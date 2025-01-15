＂ 店家資訊＂：今大滷肉飯

＂ 付款方式＂：現金

＂ 營業時間＂：06:30–21:00 週四公休

＂ 地 址＂：241新北市三重區大仁街40號

＂ GOOGLE 地圖 ＂ ：https://maps.app.goo.gl/R634c1ERSTSaVFFX7

距離菜寮捷運站 550M 走路8分鐘

在三重的大街小巷中，平價又美味的小吃，今大魯肉飯絕對是榜上有名的！

我查了Google評論擁有4.3顆星、高達16300多個評價ㄟ，這數字真不是蓋的，聽說很多外地人來三重都會來這吃。

從台北回家，不知道晚餐要吃什麼，忽然想到了我鶯歌朋友推薦的滷肉飯，多搭了兩站來到了今大滷肉飯，看到這大聲公就知道，平常排隊人潮是多麼塞車的，紅地毯的地方還不能排隊要讓路，哈哈

沒有朋友推薦的話，看到這麼多人排隊，我絕對不會來吃～

讓我更傻眼的是，１５個人，大約１０分鐘就到我了

有個女生會告知說今天什麼東西賣完了，幫你畫單，直接拿菜單去結帳即可．

滿滿的人不是蓋的，排隊的時候還擔心沒位子可坐，翻桌率真的跑很快．

一個人收錢，把菜單給阿姨，阿姨不到兩分鐘就把菜裝好到托盤，拿去座位區給你了，我還在旁邊等他，他不知道是我的，我還追著他跑去座位區，笑死

今大魯肉飯：

肥肉真的比較多，而且比較水，我喜歡這款ㄟ！不喜歡肥肉的可以略過

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