時才會開放哦！
甜點櫃
店內每日限量的手工甜點整齊地陳列在甜點櫃中，賣完就真的沒了！想品嚐美味的甜點，建議提前電話預訂，以免來晚了只能空手而歸。
店家時不時推出創意新品，最新的甜點資訊都會寫在櫃檯的黑板上。
菜單MENU
這裡的菜單以咖啡、茶飲等飲品為主，價格區間大約在90到175元之間。每人低消為一杯飲品，而且免收服務費。記得點餐、結帳和取餐都在櫃檯，離開前也要把餐盤放到回收台哦！
在一樓用餐時，服務人員會為你倒水，而水杯上的松鼠和兔兔圖案實在太可愛了，瞬間讓人心情大好！
拿鐵
我們點了一杯熱拿鐵和一杯冰拿鐵，咖啡的苦味不會太強，口感溫潤順口，特別適合與甜點一起享用。
可麗露
身為可麗露的愛好者，當然要試試這裡的招牌甜點！可麗露融入香草與蘭姆酒的完美組合，香氣十足。外層酥脆，內部帶著氣孔的扎實微軟口感，吃起來一點也不乾澀，真心推薦。
綠葡萄泡芙
布斯列特泡芙可是這裡的經典招牌，當天有兩種口味，我們選了當季限定的綠葡萄版本。泡芙外皮酥脆，內餡是綿密的法式奶油霜與香草香緹，再鋪上新鮮的綠葡萄，香甜滑順的口感非常適合搭配一杯茶一起享用！
店家資訊
- 店名：LT Pâtisserie 甜點專門店
- 地址：桃園市桃園區中華路66號1樓
- 營業時間：12:30-19:00（週三公休）
- 電話：0963-599-056
✔ 每人低消為一杯飲品
✔ 用餐時間限90分鐘
✔ 本店免收服務費
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