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［菜寮］今大魯肉飯：三重在地人朋友推薦的好吃滷肉飯

2025年菜外帶 菜寮 捷運站美食 滷肉飯 more
2025-01-15 17:30:00 文字：只是一杯溫可可
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只是一杯溫可可

只是一杯溫可可

哥拉拉麵 的複本.png

 店家資訊：今大滷肉飯

 付款方式：現金

 營業時間：06:30–21:00  週四公休

 地　　址：241新北市三重區大仁街40號

 GOOGLE 地圖  ：https://maps.app.goo.gl/R634c1ERSTSaVFFX7

                               距離菜寮捷運站 550M 走路8分鐘

［菜寮］今大魯肉飯：三重在地人朋友推薦的好吃滷肉飯

在三重的大街小巷中，平價又美味的小吃，今大魯肉飯絕對是榜上有名的！

我查了Google評論擁有4.3顆星、高達16300多個評價ㄟ，這數字真不是蓋的，聽說很多外地人來三重都會來這吃。

［菜寮］今大魯肉飯：三重在地人朋友推薦的好吃滷肉飯

從台北回家，不知道晚餐要吃什麼，忽然想到了我鶯歌朋友推薦的滷肉飯，多搭了兩站來到了今大滷肉飯，看到這大聲公就知道，平常排隊人潮是多麼塞車的，紅地毯的地方還不能排隊要讓路，哈哈

［菜寮］今大魯肉飯：三重在地人朋友推薦的好吃滷肉飯

沒有朋友推薦的話，看到這麼多人排隊，我絕對不會來吃～

讓我更傻眼的是，１５個人，大約１０分鐘就到我了

［菜寮］今大魯肉飯：三重在地人朋友推薦的好吃滷肉飯

有個女生會告知說今天什麼東西賣完了，幫你畫單，直接拿菜單去結帳即可．

［菜寮］今大魯肉飯：三重在地人朋友推薦的好吃滷肉飯

［菜寮］今大魯肉飯：三重在地人朋友推薦的好吃滷肉飯

滿滿的人不是蓋的，排隊的時候還擔心沒位子可坐，翻桌率真的跑很快．

［菜寮］今大魯肉飯：三重在地人朋友推薦的好吃滷肉飯

［菜寮］今大魯肉飯：三重在地人朋友推薦的好吃滷肉飯

一個人收錢，把菜單給阿姨，阿姨不到兩分鐘就把菜裝好到托盤，拿去座位區給你了，我還在旁邊等他，他不知道是我的，我還追著他跑去座位區，笑死

［菜寮］今大魯肉飯：三重在地人朋友推薦的好吃滷肉飯

［菜寮］今大魯肉飯：三重在地人朋友推薦的好吃滷肉飯

［菜寮］今大魯肉飯：三重在地人朋友推薦的好吃滷肉飯

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今大魯肉飯：

肥肉真的比較多，而且比較水，我喜歡這款ㄟ！不喜歡肥肉的可以略過

 

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今大滷肉飯

phone02-29836726
place新北市三重區大仁街40號
4.33 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
3.75
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.50
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